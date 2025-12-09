Что случилось во время поездки?

В соцсетях Мэри Кэролайн Минтер поделилась видеозаписью своего горящего Jeep и рассказала, как разворачивались события. Дорога домой должна была занять всего семь минут, но поездка превратилась в кошмар. Сначала она почувствовала запах жженой резины и подумала, что это из-за немного спущенного колеса, которое ранее уже создавало проблемы. Однако когда она посмотрела внимательнее, увидела огонь под пассажирским сиденьем рядом с собой, сообщает 24 Канал.

От неожиданности женщина даже коснулась сиденья, чтобы убедиться в реальности ситуации. Пламя обожгло ей руку и худые, но она заметила это только позже, когда адреналин спал. Минтер быстро перегнала машину через дорогу и выпрыгнула наружу, успев схватить только сумку и плюшевого динозавра.

Через двадцать секунд после того, как она вышла из машины, огонь охватил все переднее пассажирское сиденье. Пламя уничтожило спинку кресла, а затем распространилось на всю переднюю часть салона. Минтер пыталась позвонить в службу спасения, но ее телефон именно в тот момент разрядился. К счастью, водитель, проезжавший мимо, передал ей свой телефон с уже набранным номером 911.

Когда прибыли пожарные, окна машины взорвались, люк открылся от жара, а поблизости искрили линии электропередач. По словам Минтер, понадобилось несколько попыток, чтобы полностью потушить пламя внутри салона.

Что было причиной пожара?

В комментариях под видео Минтер объяснила, что пожарные установили вероятную причину – неисправность аккумулятора, расположенного непосредственно под передним пассажирским сиденьем. Несколько пользователей подтвердили, что некоторые модели Jeep Grand Cherokee выпуска 2016 – 2019 годов имеют основной или дополнительный аккумулятор под сиденьем, а не под капотом. Такая конструктивная особенность встречается на определенных комплектациях, включая экспортные и дизельные версии.

Производители иногда переносят аккумуляторы внутрь салона или в багажник, чтобы улучшить распределение веса и уменьшить влияние высокой температуры со стороны двигателя. Такое решение не обязательно опасно, но требует надежной защиты, надлежащей вентиляции и осторожной прокладки кабелей в ограниченном пространстве.

Пожары транспортных средств из-за электрических неисправностей случаются довольно часто. Когда начинается короткое замыкание или перегрев, обивка и пластиковые элементы салона занимаются очень быстро. Но сейчас эта модель Jeep не фигурирует в активных списках отзывов Национальной администрации безопасности дорожного движения США из-за риска пожара, связанный с аккумулятором, пишет Motor1. Однако ранее производитель отозвал более миллиона автомобилей других моделей из-за проблем с генераторами, которые могли привести к перегреву или возгоранию.

Что делать в такой ситуации?

Эксперты советуют немедленно остановиться и бежать из салона, если почувствовали запах горелого или увидели дым в салоне, особенно если это сопровождается электрическими признаками: мерцание света, предупредительные сообщения или резкий запах сожженной электроники. Салон автомобиля может достичь критического состояния за считанные секунды, поэтому эвакуация должна быть первоочередной задачей.

В случае электрокаров может отказать электроника, что заблокирует двери. На использование аварийного открытия может не хватить времени или человек в панике забудет, как это делать. Поэтому нужно успеть выбежать, пока огонь не сжег критические системы.

Национальная ассоциация противопожарной защиты в своих советах по пожарной безопасности автомобиля отмечает, что после возгорания внутренних материалов быстро образуется токсичный дым, а конструктивные элементы салона разрушаются чрезвычайно быстро.

Реакция пользователей

Комментарии под видео превратились в площадку для обсуждения проблем с Jeep. Десятки зрителей рассказали Минтер, что сталкивались с подобными случаями пожаров в этих автомобилях, а некоторые вспоминали предупреждения механиков об электрических уязвимостях старших моделей Grand Cherokee. Один комментатор написал, что Jeep в гараже их семьи вспыхнул и уничтожил дом, другой рассказал о повторяющихся электрических поломках своего Cherokee.

Хотя такие истории нельзя считать статистическим доказательством, они отражают проблему восприятия бренда Jeep. Независимые потребительские исследования стабильно размещают Jeep в конце рейтингов долгосрочной надежности. Например, в свежем рейтинге в свежем рейтинге Consumer Reports компания Jeep занимает предпоследнее место, обгоняя только Tesla.

Что теперь будет делать Мэри Кэролайн Минтер?

Это был третий Jeep Минтер и первый, загоревшийся, но опыта хватило, чтобы она навсегда отказалась от этого бренда. Женщина прямо посоветовала зрителям избавиться от таких автомобилей, отметив, что даже несмотря на любовь к машине, риск абсолютно не оправдан.