Що відомо про атаку на "Кернел"?

Удар стався вночі 18 травня під час атаки ворожих безпілотників. Про це повідомили у компанії "Кернел".

18 травня під час чергової атаки ворожих БПЛА пошкоджень зазнав елеватор "Кернел" у Хмельницькій області. Внаслідок влучання пошкоджено ємності та склади для зберігання зерна. Через руйнування частина зерна висипалася,

– повідомили в компанії.

У "Кернел" зазначають, що працівники підприємства не постраждали. Наразі:

триває оцінка масштабу збитків

ліквідовують наслідки удару

встановлюють обсяг пошкодженої інфраструктури

Які прогнози? Поки у компанії не озвучують суму збитків або масштаби втрат зерна. Також невідомо, наскільки інцидент вплине на роботу комплексу.

Що це означає?

Удари по елеваторах та аграрній інфраструктурі створюють додаткові ризики для логістики й зберігання врожаю. Наслідками можуть стати:

втрати зерна

зниження потужностей зі зберігання

додаткові витрати на відновлення об’єктів

Зауважте! Атака на елеватор "Кернел" вкотре демонструє вразливість аграрної інфраструктури під час війни. Попри відсутність постраждалих, компанії доведеться оцінити масштаби збитків і відновлювати пошкоджені потужності.

Вибухи на Хмельниччині: що відомо?

18 травня, під час нічної повітряної тривоги на Хмельниччині було чути звуки вибухів, повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Внаслідок атаки у Хмельницькому районі пошкоджено 2 будівлі на підприємствах без горіння, а також виникли 2 пожежі, які ліквідували надзвичайники,

– каже посадовець.

Силами ППО збито/подавлено 29 ворожих безпілотників.

Чому Росія атакує цивільну інфраструктуру України?

Росія свідомо атакує цивільну інфраструктуру України, щоб вплинути не лише на економіку, а й на психологічний стан суспільства. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі студентами та викладачами Київського авіаційного інституту, пише Офіс Президента.

Президент пояснив, що атаки на енергетичну систему мають чітку мету — послабити Україну через цивільне населення.

Яка мета бити по українській енергетиці? Як ви вважаєте? Зламати нас. Не можуть зламати військового – б'ють углиб, ламають цивільного, тому що цивільних набагато більше, ніж військових,

– сказав Зеленський.

Після обстрілів, за словами президента, цивільні часто звертаються до своїх близьких на фронті та розповідають про складні умови життя. Це створює додатковий психологічний тиск і на військових, і на цивільне населення.

Зеленський наголосив, що атаки мають і економічну мету – послабити фінансову систему країни.

Підприємства не працюють, енергетики, електрики немає, економіка не наповнюється податками, немає що платити військовому. Тобто щоб зламати армію, треба зламати цивільних. Щоб був хаос у цивільному суспільстві, щоб було розділення. Номер один завдання – розділити військових і цивільних,

– наголосив президент.

Також відомо, що Росія інтенсивно обстрілює українське цивільне населення, тому що Путін розраховує на час до переговорів і вважає, що Трамп не звертатиме на це уваги. Водночас президент Зеленський намагається переконати партнерів суттєво наростити підтримку України та впроваджувати санкції проти російської логістики.

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив 24 Каналу, що американському президенту потрібна реалістична, а не агресивна комунікативна політика, яка дозволить послабити російські можливості.

Коли Трамп говорить, що Путін прагне миру й переговори вирішать все, це нагадує його заяви про Близький Схід – нічого там не вирішено. Вчора ми бачили конкретний прояв "російського миру" – він базується на основі масових вбивств. До того ж Путін розраховує, що у нього є час "геноцидити" українське населення

США тимчасово призупинили деякі санкції щодо російської нафти, але міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що вся нафта, яка перебувала в морі, вже продана, тому санкції відновлюються.

За словами експерта, Путін користується моментом – російські удари по цивільному населенню є єдиним елементом російської військової стратегії проти цивільних. Бо щойно пройдуть переговори та відбудеться зупинення активної фази війни, він не зможе вбивати в такому обсязі.

Путін розуміє, що його в Україні щиро ненавидять – 99,9% населення. Це критично важливо. Президент Зеленський у своєму закордонному турі демонструє правильний підхід – він чітко говорить з партнерами про необхідність підтримки, насамперед щодо протиракетних програм,

– пояснив Подоляк.

До слова, минулий обстріл потужностей "Кернел" стався в Чорноморьку. Унаслідок прямих влучань було зруйновано та пошкоджено резервуари для зберігання продукції. Це призвело до витоку понад 1 100 тонн олії, пише NV.

Водночас ситуацію вдалося швидко взяти під контроль – витік оперативно локалізували, і продукція не потрапила у море, тож екологічної катастрофи вдалося уникнути.

Удар також спричинив масштабну пожежу, яка охопила частину виробничих потужностей:

Вогонь вдалося ліквідувати у стислі терміни, однак пошкодження інфраструктури виявилися суттєвими.

Окрім резервуарів, постраждали виробниче обладнання, офісні приміщення та логістична інфраструктура підприємства.

Зокрема, зазнали пошкоджень чотири залізничні цистерни, що використовувалися для транспортування продукції.

Через значні руйнування компанія змушена була тимчасово призупинити прийом і відвантаження продукції на цьому терміналі. Також унаслідок атаки постраждав один із працівників підприємства – він отримав поранення середньої тяжкості.