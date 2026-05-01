Тарифи на мобільний Vodafone: які зміни з 1 травня?

Оператор переходить на пакетну модель тарифікації для дзвінків за кордон, пише "Новини. LIVE".

Найбільші зміни торкнуться дзвінків до країн Європейського Союзу. Тепер вихідні дзвінки з України в 27 країн ЄС і між ними коштуватимуть 30 гривень за 30 хвилин на добу. Протягом дня можна підключати до 20 таких пакетів. До цієї зони входять Німеччина, Франція, Італія, Польща, Іспанія та інші країни ЄС.

Додатково змінюється вартість SMS у роумінгу. Повідомлення з країн ЄС в інші напрямки (окрім України) коштуватимуть 6 гривень за одне SMS. До змін тариф коштував 3 гривні за 10 штук, що означає фактичне підвищення вартості в кілька разів.

Окремо Vodafone оновлює тарифи для дзвінків у країни Зони 2 – США, Канаду, Велику Британію, Швейцарію та інші. Тут діятиме пакет 30 гривень за 15 хвилин на день із можливістю використання до 20 пакетів. Після цього вартість зростає до 5 гривень за хвилину.

Ще дорожчим залишається зв'язок із країнами Зони 3, зокрема Австралією, Китаєм та Індією. Тут встановлено тариф 30 гривень за 5 хвилин, після чого дзвінки коштують 10 гривень за хвилину.

Компанія пояснює модель переходом на пакетну систему міжнародного зв’язку, однак фактично це означає, що короткі та нерегулярні дзвінки можуть стати дорожчими для користувачів. У той же час для активних абонентів із великим обсягом міжнародних дзвінків нові пакети можуть залишитися вигіднішими.

У ширшому контексті ці зміни вписуються в загальну тенденцію мобільних операторів до ускладнення тарифних моделей і стимулювання використання інтернет-месенджерів замість класичних дзвінків і SMS.

Що це означає для абонентів Vodafone?

Фактично Vodafone продовжує перехід до жорсткої пакетної моделі тарифікації міжнародного зв’язку. Це має кілька наслідків:

Зростання вартості коротких дзвінків за кордон Ускладнення тарифної системи через пакети Подорожчання SMS у роумінгу Стимулювання переходу користувачів на месенджери Зменшення вигоди для тих, хто рідко користується міжнародним зв’язком

Аналітично це виглядає як рух у бік оптимізації доходів оператора на фоні стабільного попиту на міжнародні послуги зв’язку.

Як формують ціни на тарифи Vodafone?

CEO компанії Ольга Устинова пояснила, як формується ціна та чому вона навряд чи може бути значно нижчою, пише OBOZ.

У владі розуміють відповідальність і те, що для людей це критично. Подивімося на цифри: тариф 400 гривень на місяць – це ціна трьох-чотирьох чашок кави в Києві. За ці гроші ми надаємо безліч послуг протягом цілого місяця: неймовірний обсяг трафіку, безлімітний голос, можливість користуватися послугою "Роумінг як вдома" за кордоном без додаткових оплат,

– каже Устинова.

За її словами, бізнес Vodafone дійсно залишається прибутковим. Рівень маржинальності сягає приблизно 50%. Втім, значна частина цих коштів не залишається "чистим заробітком". Понад третину – більше 33% – компанія змушена постійно вкладати у підтримку та розвиток мережі.

Якби ми не заробляли на тарифах, ми б не змогли купувати генератори... Усі базові станції та обладнання ми купуємо в доларах, тому що місцевих постачальників немає. Коли зростає курс або вартість електрики, наші витрати злітають,

– пояснила Устинова.

Фактично мова йде про постійні витрати на обладнання, яке залежить від курсу валют, а також на енергозабезпечення – особливо критичне під час відключень світла. У компанії також наголошують: нинішні тарифи – це не просто бажання заробити більше, а необхідність забезпечити стабільний зв’язок, зокрема під час блекаутів.

Чому тарифи на мобільний зв’язок в Україні та Європі зростають?

Учасники ринку пояснюють, що йдеться не лише про комерційне рішення, а й про питання стійкості інфраструктури в умовах війни й економічного тиску. За словами економіста й експерта телеком-ринку Анатолія Амеліна, український мобільний зв’язок сьогодні демонструє якість, яка часто перевищує показники європейських і навіть американських операторів.

Анатолій Амелін Експерт телеком-ринку Український мобільний інтернет і зв'язок – на голову вище європейського і тим більше американського! Серйозно. У Берліні я ловив 4G з перебоями. У центрі міста! У Вашингтоні швидкість іноді змушувала нервово оновлювати сторінку.

Водночас ціна на мобільний зв’язок в Україні залишається однією з найнижчих у світі. Станом на початок 2026 року середня вартість тарифів із пакетом мобільного інтернету 20 – 40 ГБ становить близько 7 – 8,5 євро на місяць. Для порівняння: у Німеччині аналогічні послуги коштують 30 – 40 євро, у Франції – близько 20 євро, у Польщі – 10 – 12 євро.

Міжнародні дослідження також підтверджують цю різницю: вартість 1 ГБ мобільного інтернету в Україні становить близько 0,27 долара, тоді як у Німеччині – понад 2 долари, а у Швейцарії – понад 7 доларів. За цим показником Україна входить до десятки країн із найдешевшим мобільним інтернетом у світі.

А втім, низька ціна має і зворотний бік. За останні два роки українські оператори були змушені суттєво інвестувати в енергонезалежність мережі та її відновлення після обстрілів.

Ціна на мобільний звʼязок у різних країнах / Інфографіка з фейсбуку Анатолія Амеліна

Те, що побудували українські оператори за останні два роки, не має аналогів у світі. Ніде. Ні в одній країні(!): 100% базових станцій – з батареями… не менше 25% станцій у кожному регіоні – з генераторами на 72 години,

– пояснює Амелін.

Загалом по ринку мовиться про мільярдні витрати, зокрема на закупівлю тисяч генераторів і сотень тисяч акумуляторів.