Радник Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив 24 Каналу, що американському президенту потрібна реалістична, а не агресивна комунікативна політика, яка дозволить послабити російські можливості.

Чи закриватиме Трамп очі на дії Путіна?

Коли Трамп говорить, що Путін прагне миру й переговори вирішать все, це нагадує його заяви про Близький Схід – нічого там не вирішено. Вчора ми бачили конкретний прояв "російського миру" – він базується на основі масових вбивств. До того ж Путін розраховує, що у нього є час "геноцидити" українське населення,

– сказав Подоляк.

США тимчасово призупинили деякі санкції щодо російської нафти, але міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що вся нафта, яка перебувала в морі, вже продана, тому санкції відновлюються.

За словами експерта, Путін користується моментом – російські удари по цивільному населенню є єдиним елементом російської військової стратегії проти цивільних. Бо як тільки пройдуть переговори та відбудеться зупинення активної фази війни, він не зможе вбивати в такому обсязі.

"Путін розуміє, що його в Україні щиро ненавидять – 99,9% населення. Це критично важливо. Президент Зеленський у своєму закордонному турі демонструє правильний підхід – він чітко говорить з партнерами про необхідність підтримки, насамперед щодо протиракетних програм", – пояснив Подоляк.

Партнерам потрібно закупляти системи Patriot або виробляти ракети SCALP. Альтернатива – тиск на російську економіку через санкції, щоб вона не мала доступу до технологічних ринків, необхідних для виробництва "Іскандерів".

Якщо ж США не хочуть допомагати Україні через мотив стримування Росії, вони можуть це обґрунтувати тим, що послаблення можливостей Росії зменшує її здатність підтримувати авторитарні режими типу іранського.

Зверніть увагу! Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат пояснив, що Росія застосувала нову схему обстрілів України – добову масовану атаку з 7 ранку 15 квітня до 7 ранку 17 квітня двома окремими хвилями. Перша хвиля – крилаті ракети: ворог випустив 20 ракет X-101, з яких 19 знищено, досягла цілі лише одна. Під час другої хвилі росіяни запустили балістичні ракети.

