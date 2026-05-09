Какие тарифы предлагает Киевстар?

Выбрать тариф для ребенка или подростка можно в Киевстар, Vodafone или lifecell. У каждого есть свои преимущества в зависимости от возраста ребенка и его потребностей, рассказывает 24 Канал.

У Киевстар нет отдельного классического тарифа под названием “детский”, но оператор сделал целый раздел для родителей. Здесь предлагают дополнительные SIM-карты для второго телефона, планшета или смарт-часов, а также сервисы родительского контроля и безопасности.

Среди полезных функций – контроль расходов через Мультиаккаунт, возможность пополнять счет ребенка и услуга "Мы вместе", которая дает возможность ребенку звонить на выбранный номер даже без оплаты тарифа.

Также есть сервисы поиска телефона и геолокации. Такой вариант хорошо подойдет младшим школьникам, которым важнее контроль и безопасность, чем большие пакеты интернета

Что касается пакетов, то Киевстар предлагает два тарифа, которые могут быть удобными для ребенка:

"Все вместе Легкий" . По условиям предоставляется безлим на звонки в сети, 20 гигабайтов мобильного интернета, домашний интернет, 300 минут на звонки номера других операторов, городские и за границу, 1 суперсила на выбор. Стоимость – 450 гривен в месяц.

. По условиям предоставляется безлим на звонки в сети, 20 гигабайтов мобильного интернета, домашний интернет, 300 минут на звонки номера других операторов, городские и за границу, 1 суперсила на выбор. Стоимость – 450 гривен в месяц. "Все вместе Легкий Контракт". В нем тоже безлим на звонки в сети, 300 минут на звонки номера других операторов, городские и за границу, домашний интернет, но 40 гигабайтов интернета и 2 суперсилы на выбор. Цена – 370 гривен в месяц.

Какой тариф Vodafone для подростка?

У Vodafone Украина среди предоплаченных тарифов одним из самых удобных для подростков выглядит Flexx GO. Его стоимость в 2026 году составляет 420 грн на 4 недели.

В тариф входят:

25 гигабайтов интернета в Украине и ЕС;

500 минут на звонки;

безлимит в сети Vodafone;

доступ к 30 приложениям без ограничений.

Для подростка это фактически готовый пакет под соцсети, YouTube, мессенджеры и обучение. Если ребенок активно пользуется телефоном и много сидит онлайн, это один из самых сбалансированных вариантов по наполнению.

Какой тариф для детей в lifecell?

У lifecell оператор имеет отдельный тариф именно для детей – "Школьный лайф". В нем акцент сделан не на максимуме гигабайтов, а на связи с родителями и базовом интернете.

В пакет входит:

7 гигабайтов интернета;

безлимит на lifecell;

безлимит на социальные сети и мессенджеры;

безлимит на два "Избранных номера";

безлимит на образовательные платформы. Тариф хорошо подойдет младшим детям, которым телефон нужен преимущественно для связи с родителями, школьных чатов, навигации и базового интернета. Это более контролируемый и бюджетный вариант, чем стандартные "взрослые" пакеты. Стоимость тарифа – 150 гривен на 4 недели. Работает он по предоплате. На что обратить внимание перед выбором тарифа Для младших школьников обычно достаточно от 10 гигабайтов интернета, безлимитных звонков в сети и нескольких сотен минут на другие операторы. Подросткам часто нужно больше: YouTube, TikTok, Telegram, онлайн-игры и видеосвязь быстро "съедают" гигабайты. Поэтому операторы советуют смотреть на пакеты от 20 гигабайт или с безлимитом на популярные приложения. Также стоит учитывать покрытие в регионе, ведь самый дешевый тариф не имеет смысла, если ребенок постоянно без связи. Для небольших городов и сел родители часто выбирают операторов с более сильным покрытием, даже если это немного дороже.

Какие новости операторов стоит знать?

В 2026 году украинские мобильные операторы продолжают пересматривать тарифы и условия обслуживания. В частности, Vodafone Украина с 1 мая обновил правила международной связи и роуминга, что повлияло на стоимость звонков в страны ЕС, другие государства мира, а также SMS-сообщений.

В то же время lifecell еще со 2 апреля повысил цены на ряд тарифов – подорожание составляет от 20% до 68%. Изменения объяснили ростом расходов, в частности на электроэнергию. Новые цены коснулись пакетов "Просто Лайф", "Свободный Лайф", "Смарт Лайф" и "Жара Лайт".

Также с 1 апреля Киевстар прекратил обслуживание одного из архивных тарифов и автоматически перевел абонентов на новый пакет. Его стоимость составляет 350 гривен в месяц – это на 50 гривен дороже предыдущего тарифа, однако пользователи получат больший пакет мобильного интернета.