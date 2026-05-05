Какие изменения вводит Киевстар?

В тарифах, где уже предусмотрены минуты для звонков за границу, увеличат перечень доступных стран, сообщили в компании.

Отныне их станет 19. Абоненты смогут использовать минуты тарифа или Суперсилы для звонков, в частности, в страны Европы, а также в США, Канаду и Индию. Среди доступных направлений: Польша, Германия, Италия, Франция, Испания, Чехия, Швеция, Ирландия, Португалия, Словакия и другие.

Обновление коснется и тарифов "Киевстар Комфорт" и "Киевстар Комфорт 2018". Если раньше минуты в них действовали только внутри Украины, то теперь их можно будет использовать и для международных звонков.

Отдельные изменения касаются дополнительной услуги "Мир ждет". Для пользователей, у которых она подключена вместе с новыми возможностями тарифа, опция будет автоматически отключена. В то же время для других абонентов она останется активной.

Важно, что не все направления останутся в пакете. Звонки в Узбекистан, Израиль и Китай больше не входят в тарифные минуты – они будут оплачиваться отдельно по стандартным условиям.

Также оператор меняет условия так называемых Суперсил. Если раньше некоторые абоненты пользовались пакетом на 100 минут, то теперь его автоматически заменят на Суперсилу с 300 минутами. При этом новый пакет будет действовать как для звонков по Украине, так и за границу.

Для части пользователей также объединят различные типы минут в единый пакет, что позволит использовать их более гибко – без разделения на внутренние и международные звонки.

Обновленные условия начнут действовать после очередной оплаты тарифа, которая состоится после 12 мая. Абонентов, которых касаются изменения, оператор дополнительно уведомит через SMS.

Для чего эти изменения?

Такие изменения – часть тренда среди мобильных операторов, которые адаптируют тарифы под растущее количество украинцев за рубежом. Основные цели:

упростить коммуникацию между странами

сделать тарифы более универсальными

уменьшить потребность в дополнительных услугах

В то же время исключение отдельных направлений может свидетельствовать об оптимизации расходов оператора.

Обратите внимание! Обновление тарифов делает международные звонки более доступными для широкого круга пользователей. В то же время изменения не являются однозначно выгодными для всех – часть абонентов может потерять удобные направления или изменить свои расходы на связь.

Какие правила звонков за границу действуют для украинцев?

С 1 января 2026 года украинцы могут пользоваться мобильной связью в 27 странах ЕС по своему домашнему тарифу – без дополнительных расходов за звонки, SMS и интернет, пишет "Европейская правда".

Украина стала первой страной за пределами Европейской экономической зоны, которая получила доступ к внутреннему рынку роуминга ЕС. Это стало возможным после полной адаптации украинского законодательства к нормам ЕС в сфере телекоммуникаций.

Что именно изменилось?

звонки, SMS и мобильный интернет будут работать как дома

не нужно подключать отдельные роуминговые пакеты

тарифы остаются такими же, как в Украине

одна зона связи: Украина + ЕС

В 2026 году ситуация меняется фундаментально: присоединившись к "Роуминг как дома", Украина становится неотъемлемой частью внутреннего рынка роуминга ЕС, где действуют единые правила. Он предусматривает, что во время пребывания на территории ЕС действует ваш домашний тариф, а не безлимитный,

– говорит председатель НКЕК Лилия Мальон.

Что будет с тарифами Киевстар?

Тарифы на мобильную связь регулярно повышаются, а телеком-компании устраивают "охоту" на абонентов, которые хотят уйти от своего оператора к другому, с более низкими тарифами. 24 Канал поинтересовался у Александра Комарова, как повышение цен влияет на клиентскую базу и чего ждать абонентам в течение следующих месяцев.

Александр Комаров CEO Киевстара Тарифы будут расти. Все очень просто – в стране двузначная официальная инфляция. Мы – субъект экономики этой страны.

Комаров называет два ключевых фактора, давящих на экономику любого бизнеса.

Первый – инфляция.

В ряде расходных статей, критически важных для оператора, реальный рост значительно превышает официальные 12%.

В периоды пиковой нагрузки – утром и вечером – коммерческая электроэнергия подорожала примерно на 60% за последний год.

Платежи за радиочастотный спектр выросли на 23%, так же более чем на 20% повысились расходы на оплату труда.

Второй – девальвация.

По оценкам Комарова, год к году курс гривны просел на 6 – 7%. Это даже лучше тех пессимистических цифр, которые компания закладывала в бюджет, но все равно создает дополнительное давление.

Примерно 30% дохода компания реинвестирует в сеть, и львиная доля этих инвестиций – в валюте: аккумуляторы, генераторы, радиооборудование, лицензионное ПО (Ericsson, Nokia и т.д.) покупаются не за гривну. В национальной валюте остаются скорее "столбы и часть сервисов".

Почему тарифы на мобильную связь в Украине и Европе растут?

Участники рынка объясняют, что речь идет не только о коммерческом решении, но и о вопросах устойчивости инфраструктуры в условиях войны и экономического давления. По словам экономиста и эксперта телеком-рынка Анатолия Амелина, украинская мобильная связь сегодня демонстрирует качество, которое часто превышает показатели европейских и даже американских операторов.

Анатолий Амелин Эксперт телеком-рынка Украинский мобильный интернет и связь – на голову выше европейского и тем более американского! Серьезно. В Берлине я ловил 4G с перебоями. В центре города! В Вашингтоне скорость иногда заставляла нервно обновлять страницу.

При этом цена на мобильную связь в Украине остается одной из самых низких в мире. По состоянию на начало 2026 года средняя стоимость тарифов с пакетом мобильного интернета 20 – 40 ГБ составляет около 7 – 8,5 евро в месяц. Для сравнения: в Германии аналогичные услуги стоят 30 – 40 евро, во Франции – около 20 евро, в Польше – 10 – 12 евро.

Международные исследования также подтверждают эту разницу: стоимость 1 ГБ мобильного интернета в Украине составляет около 0,27 доллара, тогда как в Германии – более 2 долларов, а в Швейцарии – более 7 долларов. По этому показателю Украина входит в десятку стран с самым дешевым мобильным интернетом в мире.

