По соглашению, которое уже получило статус беспрецедентного в медиа, администрация Дональда Трампа планирует принять от правительства Катара сверхроскошный самолет Boeing 747-8. Этот гигантский авиалайнер – уникальный по своей конфигурации и роскошью – сначала будет использоваться как временный президентский борт, а затем перейдет в собственность фонда будущей президентской библиотеки Трампа.

Как сообщает ABC News со ссылкой на источники, знакомые с условиями сделки, речь идет не только о передаче техники, а о подарке ориентировочной стоимостью 400 миллионов долларов – и это без учета стоимости переоборудования и систем безопасности. Однако в Катаре уже назвали "неточным" сообщение о подарке.

24 Канал собрал главное из истории о "воздушном дворце" для Трампа.



"Воздушный дворец" во время взлета из аэропорта Вест-Палм-Бич в США / Фото Ben Curtis / AP

Самолет мечты, что станет Air Force One

Boeing 747-8, который катарцы намерены передать в пользование президенту США, уже получил прозвище "воздушный дворец" – из-за его гиперлюксового интерьера. Он похож скорее на президентскую резиденцию, чем на обычный лайнер. Дональд Трамп имел возможность увидеть этот самолет собственными глазами во время его стоянки в Вест-Палм-Бич в феврале этого года.

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Несмотря на то, что официальное объявление о подарке планировалось сделать во время ближайшей поездки Трампа в Катар – его первого зарубежного визита в рамках второго президентского срока, – в Белом доме уже поспешили сообщить: непосредственная передача самолета состоится позже.

Интерьер одного из Boeing 747-8 / Фото Greenpoint Technologies

Что известно о Boeing 747-8 – "дворец в небе"

Boeing 747-8 – это последняя и самая длинная модель легендарной линейки "джамбо джетов" от Boeing. Его длина достигает более 76 метров, а вместимость – до 467 пассажиров в трехклассной конфигурации. Самолет способен пролететь почти 15 тысяч километров без дозаправки, развивая крейсерскую скорость около 917 км/ч. Оснащенный четырьмя современными двигателями General Electric GEnx, он потребляет меньше топлива и создает меньше шума.



В коммерческой авиации модель дебютировала в 2012 году, первой ее ввела Lufthansa. В салоне – улучшенное освещение, изогнутые потолки и интерьер, вдохновленный Boeing 787 Dreamliner. Всего было произведено 155 самолетов 747-8, из них 48 пассажирских. Производство завершили в 2023 году, поставив точку в эпохе четырехмоторных лайнеров.

Что говорит закон

Подарок такого масштаба от иностранного государства – вещь исключительная. Он сразу же вызвал волну вопросов: не нарушает ли такая передача законы США, в частности запрет на взяточничество и The Emoluments clause, норму Конституции, которая запрещает чиновникам принимать подарки от иностранных правительств?



"Воздушный дворец" в ливрее Lufthansa / Фото Boeing

Предупреждая волну критики, в Белом доме и минюсте США провели предварительный юридический анализ. Источники сообщают, что юристы пришли к выводу: Пентагон имеет право принять самолет, а впоследствии передать его фонду президентской библиотеки – и это не будет противоречить действующему законодательству.

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В частности, главная юридическая экспертиза поступила от генпрокурора Пэм Бонди, которая предоставила соответствующий меморандум по запросу юрисконсульта Белого дома Дэвида Уоррингтона.

Ее вывод: поскольку подарок не обусловлен никакими действиями Трампа или администрации и передается не ему лично, а сперва ВВС, а затем библиотечному фонду – юридических нарушений нет.

В заявлении для ABC News пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заверила, что "любые подарки от иностранных правительств принимаются с полным соблюдением действующего законодательства", и добавила: "Администрация президента Трампа придерживается политики полной прозрачности".

Интересно! Еврокомиссия начала дисциплинарное производство против бывшего гендиректора транспортного департамента Генрика Хололея, которого подозревают в принятии роскошных подарков от Катара, в частности оплаченных перелетов в бизнес-классе во время переговоров о безвизе. Об этом в начале мая сообщали в AFP.



Сейчас Хололей работает советником в департаменте международного партнерства. Если вину докажут, ему может грозить наказание – от выговора до увольнения. Дело параллельно расследует прокуратура ЕС. Хололея уже уволили с предыдущей должности в 2023 году после первых сообщений о его связях с Катаром. Дело рассматривают на фоне более широкого скандала "Катаргейт", что коснулся ряда евродепутатов.

