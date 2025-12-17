Гламурное издание Vanity Fair под видом несерьезного рождественского материала о внутренней кухне Белого дома разговорило хранительницу секретов администрации Трампа Сьюзи Уайлс и та рассказала шокирующие подробности о шефе и своих коллегах.

По этому случаю 24 Канал обновляет свой материал о Сьюзи Уайлс, который вышел впервые 4 февраля 2025 года. Тогда 67-летняя Сьюзан Уайлс, более известная как Сьюзи Уайлс, только осваивалась в качестве первой в истории США руководительницы аппарата (chief of staff) Белого дома.

Тогда мы предполагали, что в условиях специфического характера Трампа Сьюзи Уайлс может стать мощным "серым кардиналом" и одновременно голосом адекватности. В декабре 2025 должны констатировать, что адекватность и понимание сути событий Уайлс не изменили, но относительно влияния на Трампа и его корректировки в сторону нормальности возникли проблемы.

Собственно, о них и вынуждена была рассказать уставшая женщина при посредничестве гениальных собеседников из Vanity Fair – режиссера-документалиста Криса Уиппла, который временно стал репортером, и фотографа Кристофера Андерсона, который своими снимками сделал то же, что когда-то великий Гойя своими портретами испанской аристократии, показав ее чванливость и высокомерие.

"Ледяная королева" в Белом доме

Сьюзи Уайлс – многолетняя политическая советница Дональда Трампа, сам президент называет ее "снежная крошка" (ice baby) и повторил это во время речи в своем имении Мар-а-Лаго после того, как стало понятно, что он победил на выборах президента США. При этом СМИ эту ice baby превратили в более солидное "Ледяная королева".

Отметим, что в сказке гражданина Дании (учитывая интерес США к Гренландии это важно, – 24 Канал) Андерсена это был отрицательный персонаж, знаменитый сказочник зашифровал под ним шведскую оперную диву Йенни Линд, которая не ответила взаимностью Гансу Кристиану и получила взамен коварную месть – литературное бессмертие.



Уже в наше время персонаж был реабилитирован благодаря успеху мультфильма Frozen, авторы которого переделали красивую и умную, но холодную и безжалостную ведьму на милую Эльзу, которая проходит стадии принятия своей инаковости и в итоге примиряется как с собой, так и с окружением.

Адептом какой из трактовок является Дональд Трамп, неизвестно, возможно, это вообще шутка-аллюзия на ее девичью фамилию – Саммеролл (Summerall, где Summer – лето, потому что Трамп такое любит) или вообще на песню кумира ранних 90-х Vanilla Ice, но в его речах он непременно говорит о Уайлс с большим уважением.

Трамп называет ее жесткой и умной, а еще особенно подчеркивает, что та "пользуется всеобщим восхищением и уважением".

Сьюзи – твердая, умная, инновационная... Сьюзи продолжит неутомимо работать, чтобы вернуть Америке величие. Она вполне заслужила честь быть первой в истории США женщиной на посту руководителя аппарата Белого дома. Не сомневаюсь, что она станет поводом для гордости нашей страны,

– президент Трамп о назначении Сьюзи Уайлс.



Сьюзи Уайлс и Дональд Трамп / Фото Chip Somodevilla / Getty Images

Молодые годы и работа на Рейгана: биография Сьюзи Уайлс

Сьюзан Саммеролл родилась 14 мая 1957 года в Нью-Джерси, она была одной из трех детей Пэта и Кэти Саммеролл.

Отец Сьюзи был звездой спорта и телевидения – он играл в американский футбол на позиции кикера (тот парень, что бьет ногой по мячу, пытаясь забить дополнительные филдголы, а также начинает атаки команды), был чемпионом NFL в составе "Детройт Лайонс", а впоследствии выступал за легендарный "Нью-Йорк Джайантс".

