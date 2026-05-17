Что известно об изменениях от Киевстара?
Оператор заявляет, что постепенный вывод 3G из эксплуатации является частью долгосрочной стратегии развития телеком-сети, сообщили в компании.
В компании отмечают, что:
- Технология 3G уже считается устаревшей
- Современные сети требуют больше ресурса для развития 4G
- Аналогичный переход уже происходит во многих странах мира
После отключения частоты, которые ранее использовались для 3G, перенаправят на усиление 4G-покрытия. Это нужно для улучшения скорости мобильного интернета и подготовки инфраструктуры к будущему запуску 5G в Украине.
Где вместо 3G будет работать 4G?
- Ровенская область: Вараш, Владимирец, Варашский район, Сарненский район
- Ивано-Франковская область: Дубовица
- Николаевская область: Вознесенский район, Первомайский район, Николаев, Очаков, Коблево, Николаевский район
- Харьковская область: Харьков, Люботин, Дергачи, Мерефа, Высокий, Песочин, Харьковский район
Если ваша SIM-карта не поддерживает 4G, вы можете бесплатно заменить ее на USIM, при этом ваш номер не изменится - для этого посетите ближайший магазин Киевстар,
– объяснили в компании.
Что это означает для абонентов?
После отключения 3G пользователи смогут и в дальнейшем пользоваться мобильным интернетом, но для этого нужно:
- иметь смартфон с поддержкой 4G
- активировать 4G в настройках телефона
- использовать SIM-карту нового образца (USIM)
Переход на 4G означает: более высокую скорость мобильного интернета, более стабильное соединение, лучшее качество видеозвонков и стриминга.
Обратите внимание! Отключение 3G – это часть глобального перехода на новые стандарты мобильной связи. Для большинства пользователей изменения будут означать более быстрый интернет, однако отдельным абонентам придется обновить SIM-карту или проверить совместимость своих устройств с 4G.
Когда Киевстар окончательно откажется от 3G?
Крупнейший мобильный оператор Украины Киевстар заявил, что этот год станет финальным для технологии 3G в сети компании, пишет "Интерфакс-Украина".
Мы хотим укрепить наше технологическое лидерство по сравнению с конкурентами,
– сообщил СЕО и президент компании Александр Комаров.
По словам Комарова, оператор практически выполнил свои лицензионные обязательства по развитию сети LTE. Сейчас 4G-покрытие охватывает почти 97% населения Украины. Также компания планирует обеспечить LTE-связью все основные автомобильные дороги страны.
Вместе с этим Александр Комаров заявил, что не ожидает запуска 5G в Украине до завершения войны.
Наиболее вероятный сценарий – это что-то вроде 12 месяцев после войны. И именно поэтому мы рассматриваем наши инвестиции в технологию LTE как стратегические,
– говорит Комаров.
3G в Украине полностью отключат: когда это сделают другие операторы?
Устаревший 3G планируют полностью отключить уже в ближайшие годы. Об этом в интервью рассказал заместитель министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Станислав Прибитько, пишет "РБК-Украина".
По его словам, "выключение 3G – это не уникальный процесс для Украины, а технологический тренд".
Мы договорились с операторами о четком дедлайне: 3G полностью выключат до 1 января 2031 года. Мы заложили такой длительный переходный период специально, чтобы для вас этот отказ прошел абсолютно незаметно. А вот 5G не означает, что 4G исчезнет. Наоборот - 4G является базой для развертывания 5G,
– рассказал Прибитько.
Что будет с тарифами Киевстар?
Тарифы на мобильную связь регулярно повышаются, а телеком-компании устраивают "охоту" на абонентов, которые хотят уйти от своего оператора к другому, с более низкими тарифами. 24 Канал поинтересовался у Александра Комарова, как повышение цен влияет на клиентскую базу и чего ждать абонентам в течение следующих месяцев.
Тарифы будут расти. Все очень просто – в стране двузначная официальная инфляция. Мы – субъект экономики этой страны.
Комаров называет два ключевых фактора, давящих на экономику любого бизнеса.
Первый – инфляция.
- В ряде расходных статей, критически важных для оператора, реальный рост значительно превышает официальные 12%.
- В периоды пиковой нагрузки – утром и вечером – коммерческая электроэнергия подорожала примерно на 60% за последний год.
- Платежи за радиочастотный спектр выросли на 23%, так же более чем на 20% повысились расходы на оплату труда.
Второй – девальвация.
- По оценкам Комарова, год к году курс гривны просел на 6 – 7%. Это даже лучше тех пессимистических цифр, которые компания закладывала в бюджет, но все равно создает дополнительное давление.
- Примерно 30% дохода компания реинвестирует в сеть, и львиная доля этих инвестиций – в валюте: аккумуляторы, генераторы, радиооборудование, лицензионное ПО (Ericsson, Nokia и т.д.) покупаются не за гривну. В национальной валюте остаются скорее "столбы и часть сервисов".
Почему тарифы на мобильную связь в Украине и Европе растут?
Участники рынка объясняют, что речь идет не только о коммерческом решении, но и о вопросах устойчивости инфраструктуры в условиях войны и экономического давления. По словам экономиста и эксперта телеком-рынка Анатолия Амелина, украинская мобильная связь сегодня демонстрирует качество, которое часто превышает показатели европейских и даже американских операторов.
Украинский мобильный интернет и связь – на голову выше европейского и тем более американского! Серьезно. В Берлине я ловил 4G с перебоями. В центре города! В Вашингтоне скорость иногда заставляла нервно обновлять страницу.
При этом цена на мобильную связь в Украине остается одной из самых низких в мире. По состоянию на начало 2026 года средняя стоимость тарифов с пакетом мобильного интернета 20 – 40 ГБ составляет около 7 – 8,5 евро в месяц. Для сравнения: в Германии аналогичные услуги стоят 30 – 40 евро, во Франции – около 20 евро, в Польше – 10 – 12 евро.
Международные исследования также подтверждают эту разницу: стоимость 1 ГБ мобильного интернета в Украине составляет около 0,27 доллара, тогда как в Германии – более 2 долларов, а в Швейцарии – более 7 долларов. По этому показателю Украина входит в десятку стран с самым дешевым мобильным интернетом в мире.