Демократы в Палате представителей США уже требуют расследовать возможную передачу администрации Дональда Трампа роскошного самолета от Катара стоимостью 400 миллионов долларов. По данным Axios, конгрессмен Ричи Торрес направил запросы в несколько госучреждений с требованием немедленно проверить, не нарушает ли такая передача федеральное этическое законодательство и Конституцию.

В Демпартии назвали ситуацию "очередной аферой" Трампа и призвали ввести реформы, чтобы исключить передачу иностранных подарков в частное пользование.

Что будет происходить дальше с самолетом

Сначала самолет должны передать ВВС США, где его оснастят согласно требованиям для транспортировки президента: это включает защищенные каналы связи, системы противоракетной защиты, электронику и тому подобное. По словам источников, все расходы будут покрываться за счет бюджета воздушных сил США.

Модернизацию будет выполнять компания L3Harris Technologies, которая уже привлечена к проекту, согласно информации Wall Street Journal. Как только модернизацию завершат, до 2029 года, самолет формально перейдет в собственность Trump Presidential Library Foundation.

Оппозиция в шоке: "Это взятка с дополнительным местом для ног"

Новость вызвала мгновенную реакцию среди демократов. Лидер сенатского большинства Чак Шумер в соцсетях написал:

Ничего так не символизирует America First, как Air Force One, оплаченный Катаром. Это не просто взятка – это роскошное иностранное вмешательство с дополнительным пространством для ног.

Конгрессмен Адам Шифф напомнил о No Title of Nobility Clause (запрет на принятие титулов или подарков): "Это бесстыдная коррупция", – написал он.

В ответ Дональд Трамп в своем посте заявил, что демократы пытаются заставить его администрацию "заплатить ПОЛНУЮ ЦЕНУ" за самолет вместо того, чтобы просто принять его в дар по "прозрачной сделке". "Любой может потратить деньги! Демократы – мирового уровня неудачники! MAGA", – завершил сообщение Трамп.

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На сегодня ВВС используют два Boeing 747-200, которые работают с 1990 года. Проект замены этих самолетов, подписанный с компанией Boeing в 2018 году, постоянно сталкивается с задержками и перерасходами бюджета.



На фоне этих задержек Трамп не скрывает разочарования и уже привлек Илона Маска к ускорению процесса. Благодаря этим усилиям, сроки сдачи новых бортов удалось сократить – с 2029 до 2027 года. Но Трамп настаивает, что новый самолет ему нужен уже в этом году.

Состоится ли вообще передача самолета

В воскресенье власти Катара официально опровергли сообщения о том, что США вот-вот примут от королевской семьи страны роскошный самолет, который якобы должен был стать новым Air Force One для Дональда Трампа. Однако в комментарии для POLITICO пресс-атташе Катара в США Али Аль-Ансари охладил информационный ажиотаж: он назвал публикацию "неточной" и дал понять, что вопрос передачи самолета остается на уровне обсуждения.

Возможная передача самолета для временного использования в качестве Air Force One сейчас рассматривается министерствами обороны Катара и США. Но дело еще не завершено: юридические департаменты обеих стран изучают его, и никакого окончательного решения пока не принято,

– заявил Аль-Ансари.

Важно! Этот Boeing оценивается в 400 миллионов долларов. По данным ABC, анонс должен был состояться во время предстоящего визита Трампа на Ближний Восток. Однако, как уточняет POLITICO, пока ни одного публичного объявления на время поездки не запланировано.



Президент США должен отправиться в четырехдневное турне по странам Персидского залива – с остановками в Саудовской Аравии, Катаре и ОАЭ. И именно на фоне этого визита и появилась информация о "воздушном подарке". Один из чиновников США, знакомый с переговорами, подтвердил, что разговоры о передаче самолета действительно велись – якобы по инициативе эмира Катара. Еще один источник, бывший американский чиновник, подтвердил, что в процесс были вовлечены минобороны обеих стран. Оба собеседника говорили на условиях анонимности из-за чувствительности темы.

Даже если юридически сделка оформлена безупречно, ее политическая и этическая сторона остается под вопросом. Может ли иностранное государство так глубоко вмешиваться в символику американской власти и насколько серьезно этот случай может использовать оппозиция. И не станет ли "воздушный дворец" еще одним гвоздем в гроб второго срока Трампа.