После окончания спортивной карьеры Пэт стал комментатором и достиг в этой профессии, пожалуй, еще больших вершин. Он 16 раз был выбран комментатором на SuperBowl и стал легендой телесетей CBS и Fox Sports. Кроме американского футбола он комментировал также бейсбол, теннис и другие виды спорта.

Звездный отец – не единственный славный представитель рода нынешней правой руки Трампа. Далеким прадедом Сьюзи Уайлс является "отец американского парового флота" комодор Мэтью Перри, который в 1854 году "посетил" во главе военной эскадры США японские берега и завершил в стране Солнца, восходящую эпоху самураев.



Это дипломатическое мероприятие, способствовавшее открытию и дальнейшей модернизации Японии, ныне вполне справедливо можно назвать "миром через силу". По странному совпадению, сейчас именно этого ждали и от внешней политики США в начале каденции Трампа.

Пэт Саммеролл был ревностным христианином, при этом не всегда был хорошим отцом. В своих мемуарах он вспоминал, что частым отсутствием, супружескими изменами и плохими привычками причинял детям боль. Под плохими привычками надо понимать склонность бывшего атлета к алкоголю.

У высокофункциональных алкоголиков или у алкоголиков в целом личность проявляется особенно ярко, когда они пьют. Так что я немного разбираюсь в сильных личностях, – в интервью Vanity Fair Сьюзи вспоминает о негативном опыте детства и сравнивает его с нынешней работой на Трампа.



Сьюзи Уайлс с отцом готовится к работе в администрации Трампа / Фото Politico

Сьюзи хорошо училась и закончила университет Мэриленда со степенью бакалавра искусств по английскому языку. Это был конец 70-ых и для молодой филологини были открыты сотни новых путей, но она выбрала политический консалтинг.

В 1979 году Сьюзи Саммеролл начинает работать как помощница конгрессмена. По интересному совпадению (нет) первым местом ее работы стал офис Джека Кемпа – республиканца, а главное – также звезды американского футбола и одноклубника отца Сьюзи по "Джайантс".

Эта работа стала трамплином для молодой специалистки в мир большой политики – уже в 1980-м она присоединилась к президентской кампании новой звезды республиканцев Рональда Рейгана.



Как известно, в первый свой срок Трамп постоянно намекал, что подражает именно этому политику, правда, на вторую каденцию выбрал себе в ориентир бывшего золотоискателя Мак-Кинли.

Рейган тогда победил и запустил большие изменения в США, а Сьюзан Саммеролл получила мощное достижение в тогда еще коротком резюме, а также место в Министерстве труда (на этом ее опыт в работе на федеральном уровне исчерпывается).



Рональд Рейган в своем офисе со Сьюзи Уайлс и ее дочерьми, 14-летней Кэти Уайлс и 11-летней Каролиной Уайлс, в марте 1998 года / Фото Politico

Волшебница из Флориды

В 1985 году Сьюзи вышла замуж за коллегу и республиканским лоббистом Ленни Уайлсом, взяла его фамилию, став Сьюзи Уайлс, и родила двух дочерей. Также супруги перебрались из Нью-Йорка в более теплую Флориду и поселились в пригороде Джексонвилла. Обычно в США во Флориду традиционно едут на пенсию, однако, иногда бывают исключения (Дональд Трамп не даст соврать, для него солнечная Флорида стала трамплином в Белый дом).

На новом месте Сьюзи занялась старыми делами – была руководительницей штаба на выборах мэра Джексонвилла и консультантом конгрессменки Тилли Фаулер, но и не забывала о большой политике. В частности, Уайлс участвовала в успешной кампании Джорджа Буша-старшего (1988) и провальной Митта Ромни (2012).

С 2004 по 2009 год она консультировала нового мэра Джексонвиля Джона Пейтона (и снова выиграла выборы), а на выборах губернатора Флориды 2010 года была частью победной команды бизнесмена Рика Скотта, который вообще-то считался аутсайдером.

Благодаря этому успеху Сьюзи Уайлс получила репутацию волшебницы, которая может творить настоящие политические чудеса и побеждать с даже безнадежными.

