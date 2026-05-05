Які зміни запроваджує Київстар?

У тарифах, де вже передбачені хвилини для дзвінків за кордон, збільшать перелік доступних країн, повідомили в компанії.

Відтепер їх стане 19. Абоненти зможуть використовувати хвилини тарифу або Суперсили для дзвінків, зокрема, у країни Європи, а також у США, Канаду та Індію. Серед доступних напрямків: Польща, Німеччина, Італія, Франція, Іспанія, Чехія, Швеція, Ірландія, Португалія, Словаччина та інші.

Оновлення торкнеться і тарифів "Київстар Комфорт" та "Київстар Комфорт 2018". Якщо раніше хвилини в них діяли лише всередині України, то тепер їх можна буде використовувати і для міжнародних дзвінків.

Окремі зміни стосуються додаткової послуги "Світ чекає". Для користувачів, у яких вона підключена разом із новими можливостями тарифу, опція буде автоматично відключена. Водночас для інших абонентів вона залишиться активною.

Важливо, що не всі напрямки залишаться в пакеті. Дзвінки до Узбекистану, Ізраїлю та Китаю більше не входять у тарифні хвилини – вони оплачуватимуться окремо за стандартними умовами.

Також оператор змінює умови так званих Суперсил. Якщо раніше деякі абоненти користувалися пакетом на 100 хвилин, то тепер його автоматично замінять на Суперсилу з 300 хвилинами. При цьому новий пакет діятиме як для дзвінків по Україні, так і за кордон.

Для частини користувачів також об’єднають різні типи хвилин у єдиний пакет, що дозволить використовувати їх більш гнучко – без поділу на внутрішні та міжнародні дзвінки.

Оновлені умови почнуть діяти після чергової оплати тарифу, яка відбудеться після 12 травня. Абонентів, яких стосуються зміни, оператор додатково повідомить через SMS.

Для чого ці зміни?

Такі зміни – частина тренду серед мобільних операторів, які адаптують тарифи під зростаючу кількість українців за кордоном. Основні цілі:

спростити комунікацію між країнами

зробити тарифи більш універсальними

зменшити потребу в додаткових послугах

Водночас виключення окремих напрямків може свідчити про оптимізацію витрат оператора.

Зауважте! Оновлення тарифів робить міжнародні дзвінки доступнішими для широкого кола користувачів. Водночас зміни не є однозначно вигідними для всіх – частина абонентів може втратити зручні напрямки або змінити свої витрати на зв’язок.

Які правила дзвінків за кордон діють для українців?

З 1 січня 2026 року українці можуть користуватися мобільним зв’язком у 27 країнах ЄС за своїм домашнім тарифом – без додаткових витрат за дзвінки, SMS та інтернет, пише "Європейська правда".

Україна стала першою країною поза межами Європейської економічної зони, яка отримала доступ до внутрішнього ринку роумінгу ЄС. Це стало можливим після повної адаптації українського законодавства до норм ЄС у сфері телекомунікацій.

Що саме змінилося?

дзвінки, SMS та мобільний інтернет працюватимуть як вдома

не потрібно підключати окремі роумінгові пакети

тарифи залишаються такими ж, як в Україні

одна зона зв’язку: Україна + ЄС

У 2026 році ситуація змінюється фундаментально: приєднавшись до "Роумінг як вдома", Україна стає невіддільною частиною внутрішнього ринку роумінгу ЄС, де діють єдині правила. Він передбачає, що під час перебування на території ЄС діє ваш домашній тариф, а не безлімітний,

– каже голова НКЕК Лілія Мальон.

Що буде з тарифами Київстар?

Тарифи на мобільний звʼязок регулярно підвищуються, а телеком-компанії влаштовують "полювання" на абонентів, які хочуть піти від свого оператора до іншого, з нижчими тарифами. 24 Канал поцікавився в Олександра Комарова, як підвищення цін впливає на клієнтську базу та чого чекати абонентам упродовж наступних місяців.

Олександр Комаров CEO Київстару Тарифи будуть зростати. Все дуже просто – у країні двозначна офіційна інфляція. Ми – суб’єкт економіки цієї країни.

Комаров називає два ключові фактори, що тиснуть на економіку будь-якого бізнесу.

Перший – інфляція.

У низці витратних статей, критично важливих для оператора, реальне зростання значно перевищує офіційні 12%.

У періоди пікового навантаження – вранці та ввечері – комерційна електроенергія подорожчала приблизно на 60% за останній рік.

Платежі за радіочастотний спектр зросли на 23%, так само більш як на 20% підвищились витрати на оплату праці.

Другий – девальвація.

За оцінками Комарова, рік до року курс гривні просів на 6 – 7%. Це навіть краще за ті песимістичні цифри, які компанія закладала в бюджет, але все одно створює додатковий тиск.

Приблизно 30% доходу компанія реінвестує в мережу, і левова частка цих інвестицій – у валюті: акумулятори, генератори, радіообладнання, ліцензійне ПЗ (Ericsson, Nokia тощо) купуються не за гривню. У національній валюті залишаються радше "стовпи та частина сервісів".

Чому тарифи на мобільний зв’язок в Україні та Європі зростають?

Учасники ринку пояснюють, що йдеться не лише про комерційне рішення, а й про питання стійкості інфраструктури в умовах війни й економічного тиску. За словами економіста й експерта телеком-ринку Анатолія Амеліна, український мобільний зв’язок сьогодні демонструє якість, яка часто перевищує показники європейських і навіть американських операторів.

Анатолій Амелін Експерт телеком-ринку Український мобільний інтернет і зв'язок – на голову вище європейського і тим більше американського! Серйозно. У Берліні я ловив 4G з перебоями. У центрі міста! У Вашингтоні швидкість іноді змушувала нервово оновлювати сторінку.

Водночас ціна на мобільний зв’язок в Україні залишається однією з найнижчих у світі. Станом на початок 2026 року середня вартість тарифів із пакетом мобільного інтернету 20 – 40 ГБ становить близько 7 – 8,5 євро на місяць. Для порівняння: у Німеччині аналогічні послуги коштують 30 – 40 євро, у Франції – близько 20 євро, у Польщі – 10 – 12 євро.

Міжнародні дослідження також підтверджують цю різницю: вартість 1 ГБ мобільного інтернету в Україні становить близько 0,27 долара, тоді як у Німеччині – понад 2 долари, а у Швейцарії – понад 7 доларів. За цим показником Україна входить до десятки країн із найдешевшим мобільним інтернетом у світі.

