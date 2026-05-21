Как тарифы на мобильный предлагает Киевстар?

В некоторых случаях украинцы могут сэкономить на мобильных тарифах, сообщает Киевстар.

Смотрите также Меньше 10 евро: где среди крупнейших стран Европы самая дешевая мобильная связь

Среди актуальных мобильных тарифов:

"ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт" – 220 гривен в месяц;

"ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий" – от 370 гривен;

"ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой" – от 450 гривен;

"ВСЕ ВМЕСТЕ Топовый Контракт" – от 750 гривен;

"СуперГиг" – 500 гривен в месяц.

Отдельные пакеты предусматривают скидки для тех, кто переносит номер в сеть Киевстара. Например, тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий Контракт" в таком случае стоит 290 гривен в месяц, а "ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой Контракт" – 350 гривен.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

В то же время тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт" доступен только для пенсионеров в возрасте от 60 лет и людей с инвалидностью. Для подключения необходимо предоставить документы, подтверждающие право на пользование льготным пакетом.

Какие есть тарифы для домашнего интернета?

Также оператор предлагает тарифы для домашнего интернета:

"Преимущество" – 250 гривен в месяц;

"Легкий" – 450 гривен;

"Крутой" – 550 гривен.

Для новых пользователей линейки “ВСЕ ВМЕСТЕ” действует акционное предложение – в течение первых трех месяцев стоимость пользования снижается до 200 гривен. При этом полный пакет минут, SMS и мобильного интернета начисляется только после полной оплаты тарифа.

Что это значит и как изменились цены?

Обновление тарифов свидетельствует о том, что украинский телеком-рынок постепенно переходит к модели "комплексных сервисов", где операторы продают не только мобильную связь, а целый пакет услуг – домашний интернет, телевидение, дополнительные цифровые сервисы и мобильный трафик.

В то же время средний чек для абонента продолжает расти. Если несколько лет назад базовые пакеты мобильной связи стоили 100 – 150 гривен, то теперь большинство популярных тарифов уже превышают 350 – 500 гривен в месяц.

Для операторов это способ компенсировать расходы на поддержку сети, резервное питание базовых станций, ремонт оборудования после атак и развитие инфраструктуры во время войны.

Заметьте! Киевстар фактически показал ценовую планку украинского рынка мобильной связи. Бюджетные тарифы остаются доступными только для отдельных категорий населения, тогда как большинство пакетов уже стоят более 300 гривен в месяц.

Что будет с тарифами Киевстар в будущем?

Тарифы на мобильную связь регулярно повышаются, а телеком-компании устраивают "охоту" на абонентов, которые хотят уйти от своего оператора к другому, с более низкими тарифами. 24 Канал поинтересовался у Александра Комарова, как повышение цен влияет на клиентскую базу и чего ждать абонентам в течение следующих месяцев.

Александр Комаров CEO Киевстара Тарифы будут расти. Все очень просто – в стране двузначная официальная инфляция. Мы – субъект экономики этой страны.

Комаров называет два ключевых фактора, давящих на экономику любого бизнеса.

Первый – инфляция.

В ряде расходных статей, критически важных для оператора, реальный рост значительно превышает официальные 12%.

В периоды пиковой нагрузки – утром и вечером – коммерческая электроэнергия подорожала примерно на 60% за последний год.

Платежи за радиочастотный спектр выросли на 23%, так же более чем на 20% повысились расходы на оплату труда.

Второй – девальвация.

По оценкам Комарова, год к году курс гривны просел на 6 – 7%. Это даже лучше тех пессимистических цифр, которые компания закладывала в бюджет, но все равно создает дополнительное давление.

Примерно 30% дохода компания реинвестирует в сеть, и львиная доля этих инвестиций – в валюте: аккумуляторы, генераторы, радиооборудование, лицензионное ПО (Ericsson, Nokia и т.д.) покупаются не за гривну. В национальной валюте остаются скорее "столбы и часть сервисов".

Почему тарифы на мобильную связь в Украине и Европе растут?

Участники рынка объясняют, что речь идет не только о коммерческом решении, но и о вопросах устойчивости инфраструктуры в условиях войны и экономического давления. По словам экономиста и эксперта телеком-рынка Анатолия Амелина, украинская мобильная связь сегодня демонстрирует качество, которое часто превышает показатели европейских и даже американских операторов.

Анатолий Амелин Эксперт телеком-рынка Украинский мобильный интернет и связь – на голову выше европейского и тем более американского! Серьезно. В Берлине я ловил 4G с перебоями. В центре города! В Вашингтоне скорость иногда заставляла нервно обновлять страницу.

При этом цена на мобильную связь в Украине остается одной из самых низких в мире. По состоянию на начало этого года средняя стоимость тарифов с пакетом мобильного интернета 20 – 40 ГБ составляет около 7 – 8,5 евро в месяц. Для сравнения: в Германии аналогичные услуги стоят 30 – 40 евро, во Франции – около 20 евро, в Польше – 10 – 12 евро.

Международные исследования также подтверждают эту разницу: стоимость 1 ГБ мобильного интернета в Украине составляет около 0,27 доллара, тогда как в Германии – более 2 долларов, а в Швейцарии – более 7 долларов. По этому показателю Украина входит в десятку стран с самым дешевым мобильным интернетом в мире.

А впрочем, низкая цена имеет и обратную сторону. За последние два года украинские операторы были вынуждены существенно инвестировать в энергонезависимость сети и ее восстановление после обстрелов.

Цена на мобильную связь в разных странах / Инфографика из фейсбука Анатолия Амелина

То, что построили украинские операторы за последние два года, не имеет аналогов в мире. Нигде. Ни в одной стране(!): 100% базовых станций – с батареями... не менее 25% станций в каждом регионе – с генераторами на 72 часа,

– объясняет Амелин.

В целом по рынку говорится о миллиардных расходах, в частности на закупку тысяч генераторов и сотен тысяч аккумуляторов.

Другие новости Киевстар