Свой успех Уайлс поспешила монетизировать и открыла консалтинговые и лоббистские фирмы, что сделали политконсультантку не только успешной, но и очень богатой. Круг интересов Уайлс впечатляет – согласно открытым данным, до своего назначения в администрацию Трампа за последние 7 лет она была официальным лоббистом 42 различных клиентов, включая табачные компании (наиболее лакомый и одновременно наиболее токсичный вариант, в 2022 – 2024 годах табачная компания Swisher International оплатила лоббистам под руководством госпожи Сьюзи 120 000 долларов).



А также целыми государствами, например Нигерией и Катаром (тем самым, который подарит Трампу самолет и не захочет ничего за это, – 24 Канал). Кроме того, клиентами фирмы Вайлз Mercury являются хорошо известные миру SpaceX Илона Маска и телекоммуникационный монополист AT&T.

Принц из Мар-а-Лаго: знакомство с Трампом и месть Рону Десантису

После этого, по всем правилам сказки, должен был появиться принц на белом коне. И он таки появился, ведь жил совсем рядом – в Мар-а-Лаго, бывшей зимней резиденции президентов США, которая по назначению не использовалась и была для федерального правительства чемоданом без ручки, но в руках легендарного девелопера с Манхэттена снова вернула себе былой блеск.

Дональд Трамп сменил Нью-Йорк на Флориду не от хорошей жизни, а в очередной погоне за "светлым будущим" – в тропиках значительно меньше налоги, чем в Нью-Йорке, в частности отсутствует так называемый income tax, то есть налог на доходы физических лиц, что для миллиардеров просто райскими дарами, а для таких, как Трамп, – вообще подарком судьбы.

Кто знает, возможно, считая сохраненные во Флориде от фискалов деньги, Трамп и решил уйти в политику, чтобы больше не иметь с этим проблем. Но для этого ему было нужно чудо. И им стала Сьюзи Уайлс.

Они познакомились в 2015 году, но на собеседование пришлось лететь в Нью-Йорк и рассматривать друг друга в TrumpTower. По словам самой Уайлс, которую цитирует издание Politico в своем большом профайле на политтехнолога, она поразила будущего босса нестандартным подходом к решению проблем: во время собеседования она подсунула огромный стул, который стоял в 6 метрах от Трампа, ближе к будущему работодателю (так же когда-то сделал на другом собеседовании герой Уилла Смита в комедии Men In Black).



Роскошная обложка Politico с профайлом Сьюзи Уайлс

Смотр прошел успешно и уже во время триумфальной для Трампа кампании 2016 года она занималась Флоридой как сопредседатель его штаба в этом штате. Несмотря на общий успех и победу в штате на самом деле все было не так просто. Во Флориде Трамп имел солидную оппозицию, в частности, в лице брата и сына президентов США экс-губернатора штата Джеба Буша, а также сенатора от Флориды Марко Рубио.

Это сейчас он является верным сторонником Трампа, а 9 лет назад был убежденным неоконом рейгановского толка, публично позорил конкурента и обвинял во всех смертных грехах. Кроме того, демонстрировал огромный скепсис из-за не совсем адекватного, а иногда и откровенно хамского поведения Трампа.



Дональд Трамп и вездесущая Сьюзи Уайлс / Фото Andrew Harnik / AP

Для успеха в таком очень непростом штате понадобились все таланты и связи Сьюзи Уайлс. С этой задачей она справилась и в 2018 году была делегирована президентом Трампом на помощь с выборами малоизвестному в то время Рону Десантису.

Тот на выборах губернатора Флориды стараниями Уайлс победил, но так в себя поверил, что сам решил стать президентом США, а заодно начал изображать из себя младшую и прокачанную версию Трампа для нового старта в 2024 (по неписаным партийным правилам, мешать действующему президенту в его походе на второй срок в США не принято, поэтому Десантис провозгласил себя преемником Трампа после его ухода не пенсию).

