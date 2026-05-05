Какие изменения вводит Киевстар?
В тарифах, где уже предусмотрены минуты для звонков за границу, увеличат перечень доступных стран, сообщили в компании.
Отныне их станет 19. Абоненты смогут использовать минуты тарифа или Суперсилы для звонков, в частности, в страны Европы, а также в США, Канаду и Индию. Среди доступных направлений: Польша, Германия, Италия, Франция, Испания, Чехия, Швеция, Ирландия, Португалия, Словакия и другие.
Обновление коснется и тарифов "Киевстар Комфорт" и "Киевстар Комфорт 2018". Если раньше минуты в них действовали только внутри Украины, то теперь их можно будет использовать и для международных звонков.
Отдельные изменения касаются дополнительной услуги "Мир ждет". Для пользователей, у которых она подключена вместе с новыми возможностями тарифа, опция будет автоматически отключена. В то же время для других абонентов она останется активной.
Важно, что не все направления останутся в пакете. Звонки в Узбекистан, Израиль и Китай больше не входят в тарифные минуты – они будут оплачиваться отдельно по стандартным условиям.
Также оператор меняет условия так называемых Суперсил. Если раньше некоторые абоненты пользовались пакетом на 100 минут, то теперь его автоматически заменят на Суперсилу с 300 минутами. При этом новый пакет будет действовать как для звонков по Украине, так и за границу.
Для части пользователей также объединят различные типы минут в единый пакет, что позволит использовать их более гибко – без разделения на внутренние и международные звонки.
Обновленные условия начнут действовать после очередной оплаты тарифа, которая состоится после 12 мая. Абонентов, которых касаются изменения, оператор дополнительно уведомит через SMS.
Для чего эти изменения?
Такие изменения – часть тренда среди мобильных операторов, которые адаптируют тарифы под растущее количество украинцев за рубежом. Основные цели:
- упростить коммуникацию между странами
- сделать тарифы более универсальными
- уменьшить потребность в дополнительных услугах
В то же время исключение отдельных направлений может свидетельствовать об оптимизации расходов оператора.
Обратите внимание! Обновление тарифов делает международные звонки более доступными для широкого круга пользователей. В то же время изменения не являются однозначно выгодными для всех – часть абонентов может потерять удобные направления или изменить свои расходы на связь.
Какие правила звонков за границу действуют для украинцев?
С 1 января 2026 года украинцы могут пользоваться мобильной связью в 27 странах ЕС по своему домашнему тарифу – без дополнительных расходов за звонки, SMS и интернет, пишет "Европейская правда".
Украина стала первой страной за пределами Европейской экономической зоны, которая получила доступ к внутреннему рынку роуминга ЕС. Это стало возможным после полной адаптации украинского законодательства к нормам ЕС в сфере телекоммуникаций.
Что именно изменилось?
- звонки, SMS и мобильный интернет будут работать как дома
- не нужно подключать отдельные роуминговые пакеты
- тарифы остаются такими же, как в Украине
- одна зона связи: Украина + ЕС
В 2026 году ситуация меняется фундаментально: присоединившись к "Роуминг как дома", Украина становится неотъемлемой частью внутреннего рынка роуминга ЕС, где действуют единые правила. Он предусматривает, что во время пребывания на территории ЕС действует ваш домашний тариф, а не безлимитный,
– говорит председатель НКЕК Лилия Мальон.
Что будет с тарифами Киевстар?
Тарифы на мобильную связь регулярно повышаются, а телеком-компании устраивают "охоту" на абонентов, которые хотят уйти от своего оператора к другому, с более низкими тарифами. 24 Канал поинтересовался у Александра Комарова, как повышение цен влияет на клиентскую базу и чего ждать абонентам в течение следующих месяцев.
Тарифы будут расти. Все очень просто – в стране двузначная официальная инфляция. Мы – субъект экономики этой страны.
Комаров называет два ключевых фактора, давящих на экономику любого бизнеса.
Первый – инфляция.
- В ряде расходных статей, критически важных для оператора, реальный рост значительно превышает официальные 12%.
- В периоды пиковой нагрузки – утром и вечером – коммерческая электроэнергия подорожала примерно на 60% за последний год.
- Платежи за радиочастотный спектр выросли на 23%, так же более чем на 20% повысились расходы на оплату труда.
Второй – девальвация.
- По оценкам Комарова, год к году курс гривны просел на 6 – 7%. Это даже лучше тех пессимистических цифр, которые компания закладывала в бюджет, но все равно создает дополнительное давление.
- Примерно 30% дохода компания реинвестирует в сеть, и львиная доля этих инвестиций – в валюте: аккумуляторы, генераторы, радиооборудование, лицензионное ПО (Ericsson, Nokia и т.д.) покупаются не за гривну. В национальной валюте остаются скорее "столбы и часть сервисов".
Почему тарифы на мобильную связь в Украине и Европе растут?
Участники рынка объясняют, что речь идет не только о коммерческом решении, но и о вопросах устойчивости инфраструктуры в условиях войны и экономического давления. По словам экономиста и эксперта телеком-рынка Анатолия Амелина, украинская мобильная связь сегодня демонстрирует качество, которое часто превышает показатели европейских и даже американских операторов.
Украинский мобильный интернет и связь – на голову выше европейского и тем более американского! Серьезно. В Берлине я ловил 4G с перебоями. В центре города! В Вашингтоне скорость иногда заставляла нервно обновлять страницу.
При этом цена на мобильную связь в Украине остается одной из самых низких в мире. По состоянию на начало 2026 года средняя стоимость тарифов с пакетом мобильного интернета 20 – 40 ГБ составляет около 7 – 8,5 евро в месяц. Для сравнения: в Германии аналогичные услуги стоят 30 – 40 евро, во Франции – около 20 евро, в Польше – 10 – 12 евро.
Международные исследования также подтверждают эту разницу: стоимость 1 ГБ мобильного интернета в Украине составляет около 0,27 доллара, тогда как в Германии – более 2 долларов, а в Швейцарии – более 7 долларов. По этому показателю Украина входит в десятку стран с самым дешевым мобильным интернетом в мире.
Новости мобильных операторов
Vodafone с 1 мая 2026 года переходит на пакетную модель тарификации для международных звонков, что означает повышение стоимости коротких звонков. Цены на SMS в роуминге вырастут до 6 гривен за одно сообщение, тогда как раньше стоили 3 гривны за 10 сообщений.
Мобильный оператор lifecell с 15 апреля 2026 года повысил цены на некоторые линейки тарифов. Речь идет прежде всего о бизнес-тарифах и линейке "Диджитал офис", а также некоторых специальных предложениях. Повышение цен обусловлено необходимостью поддержания устойчивости инфраструктуры, которая во время войны демонстрирует высокое качество по сравнению с европейскими и американскими операторами.