Рішення парламенту

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Ради. Під час розгляду проєкту державного бюджету на 2026 рік (№14000) у першому читанні депутати схвалили поправку, яка передбачає продовження податкових пільг для ввезення електрокарів. Водночас Бюджетний комітет раніше відхилив цю пропозицію.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, правка №1061 щодо продовження пільг була схвалена під час розгляду проєкту державного бюджету на 2026 рік. Її підтримали 248 народних депутатів. За словами Железняка, це поки не остаточне рішення.

Це доручення уряду. Тобто це ще не вважається прийнятим остаточно — у листопаді Кабінет Міністрів має подати фінальний текст,

– уточнив депутат.

Які пільги діють зараз Пільговий режим для імпорту електромобілів передбачає звільнення від сплати податку на додану вартість (20%) і ввізного мита (10%). Єдиним податком залишається акциз – 1 євро за кожну кіловат-годину ємності батареї, який зазвичай не перевищує 100 євро.

Суперечлива позиція

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що пільга на імпорт електромобілів не буде продовжена на наступний рік.

За його словами, "лобісти, залучені імпортерами електрокарів, протягнули правку в бюджеті першого читання, яка позбавляє армію 30 мільярдів гривень – стільки ж, скільки ми додатково збираємо з банків".

Водночас він наголосив, що є "два пікантні нюанси", які "позбавляють лобістів їхніх надій". Зокрема, він пояснив, що "правка протягнута через бюджет, що прямо суперечить одразу двом законам, а тому до другого читання не може бути прийнята".

Ця правка лише до першого читання, яка дає імпортерам хибну надію, що не справдиться. Отже, ні, пільга на 2026 рік не продовжена і продовжена не буде,

– підсумував він.

Що відомо про пільги?

Податкові пільги на імпорт електрокарів в Україні діють із 2018 року. Спочатку вони були запроваджені на рік, але потім неодноразово продовжувалися. Наразі чинний термін їх дії – до 31 грудня 2025 року.

Попит на електромобілі в Україні дійсно стабільно зростає. Якщо у 2021 році в сервісних центрах МВС зареєстрували менше ніж 9 тисяч електрокарів, то у 2024 році – майже 53 тисячі. Лише у серпні цього року було зареєстровано 7 770 нових електромобілів.