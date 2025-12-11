Действительно ли медсестра спала за рулем?

Пользовательница TikTok Ванесса Лим вызвала бурную реакцию в соцсети после публикации видео со своей поездки домой. В ролике медсестра показала, как возвращается после изнурительной ночной смены, доверив управление своей Tesla с включенной функцией Full Self-Driving. На первый взгляд кажется, что женщина уснула – ее левая рука лежит возле шеи, а глаза кажутся закрытыми, пишет 24 Канал.

Однако при более детальном просмотре заметно, что Лим на самом деле не спит. Ее правая рука держит телефон для съемки, а веки, что едва заметно, периодически моргают, заметили некоторые комментаторы. Сама авторка подтвердила, что ее глаза были открыты во время поездки, хотя сначала это было не слишком очевидно из-за ракурса съемки.

Многочисленные пользователи TikTok раскритиковали медсестру за то, что она демонстрирует опасное поведение за рулем. Вся сцена, вкупе с противоречивой подписью, действительно кажется демонстрацией возможности поспать за рулем, пока автомобиль везет уставшего человека домой самостоятельно. Комментаторы предупреждают, что такие действия могут иметь фатальные последствия и ставят под угрозу жизни других участников дорожного движения, ведь кто-то может взять с этого пример.

Один из участников обсуждения говорит, что полностью полагаться на автопилот – безответственно и даже противозаконно. Он отметил, что системы самоуправления до сих пор несовершенны и требуют постоянного внимания водителя.

Как минимум, даже сама компания просит держать руки на руле во время поездки, чтобы иметь возможность быстро взять контроль над движением в случае опасной ситуации.

Многочисленные исследования, СМИ и другие производители также неоднократно предостерегали владельцев электрокаров от полного доверия к автоматике.

Можно ли спать за рулем Tesla?

На самом деле бурная реакция пользователей не совсем оправдана, хоть и вполне объяснима. Она показывает, что многие люди просто не имели дела с Tesla. Программное обеспечение этих электромобилей просто не позволяет заснуть, подавая сигналы для возвращения контроля. Камеры внутри салона постоянно наблюдают за водителем, а датчики давления фиксируют, не пересел ли водитель на другое сиденье. Такие же датчики должны наблюдать за тем, чтобы водитель не забирал руки с руля и подавать громкие сигналы, если это происходит. Неизвестно, сигнализировала ли машина в этом случае, поскольку видео имеет наложенную музыку, а не оригинальный звук.

В любом случае, если система обнаруживает, что водитель уснул и не реагирует на сигналы, автомобиль сначала подаст несколько повторных, но гораздо более громких сигналов, а не получив ответа, осторожно съедет на обочину и остановится, как доказали тесты журналистов CleanTechnica.

С другой стороны, в интернете достаточно видео, которые демонстрируют несовершенство этих защитных механизмов. Известны случаи, когда пользователям удавалось каким-то образом обманывать датчики. Это, например, пытались делать различные блогеры ради просмотров.

В сообществе владельцев Tesla давно ведутся дискуссии о том, достаточно ли безопасен режим автопилота, виноват ли он в авариях, достаточно ли он эффективен в выявлении спящих водителей и тому подобное. Критики Tesla указывают на обновление от мая 2025 года, которое, по их мнению, сделало автомобили менее безопасными. Производитель уменьшил интенсивность отслеживания взгляда водителя через салонную камеру – функции, определяющей, следит ли человек за дорогой. До этого владельцы Tesla жаловались на слишком частые оповещения и предупреждения, даже когда полностью концентрировались на управлении, писало издание TESLARATI.

Что об этом говорит компания?

Позиция компании содержит определенные противоречия. Официально Tesla настаивает на постоянном внимании водителей при использовании FSD. В то же время генеральный директор Илон Маск недавно заявил, что вскоре владельцы смогут безопасно писать сообщения во время езды, отмечает InsideEVs. Кроме того, появились сообщения о том, что автомобили Tesla предлагают водителям активировать режим полного самоуправления, когда программное обеспечение фиксирует признаки усталости.

Пользователи соцсети X поделились скриншотами таких сообщений. На одном из них можно увидеть текст: "Потяните вниз, чтобы активировать FSD. Обнаружено отклонение от полосы движения. Позвольте FSD помочь вам оставаться сосредоточенным". Это вызвало новые вопросы о том, насколько безопасно полагаться на подобные подсказки системы.