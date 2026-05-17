Что известно об изменениях от Киевстара?

Оператор заявляет, что постепенный вывод 3G из эксплуатации является частью долгосрочной стратегии развития телеком-сети, сообщили в компании.

В компании отмечают, что:

Технология 3G уже считается устаревшей Современные сети требуют больше ресурса для развития 4G Аналогичный переход уже происходит во многих странах мира

После отключения частоты, которые ранее использовались для 3G, перенаправят на усиление 4G-покрытия. Это нужно для улучшения скорости мобильного интернета и подготовки инфраструктуры к будущему запуску 5G в Украине.

Где вместо 3G будет работать 4G?

Ровенская область: Вараш, Владимирец, Варашский район, Сарненский район

Ивано-Франковская область: Дубовица

Николаевская область: Вознесенский район, Первомайский район, Николаев, Очаков, Коблево, Николаевский район

Харьковская область: Харьков, Люботин, Дергачи, Мерефа, Высокий, Песочин, Харьковский район

Если ваша SIM-карта не поддерживает 4G, вы можете бесплатно заменить ее на USIM, при этом ваш номер не изменится - для этого посетите ближайший магазин Киевстар,

– объяснили в компании.

Что это означает для абонентов?

После отключения 3G пользователи смогут и в дальнейшем пользоваться мобильным интернетом, но для этого нужно:

иметь смартфон с поддержкой 4G

активировать 4G в настройках телефона

использовать SIM-карту нового образца (USIM)

Переход на 4G означает: более высокую скорость мобильного интернета, более стабильное соединение, лучшее качество видеозвонков и стриминга.

Обратите внимание! Отключение 3G – это часть глобального перехода на новые стандарты мобильной связи. Для большинства пользователей изменения будут означать более быстрый интернет, однако отдельным абонентам придется обновить SIM-карту или проверить совместимость своих устройств с 4G.

Когда Киевстар окончательно откажется от 3G?

Крупнейший мобильный оператор Украины Киевстар заявил, что этот год станет финальным для технологии 3G в сети компании, пишет "Интерфакс-Украина".

Мы хотим укрепить наше технологическое лидерство по сравнению с конкурентами,

– сообщил СЕО и президент компании Александр Комаров.

По словам Комарова, оператор практически выполнил свои лицензионные обязательства по развитию сети LTE. Сейчас 4G-покрытие охватывает почти 97% населения Украины. Также компания планирует обеспечить LTE-связью все основные автомобильные дороги страны.

Вместе с этим Александр Комаров заявил, что не ожидает запуска 5G в Украине до завершения войны.

Наиболее вероятный сценарий – это что-то вроде 12 месяцев после войны. И именно поэтому мы рассматриваем наши инвестиции в технологию LTE как стратегические,

– говорит Комаров.

3G в Украине полностью отключат: когда это сделают другие операторы?

Устаревший 3G планируют полностью отключить уже в ближайшие годы. Об этом в интервью рассказал заместитель министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Станислав Прибитько, пишет "РБК-Украина".

По его словам, "выключение 3G – это не уникальный процесс для Украины, а технологический тренд".

Мы договорились с операторами о четком дедлайне: 3G полностью выключат до 1 января 2031 года. Мы заложили такой длительный переходный период специально, чтобы для вас этот отказ прошел абсолютно незаметно. А вот 5G не означает, что 4G исчезнет. Наоборот - 4G является базой для развертывания 5G,

– рассказал Прибитько.

Что будет с тарифами Киевстар?

Тарифы на мобильную связь регулярно повышаются, а телеком-компании устраивают "охоту" на абонентов, которые хотят уйти от своего оператора к другому, с более низкими тарифами. 24 Канал поинтересовался у Александра Комарова, как повышение цен влияет на клиентскую базу и чего ждать абонентам в течение следующих месяцев.

Александр Комаров CEO Киевстара Тарифы будут расти. Все очень просто – в стране двузначная официальная инфляция. Мы – субъект экономики этой страны.

Комаров называет два ключевых фактора, давящих на экономику любого бизнеса.

Первый – инфляция.

В ряде расходных статей, критически важных для оператора, реальный рост значительно превышает официальные 12%.

В периоды пиковой нагрузки – утром и вечером – коммерческая электроэнергия подорожала примерно на 60% за последний год.

Платежи за радиочастотный спектр выросли на 23%, так же более чем на 20% повысились расходы на оплату труда.

Второй – девальвация.

По оценкам Комарова, год к году курс гривны просел на 6 – 7%. Это даже лучше тех пессимистических цифр, которые компания закладывала в бюджет, но все равно создает дополнительное давление.

Примерно 30% дохода компания реинвестирует в сеть, и львиная доля этих инвестиций – в валюте: аккумуляторы, генераторы, радиооборудование, лицензионное ПО (Ericsson, Nokia и т.д.) покупаются не за гривну. В национальной валюте остаются скорее "столбы и часть сервисов".

Почему тарифы на мобильную связь в Украине и Европе растут?

Участники рынка объясняют, что речь идет не только о коммерческом решении, но и о вопросах устойчивости инфраструктуры в условиях войны и экономического давления. По словам экономиста и эксперта телеком-рынка Анатолия Амелина, украинская мобильная связь сегодня демонстрирует качество, которое часто превышает показатели европейских и даже американских операторов.

Анатолий Амелин Эксперт телеком-рынка Украинский мобильный интернет и связь – на голову выше европейского и тем более американского! Серьезно. В Берлине я ловил 4G с перебоями. В центре города! В Вашингтоне скорость иногда заставляла нервно обновлять страницу.

При этом цена на мобильную связь в Украине остается одной из самых низких в мире. По состоянию на начало 2026 года средняя стоимость тарифов с пакетом мобильного интернета 20 – 40 ГБ составляет около 7 – 8,5 евро в месяц. Для сравнения: в Германии аналогичные услуги стоят 30 – 40 евро, во Франции – около 20 евро, в Польше – 10 – 12 евро.

Международные исследования также подтверждают эту разницу: стоимость 1 ГБ мобильного интернета в Украине составляет около 0,27 доллара, тогда как в Германии – более 2 долларов, а в Швейцарии – более 7 долларов. По этому показателю Украина входит в десятку стран с самым дешевым мобильным интернетом в мире.