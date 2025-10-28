Уживані авто все ж переважають

Про це повідомляє Укравтопром із посиланням на дані Держстату, передає 24 Канал. Загальна митна вартість імпортованих електрокарів склала 1,27 мільярда доларів.

Із загальної кількості 14,1 тисяч машин були новими (зростання на 26%), а 47,6 тисяч уживаними (зростання на 62%). На нові електромобілі припало 363,5 мільйонів доларів, тоді як на вживані – 906,3 мільйони доларів.

З Китаю завозять найбільше авто

Серед постачальників нових електромобілів беззаперечним лідером є Китай, на який припадає 92% усіх ввезених нових BEV. На другому місці – Японія (3%), а Німеччина займає третю позицію (2%).

Щодо вживаних електромобілів, то найбільше їх прибуло зі США – 40% від усіх поставок. Далі йдуть Південна Корея (16%) та Німеччина (15%).

Популярність електромобілів зростає

Для порівняння, за весь 2024 рік в Україну ввезли 61 977 електромобілів, що на 32% перевищило показник 2023 року. Тоді частка нових авто становила 16 474 одиниці, а вживаних – 45 503.

Основними постачальниками нових електрокарів у 2024 році були Китай, Японія, Німеччина, Велика Британія та Бельгія, а серед уживаних – США, Німеччина, Південна Корея, Велика Британія та Китай.

Тенденції у світі та Україні