Конечно, у губернатора Флориды ничего не получилось и на выборах 2024 года новую суперзвезду Республиканской партии ждало болезненное фиаско, но Десантис помешал и Трампу – из-за конфликта интересов Сьюзи Уайлс фактически не участвовала в президентской кампании Трампа 2020 года, которую он проиграл Джо Байдену.



По слухам, у Уайлс с Десантисом произошел конфликт и поэтому он убедил Трампа ограничить сотрудничество с ней (Уайлс доверили только Флориду, которая тогда считалась "шатким штатом", Трамп, кстати, там победил, но этого было мало).

Впоследствии Уайлс назовет работу на Десантиса самой большой ошибкой в жизни и не забудет напомнить, какой он ничтожество, после проигрыша Трампу на праймериз. Для непубличной Уайлс этот "одиночный" выход в Х (она написала бывшему боссу "Bye, bye") стал редким (только третьим за год), однако, очень сильным знаком. Впоследствии твит исчез, но свой мощный след оставил, чего не скажешь уже о Десантисе.

Как Сьюзи Уайлс помогла Трампу победить и почему стала ближайшим советником

Сейчас очевидно, что Трампу в 2020-м году не хватило в кампании рациональности, системности и здравого смысла. Одним словом, всего того, что могла дать Сьюзи Уайлс.

Это понял и сам кандидат, поэтому в очередной поход на Белый дом он пошел уже с ней. При этом Уайлс очевидно пришла работать на руины – за время своего президентства Трамп перессорился со всей своей командой (кроме, разве что зятя Джареда Кушнера), получил два импичмента, спровоцировал немало скандалов и даже бунт (если верить коллегам из Би-Би-Си), которого, как ныне утверждает верховная власть Соединенных Штатов, не было в природе. Сьюзи Уайлс пришлось разгребать все эти завалы и выстраивать нормальную стратегию и коммуникацию.

И ей это удалось! Весной 2021 года Сьюзи Уайлс возглавила предвыборный штаб Трампа и принялась наводить порядок.

Она урегулировала многочисленные судебные иски, находила новых спонсоров (так на горизонте, например, появился один из столпов Кремниевой долины Питер Тиль), а также убеждала старых, что Трамп адекватный и контролируемый (напомним, в то время вероятность того, что Трамп проведет остаток своих дней за решеткой была далеко не нулевой).

Уайлс также была архитектором переговоров с Республиканской партией и сумела убедить ее топов вернуть свою приверженность к Трампу.

Это сейчас кажется, что у Трампа не было никаких вариантов, кроме победы, но это не так. И большую роль в итоговом успехе сыграла именно непубличная руководительница его штаба.

Кампания-2024, которой Уайлс руководила вместе с ветераном политконсалтинга Крисом Ласивитом, получилась успешной и прошла без больших скандалов. Трамп демонстрировал спокойную решимость и существенно ограничил скандальные и непрогнозируемые шаги. При этом кандидат от республиканцев не боялся открывать что-то новое (например, интервью подкастерам) и привлекать таким образом новых избирателей.

Как утверждают американские инсайдеры, огромная заслуга в этом именно руководительницы его штаба (и еще немного непутевой кампании демократов). Неудивительно, что уже в первые часы после своей победы 5 ноября 2024 года Дональд Трамп объявил, что Уайлс станет 32-й руководительницей аппарата Белого дома и первой в истории женщиной на этой должности.

Сьюзи Уайлс сразу взялась за работу. Она быстро перекрыла неформальные каналы связи с Трампом и замкнула все на себе. Теперь друзья Дональда Трампа по гольфу, чтобы поговорить с президентом должны звонить и договариваться со Сьюзи Уайлс, чтобы та втиснула их в плотный график президента. Также Уайлс провели чистку окружения на предмет нежелательных или токсичных связей. Досталось на орехи даже Илону Маску.

Главный спонсор кампании Трампа и его самый большой фанат, который в первые месяцы после победы господина Дональда просто не вылезал из его флоридского поместья, был осторожно отодвинут немножко дальше от первого лица.

