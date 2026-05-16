Как сэкономить на тарифах Киевстар?
Речь идет о пакете "ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой Контракт". Скидка доступна новым клиентам, которые перенесут свой номер в сеть Киевстар через услугу MNP, сообщили в компании.
Кто может получить скидку? Акционная цена действует для абонентов, которые переходят из сетей:
- lifecell
- Vodafone
- Интертелеком
- 3Mob
- Lycamobile
- PEOPLEnet
Воспользоваться предложением могут как обычные пользователи, так и корпоративные клиенты.
Специальная цена будет действовать до 01.12.2026. После этого периода будут действовать стандартные условия тарифа ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой Контракт,
– уточнили в компании.
Что входит в пакет Киевстар за 350 гривен?
Несмотря на скидку, набор услуг остается полным. Абоненты получат:
- Безлимитный мобильный интернет
- 18 ГБ в роуминге
- Безлим на звонки внутри сети
- 600 минут на звонки по Украине и за границу
- 600 SMS
- SIM-карту для роутера
- Домашний интернет со скоростью до 1 Гбит/с
Также пользователям доступны две "Суперсилы" на выбор. Среди бонусов – премиум-функции Helsi, Киевстар ТВ, "Дополнительный номер", SIM для второго смартфона, бонусы от WOG и тому подобное.
Что это значит?
На фоне роста расходов украинцы все чаще ищут способы экономить на базовых услугах, включая мобильную связь и интернет. Для операторов это означает усиление конкуренции за абонентов. Именно поэтому компании все активнее запускают MNP-предложения, дают долгосрочные скидки или объединяют мобильный и домашний интернет в одном тарифе.
В этом году мобильные операторы, вероятно, продолжат борьбу за клиентов из-за:
- высокой чувствительности украинцев к ценам
- популярности переноса номера между сетями
- конкуренции между пакетными тарифами
Обратите внимание! Предложение Киевстара может стать выгодным для пользователей, которые давно планировали сменить оператора и хотят сократить расходы на мобильную связь без потери объема услуг.
Какие прогнозы по тарифам Киевстар?
Тарифы на мобильную связь регулярно повышаются, а телеком-компании устраивают "охоту" на абонентов, которые хотят уйти от своего оператора к другому, с более низкими тарифами. 24 Канал поинтересовался у Александра Комарова, как повышение цен влияет на клиентскую базу и чего ждать абонентам в течение следующих месяцев.
Тарифы будут расти. Все очень просто – в стране двузначная официальная инфляция. Мы – субъект экономики этой страны.
Комаров называет два ключевых фактора, давящих на экономику любого бизнеса.
Первый – инфляция.
- В ряде расходных статей, критически важных для оператора, реальный рост значительно превышает официальные 12%.
- В периоды пиковой нагрузки – утром и вечером – коммерческая электроэнергия подорожала примерно на 60% за последний год.
- Платежи за радиочастотный спектр выросли на 23%, так же более чем на 20% повысились расходы на оплату труда.
Второй – девальвация.
- По оценкам Комарова, год к году курс гривны просел на 6 – 7%. Это даже лучше тех пессимистических цифр, которые компания закладывала в бюджет, но все равно создает дополнительное давление.
- Примерно 30% дохода компания реинвестирует в сеть, и львиная доля этих инвестиций – в валюте: аккумуляторы, генераторы, радиооборудование, лицензионное ПО (Ericsson, Nokia и т.д.) покупаются не за гривну. В национальной валюте остаются скорее "столбы и часть сервисов".
Почему тарифы на мобильную связь в Украине и Европе растут?
Участники рынка объясняют, что речь идет не только о коммерческом решении, но и о вопросах устойчивости инфраструктуры в условиях войны и экономического давления. По словам экономиста и эксперта телеком-рынка Анатолия Амелина, украинская мобильная связь сегодня демонстрирует качество, которое часто превышает показатели европейских и даже американских операторов.
Украинский мобильный интернет и связь – на голову выше европейского и тем более американского! Серьезно. В Берлине я ловил 4G с перебоями. В центре города! В Вашингтоне скорость иногда заставляла нервно обновлять страницу.
При этом цена на мобильную связь в Украине остается одной из самых низких в мире. По состоянию на начало этого года средняя стоимость тарифов с пакетом мобильного интернета 20 – 40 ГБ составляет около 7 – 8,5 евро в месяц. Для сравнения: в Германии аналогичные услуги стоят 30 – 40 евро, во Франции – около 20 евро, в Польше – 10 – 12 евро.
Международные исследования также подтверждают эту разницу: стоимость 1 ГБ мобильного интернета в Украине составляет около 0,27 доллара, тогда как в Германии – более 2 долларов, а в Швейцарии – более 7 долларов. По этому показателю Украина входит в десятку стран с самым дешевым мобильным интернетом в мире.
А впрочем, низкая цена имеет и обратную сторону. За последние два года украинские операторы были вынуждены существенно инвестировать в энергонезависимость сети и ее восстановление после обстрелов.
Цена на мобильную связь в разных странах / Инфографика из фейсбука Анатолия Амелина
То, что построили украинские операторы за последние два года, не имеет аналогов в мире. Нигде. Ни в одной стране(!): 100% базовых станций – с батареями... не менее 25% станций в каждом регионе – с генераторами на 72 часа,
– объясняет Амелин.
О доходах и количестве абонентов Киевстар
Киевстар увеличил EBITDA на 28,5% до 7,5 миллиардов гривен и выручку на 31,3% до 13,9 миллиардов в первом квартале этого года.
Количество абонентов уменьшилось на 3% до 22 миллионов, тогда как количество абонентов комплексных услуг выросло на 31,6% до 8,1 миллионов.