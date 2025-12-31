Почему поставки и продажи Tesla падают?

Ожидалось, что поставки авто упадут в четвертом квартале 2025 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Маск настаивал на использовании этой конструкции в Tesla, которая привела к многочисленным смертям

Основные причины – потеря налоговых льгот в США и рост глобальной конкуренции. Они снизили спрос, даже несмотря на то, что компания выпустила более дешевые версии своих бестселлеров электромобилей.

Спад произошел после резкого падения продаж в первых двух кварталах года, когда генеральный директор Илон Маск столкнулся с негативной реакцией за свою политическую риторику. Продажи в третьем квартале выросли, поскольку покупатели поспешили воспользоваться налоговыми льготами до их окончания в сентябре.

Тем не менее, Tesla, вероятно, сообщит о втором подряд падении годовых поставок, причем нынешнее падение будет еще более резким:

В октябре Tesla выпустила упрощенные версии внедорожника Model Y и компактного седана Model 3 под названием Standard.

Им составит конкуренцию доступный электромобиль производства Chevrolet и Ford, который, как ожидается, появится на рынке в течение следующих двух лет.

Аналитики ожидают, что продажи Tesla возобновятся в следующем году, поскольку стандартные версии, цена которых примерно на 5 000 долларов ниже предыдущих базовых моделей, помогут компании защитить объемы продаж в Европе и Азии, где китайские электромобили набирают позиции.

Последние новости о Tesla и Илоне Маске