По информации американских СМИ, именно Сьюзи Уайлс не позволила Маску получить собственный кабинет в Белом доме и заставила сотрудников вымышленного им агентства DOGE отчитываться ей, а не только одиозному миллиардеру. Это, конечно, не спасло USAID и не остановило поток странных твитов, но может ли кто-то вообще это остановить.



Трамп и Уайлс / Фото Jabin Botsford / The Washington Post, Getty Images

Работа Уайлс – нечто гораздо большее, чем просто руководитель патронажной службы президента США, она выступает как ближайший советник Трампа и голос рациональности. Сам Трамп часто включает ее в телефонные разговоры, если те касаются политики. Поэтому можем говорить и об определенном использовании Трампом украинского опыта.

При этом новая работа – большой вызов для уже 68-летней Уайлс, которая до назначения не имела большого опыта работы на федеральном уровне и в Вашингтоне. Фактически ей пришлось импровизировать.



Команда Трампа / Фото – Кристофер Андерсон, Vanity Fair

Что рассказала Сьюзи Уайлс Vanity Fair?

По итогам первого года Трампа после возвращения в Белый дом можно сказать, что Сьюзи Уайлс сделала все возможное, но этого оказалось мало. Следствием этого разочарования стала откровенная беседа чиновницы с авторами интервью для гламурного издания Vanity Fair. Уайлс откровенно рассказала Крису Уипплу и Кристоферу Андерсону о многочисленных проблемах как с Трампом, так и с другими членами его команды.



Портрет Сьюзи Уайлс для Vanity Fair / Фото Кристофер Андерсон, Vanity Fair

Подробности не то чтобы шокировали, потому что всю эту неадекватность о "твоей мамке", "свинку" и прочий абсурд видим собственными глазами, но дали понять, что все на самом деле еще хуже.

Благодаря интервью Vanity Fair (оно вышло в двух частях) выяснилось, что:

Уайлс прочитала документы Эпштейна и подтвердила, что имя Трампа в них присутствует, при этом генеральный прокурор Пэм Бонди "полностью провалила" расследование дела;

Уайлс призвала Трампа не предоставлять помилование самым жестоким участникам беспорядков 6 января. Он проигнорировал ее совет;

Трамп – человек, который стремится к мести для политических оппонентов, более того – использует для этого свою должность;

Трамп действует с убеждением, что "нет ничего, чего он не может сделать. Абсолютно ничего".

Трамп не пьет, но является человеком с "личностью алкоголика" (Сьюзи Уайлс сказала, что ее способность работать с Трампом от того, что она выросла с отцом-алкоголиком);

вице-президент Джей Ди Вэнс "в течение десятилетия был сторонником теорий заговоров", а его трансформация из критика Трампа в его сторонника обусловлена карьерными амбициями, а не принципами;

Илон Маск является наркоманом и "заядлым потребителем кетамина" (чиновница охарактеризовала самого богатого человека галактики с состоянием в более 600 миллиардов долларов как "чудаковатого, странного типа", чьи действия часто были "нерациональными" и вызывали у нее "ужас".

Уайлс безуспешно пыталась убедить Трампа отложить введение высоких пошлин.



Они выглядят так, будто только что заключили лучший peace deal всех времен / Фото Кристофер Андерсон, Vanity Fair

После публикации двух частей интервью чиновница снова пошла в Х и поспешила заявить, что Vanity Fair якобы проигнорировали "важный контекст" в ее словах, а также, что "много" ее слов о президенте США Трампе и его кабинете "исключили из истории". Кажется, так и было. Журналисты и редакторы выбросили весь церемониальный бред и восхваление, которые так любит Трамп, и оставили голые факты.

Трамп уже успел выразить поддержку своей "ледяной королеве". В комментарии New York Post он назвал Уайлс "фантастическим работником" и предположил, что журналисты могли ввести ее в заблуждение. Но, что у него на самом деле на душе, узнаем из следующих публикаций Vanity Fair.