Проблема получила огласку, ведь подобные инженерные решения сейчас используют около 70 моделей авто, курсирующих по дорогам США и часто это становится фатальной проблемой, рассказывает 24 Канал со ссылкой на данные расследования журналистов Bloomberg.

Смотрите также Женщина показала, как якобы спит за рулем, пока Tesla едет на автопилоте: тысячи людей поверили

Как инновационные двери становятся препятствием для спасения?

Сейчас ни одно государственное учреждение не обладает полной статистикой по количеству жертв, оказавшихся в ловушке из-за отказа дверных механизмов. Сбор точных данных осложняется тем, что трудно достоверно воспроизвести события, которые происходили в промежутке между столкновением и возгоранием автомобиля.

Однако масштаб проблемы привлек внимание Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA). Регулятор инициировал проверку и обязал автопроизводителя предоставить полный реестр жалоб, связанных с блокировкой дверей после аварий, пожаров или травм.

Журналисты Bloomberg проанализировали данные NHTSA о ДТП с электрокарами и пожарами за период с 2012 по 2023 год, а также самостоятельно собрали информацию об инцидентах 2024 – 2025 годов.

Для этого они проработали тысячи страниц отчетов полиции, пожарных служб, заключений судебно-медицинских экспертов, а также записи с нательных камер патрульных и звонки в службу спасения 911.

В центре внимания оказались случаи, когда люди выжили после удара, но погибли из-за того, что ни они, ни спасатели не смогли открыть неисправные электрические двери.

Сколько фатальных инцидентов с заклиненными дверями установлено?

Было идентифицировано минимум 15 смертей в десяти различных инцидентах за последние 10 лет. По данным расследователей, это лишь верхушка айсберга, ведь общее количество смертельных аварий с участием электрокаров измеряется сотнями.

Примечательно, что более половины проанализированных Bloomberg смертей произошли после ноября 2024 года. В одном из последних случаев, зафиксированном в этом месяце, полицейскому в Вирджинии пришлось разбивать окно горящей Tesla Model Y, чтобы спасти водителя.

Как отреагировали в Tesla?

Компания Tesla отказалась комментировать результаты этого расследования. Однако ранее председатель совета директоров Робин Денхолм подчеркивала, что безопасность является приоритетом для бренда, автомобили соответствуют всем нормам, имеют высокие оценки краш-тестов и оснащены механическими рычагами для аварийного открытия. Производитель также отмечал, что подобные проблемы не являются уникальными для их авто и касаются всей отрасли.

Несмотря на это, Tesla рассматривает технические изменения. Главный дизайнер компании сообщил о работе над новой конструкцией ручек, которая объединит электрический и ручной механизмы. Также планируется внедрение автоматической разблокировки замков при падении напряжения или перед полным разрядом батареи.

На прошлой неделе на сайте компании Tesla появилась обновленная информация о безопасности: утверждается, что двери теперь автоматически разблокируются после серьезных столкновений. Впрочем, пока неизвестно, какие именно модели получат эту функцию и когда она заработает повсеместно, поскольку доступность опций может зависеть от региона и даты выпуска авто.