Что случилось с Lamborghini?

Саймон Кидстон привез шесть автомобилей в Шотландию для семейной свадьбы и дальнейших поездок с друзьями. Countach 1977 года использовалась для транспортировки гостей на прием накануне торжеств, после чего осталась припаркованной недалеко от резиденции под открытым небом, пишет 24 Канал со ссылкой на Motor1.

На следующее утро после свадьбы владелец получил тревожный звонок с вопросом, не переставлял ли он свой автомобиль, поскольку на парковке его не было.

Записи камер наблюдения показали удивительную картину: в 9:21 утра машина начала двигаться сама по себе. Затем она остановилась, а через 30 секунд снова поехала вперед. Автомобиль поднялся на склон, что свидетельствует о включенном двигателе, а не просто движение по инерции, пересек клумбу, прошел в нескольких сантиметрах от каменной стены и остановился в живой изгороди на бревне, поддерживающем прожектор.



Место, где нашли Lamborghini Countach LP400 1977 года / Фото Саймона Кидстона

К счастью, повреждения оказались минимальными – лишь нижняя часть немного пострадала от удара. Если бы Countach отклонилась немного правее, она бы врезалась носом в стену. Если бы машина повернула левее, то могла бы скатиться с холма прямо в реку.



Повреждения Lamborghini Countach LP400 / Фото Саймона Кидстона

Владелец и его знакомые, среди которых были генерал армии, торговец вином и фермер, вместе с гостями свадьбы в конце концов освободили автомобиль из сада. Кидстон сразу отправил Lamborghini на восстановление в Модену.

По информации самого Кидстона, произошло это еще пять месяцев назад. Все это время шло расследование и лишь теперь он решил об этом сообщить на своей странице в Instagram, где также можно посмотреть видео с камеры.

После длительного расследования итальянские механики не смогли найти точную причину инцидента. Вся электроника работала должным образом, ничего не сгорело, предохранители были в порядке, а ключи все время находились в кармане владельца. Электрические компоненты не заменялись во время реставрации восемь лет назад и никогда не давали сбоев.

Призраки шотландского замка или физика?

Наиболее вероятная версия – короткое замыкание из-за чрезвычайно высокой влажности воздуха. Автомобиль был припаркован на передаче, что могло бы объяснить, почему он двинулся вперед после возможного замыкания в электросистеме. Хотя Кидстон в шутку не исключает версию с "шотландским призраком", решившим прокатиться на винтажном автомобиле.

Lamborghini Countach LP400 Periscopio 1977 года является одной из самых ценных машин в коллекции британца. Модель отличается от более поздних версий отсутствием агрессивных аэродинамических элементов, что делает ее похожей на оригинальный прототип. Кидстон происходит из автомобильной семьи – его дядя был одним из легендарных Bentley Boys, а отец работал пилотом, гонщиком и офицером Королевского флота.

После ремонта повреждений Кидстон вернулся за руль своего Countach, добавив к своим воспоминаниям еще один необычный опыт.