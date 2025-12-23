Проблема набула розголосу, адже подібні інженерні рішення наразі використовують близько 70 моделей авто, що курсують дорогами США і часто це стає фатальною проблемою, розповідає 24 Канал з посиланням на дані розслідування журналістів Bloomberg.

Як інноваційні двері стають перешкодою для порятунку?

Наразі жодна державна установа не володіє повною статистикою щодо кількості жертв, які опинилися в пастці через відмову дверних механізмів. Збір точних даних ускладнюється тим, що важко достовірно відтворити події, які відбувалися у проміжку між зіткненням та займанням автомобіля.

Проте масштаб проблеми привернув увагу Національного управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA). Регулятор ініціював перевірку та зобов'язав автовиробника надати повний реєстр скарг, пов'язаних із блокуванням дверей після аварій, пожеж або травмувань.

Журналісти Bloomberg проаналізували дані NHTSA про ДТП з електрокарами та пожежами за період з 2012 по 2023 рік, а також самостійно зібрали інформацію про інциденти 2024 – 2025 років.

Для цього вони опрацювали тисячі сторінок звітів поліції, пожежних служб, висновків судово-медичних експертів, а також записи з натільних камер патрульних і дзвінки до служби порятунку 911.

У центрі уваги опинилися випадки, коли люди вижили після удару, але загинули через те, що ні вони, ні рятувальники не змогли відкрити несправні електричні двері.

Скільки фатальних інцидентів із заклиненими дверима встановлено?

Було ідентифіковано мінімум 15 смертей у десяти різних інцидентах за останні 10 років. За даними розслідувачів, це лише верхівка айсберга, адже загальна кількість смертельних аварій за участю електрокарів вимірюється сотнями.

Примітно, що понад половина проаналізованих Bloomberg смертей сталися після листопада 2024 року. В одному з останніх випадків, зафіксованому цього місяця, поліцейському у Вірджинії довелося розбивати вікно палаючої Tesla Model Y, щоб врятувати водія.

Як відреагували в Tesla?

Компанія Tesla відмовилася коментувати результати цього розслідування. Проте раніше голова ради директорів Робін Денхолм наголошувала, що безпека є пріоритетом для бренду, автомобілі відповідають усім нормам, мають високі оцінки краш-тестів і оснащені механічними важелями для аварійного відкриття. Виробник також зазначав, що подібні проблеми не є унікальними для їхніх авто і стосуються всієї галузі.

Попри це, Tesla розглядає технічні зміни. Головний дизайнер компанії повідомив про роботу над новою конструкцією ручок, яка поєднає електричний та ручний механізми. Також планується впровадження автоматичного розблокування замків при падінні напруги або перед повним розрядом батареї.

Минулого тижня на сайті компанії Tesla з'явилася оновлена інформація про безпеку: стверджується, що двері тепер автоматично розблоковуються після серйозних зіткнень. Втім, поки невідомо, які саме моделі отримають цю функцію і коли вона запрацює повсюдно, оскільки доступність опцій може залежати від регіону та дати випуску авто.