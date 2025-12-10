Что не так с дверью Range Rover?

Блогерша по имени Тамика опубликовала видео, в котором продемонстрировала неудобство использования своего внедорожника. Когда она нажала кнопку на брелоке, чтобы открыть дверь водителя, вместо этого выдвинулась ручка заднего пассажирского сиденья с той же стороны. При попытке открыть автомобиль через эту ручку ничего не произошло – дверцы остались заблокированными, пишет 24 Канал.

Из-за этой неисправности Тамика была вынуждена отправить автомобиль на эвакуаторе в дилерский центр Land Rover. Она назвала эту ситуацию чрезвычайно неудобной и призвала других не покупать машины этого бренда, посоветовав вместо этого обратить внимание на Mercedes-Benz.

Комментаторы под видео поддержали ее разочарование. Многие пользователи отметили, что проблемы с надежностью Range Rover известны уже давно. Некоторые утверждали, что люди покупают эти автомобили исключительно ради престижа, а не из-за качества. Один из комментаторов написал, что марка находится в упадке уже более 20 лет, имея привлекательный внешний вид, но низкое качество.

Независимые рейтинговые агентства также не дают высоких оценок бренду. Consumer Reports разместил Land Rover/Range Rover на 30-м месте среди ведущих автопроизводителей, на 14-м в сегменте люксовых марок и на 29-м по показателям дорожных тестов и долгосрочных расходов на обслуживание.

Страница Deartamika имеет несколько 4 000 подписчиков, но ее видео уже собрало более 65 000 просмотров и почти 900 комментариев. Она не единственная владелица Range Rover, которая столкнулась с техническими проблемами. Ранее издание Motor1 писало о владельце модели 2025 Range Rover Autobiography, чей автомобиль внезапно останавливается во время движения. Другие водители также жаловались на неисправности выдвижных дверных ручек в различных моделях марки, включая 2023 и 2021 года выпуска.

На форуме Reddit пользователь еще полгода назад демонстрировал аналогичную проблему с Range Rover Velar 2021 года – задняя ручка выдвигалась, но передняя оставалась неподвижной. К тому же задняя ручка не пряталась назад после блокировки автомобиля.

Специалисты по обслуживанию автомобилей на платформе JustAnswer предложили несколько возможных причин неисправности. Среди них – загрязнение механизма, которое можно устранить очисткой или смазкой участка вокруг ручек. Поскольку ручки управляются электронными моторизованными компонентами, проблема может заключаться в неисправности актуатора или проводки. В таких случаях может потребоваться профессиональный ремонт.

Не только Range Rover

Напомним, недавно похожая ситуация случилась с Tesla. Пользовательница TikTok Кэти Бангерт опубликовала видео в начале декабря, когда в США ударили первые сильные морозы. В ролике с ироничным названием о "зимних преимуществах" владения Tesla она показала, что интегрированная в дверь выдвижная ручка полностью примерзла. Поскольку эта деталь спрятана вровень с кузовом и выходит наружу только по запросу, в холодную погоду владелица просто не смогла открыть дверь и попасть в салон.

Само видео вызвало бурную реакцию в TikTok:

Часть комментаторов стала на сторону производителя: они советовали Кэти приложить больше усилий к ручке или воспользоваться мобильным приложением, чтобы открыть дверь дистанционно.

Другие пользователи раскритиковали подход Tesla, отмечая, что конструкция, которая требует дополнительных ухищрений для выполнения элементарного действия вроде открытия двери, выглядит не слишком практично, особенно в регионах с суровой зимой.

Проблема замерзания выдвижных ручек давно знакома водителям Tesla, которые живут в холодном климате. Основная причина кроется в аэродинамическом дизайне: ручки расположены вровень с кузовом, чтобы уменьшить сопротивление воздуха и улучшить эффективность автомобиля. Однако такая конфигурация способствует накоплению снега, льда и влаги вокруг механизма. Когда вода попадает внутрь шарниров и там замерзает, движение ручки блокируется до момента, пока лед не растает.

Несмотря на это, компания предусмотрела несколько официальных способов обойти неудобство. Один из них – функция Unlatch Door в приложении Tesla, которая позволяет открыть дверь со стороны водителя без физического нажатия на ручку. Это особенно актуально в ситуациях, когда внешний механизм заблокирован льдом.