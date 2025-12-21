Те были аннулированы в прошлом году. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Какое состояние имеет Илон Маск?

Пакет оплаты труда Маска за 2018 год, который когда-то стоил 56 миллиардов долларов, был восстановлен Верховным судом штата Делавэр в пятницу, через два года после того, как суд низшей инстанции отменил соглашение о компенсации как "непостижимое".

На этой неделе Маск также стал первым человеком в мире с чистым капиталом более 600 миллиардов долларов на фоне сообщений о том, что его аэрокосмический стартап SpaceX, вероятно, станет публичным. В ноябре акционеры Tesla утвердили новый пакет компенсации Маска на 1 триллион долларов – крупнейший в корпоративной истории, поскольку инвесторы поддержали его видение превращения производителя электромобилей в гиганта искусственного интеллекта и робототехники.

По данным Forbes, сейчас состояние Маска почти на 500 миллиардов долларов превышает состояние соучредителя Google Ларри Пейджа, который занимает второе место в мировом рейтинге миллиардеров.

Акции Tesla установили рекорд