Во время разработки Tesla Model 3 инженеры компании предостерегали Илона Маска от использования электронных кнопок для открывания дверей изнутри салона. Такая система работает от отдельной 12-вольтовой батареи, которая питает вспомогательные электрические компоненты автомобиля. Несмотря на замечания специалистов, Маск настаивал на сохранении этого решения. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Почему электронные двери Tesla вызывают столько вопросов?

Чтобы соответствовать федеральным стандартам безопасности США, Tesla все же установила механический аварийный рычаг. Его можно использовать в случае обесточивания или в экстренной ситуации. В то же время этот ручной механизм не имеет четких обозначений и расположен далеко от основной кнопки, из-за чего многие пассажиры просто не знают о его существовании.

Именно это, по утверждениям, стало причиной ряда /. Отдельная 12-вольтовая батарея может выйти из строя во время аварии, и тогда электронные двери перестают работать. По информации журналистов, такие обстоятельства связывают по меньшей мере с 15 смертельными случаями и многими другими авариями с участием Model 3 и Model Y.

Как пишет Gizmodo, на фоне этих сообщений Национальное управление безопасности дорожного движения США объявило о новом расследовании, которое касается именно Tesla Model 3. Толчком стало письмо, присланное в ноябре владельцем автомобиля из Джорджии. Он описал лобовое столкновение, после которого машина загорелась и потеряла питание. По его словам, ему пришлось перелезть на заднее сиденье и бить ногами в боковое окно, пока оно не разбилось.

Автор обращения Кевин Клауз заявил, что получил тяжелые травмы и перенес три операции, включая полную замену тазобедренного сустава. В письме он ссылается на федеральные нормы, которые требуют, чтобы механизмы выхода из автомобиля были четко обозначены и легко доступны.

Проблема электронных дверных ручек не является уникальной для Tesla. После популяризации этого решения в Model S подобные системы начали использовать и другие автопроизводители, в частности Audi. Ранее уже случались случаи, когда люди не могли выбраться из авто из-за отказа электронного механизма. В 2015 году мужчина и его собака погибли в Chevrolet Corvette после вероятного отказа электронного открывания дверей, что впоследствии привело к судебному иску.

На ненадежность таких систем неоднократно обращали внимание владельцы и обозреватели. Consumer Reports фиксировало жалобы на удобство и даже снижало оценки автомобилей из-за проблем с использованием дверей. Издание также инициировало обращение к автопроизводителям с призывом делать дверные механизмы более безопасными.

Для Tesla ситуация осложняется общим непростым периодом. Компания переживает падение продаж на фоне политических споров, сложных условий для рынка электромобилей и усиления конкуренции. Несмотря на это, в сентябре главный дизайнер Tesla предложил обновленный вариант дверных механизмов для будущих моделей, а регуляторные проверки будут продолжаться и в дальнейшем, охватывая миллионы авто на дорогах США.

Сколько жизней унесли заблокированные двери Tesla в авариях с пожарами?

Футуристические дверные ручки с электроприводом, которые популяризировала компания Tesla, стали фактором риска в аварийных ситуациях. Журналистское расследование выявило, что за последнее десятилетие по меньшей мере 15 человек погибли в горящих электромобилях именно из-за невозможности открыть дверь. Проблема получила огласку, ведь подобные инженерные решения сейчас используют около 70 моделей авто, курсирующих по дорогам США и часто это становится фатальной проблемой.

Было идентифицировано минимум 15 смертей в десяти различных инцидентах за последние 10 лет. По данным расследователей, это лишь верхушка айсберга, ведь общее количество смертельных аварий с участием электрокаров измеряется сотнями.