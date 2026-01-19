Какой будет новый логотип?

Новый логотип дебютировал в 2026 году на концептуальных электромобилях Honda серии Zero, пишет 24 Канал со ссылкой на SlashGear.

Новая эмблема – это минималистичная буква "H", которая больше не окружена привычной квадратной рамкой. Она должна напоминать две вытянутые руки, которые, по словам автопроизводителя, символизируют "преданность Honda расширять возможности и искренне служить потребностям клиентов".

Новый логотип / фото Honda

Сначала эмблема дебютирует на электромобилях и гибридно-электрических автомобилях, а затем распространится на всю линейку Honda. Логотип также будет использоваться во всем бизнесе, включая дилерские центры, коммуникационные инициативы и автоспортивную деятельность.

Редизайн – это уже пятый раз, когда Honda меняет свой логотип "H" по сравнению с первоначальной эмблемой, которая дебютировала в 1963 году. Это впервые с 1969 года, когда он не будет окружен рамкой, и новый символ определенным образом напоминает оригинальный логотип.

