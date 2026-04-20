Що треба знати про новий тариф Vodafone?
Програма стартувала 16 квітня 2026 року і триватиме до 31 травня, повідомили у Vodafone.
Саме в цей період можна оформити підключення та "закріпити" вартість тарифу одразу на цілий рік. Головна фішка пропозиції – стабільна ціна, що не зміниться:
- Абонплата становить 200 гривень на місяць і не змінюватиметься протягом 12 місяців після підключення.
- Підключення відбувається в межах контрактного тарифу Flexx GO.
Ще один важливий момент – можливість перейти до оператора зі своїм старим номером. Для цього потрібно скористатися послугою перенесення номера (MNP).
Проте є чіткі обмеження для тих, хто хоче користуватися тарифом: він доступний людям від 55 років, і під час оформлення оператор перевіряє відповідність цьому критерію. Також є ще одна умова – скористатися акцією можна лише один раз. Як підключити новий тариф:
Подати заявку на перенесення номера до мережі Vodafone;
- Укласти контракт;
- Поповнити рахунок на 200 гривень.
- Після цього тариф автоматично активується.
Чому тарифи на мобільний в Україні зростають та які ціни в Європі?
Учасники ринку пояснюють, що йдеться не лише про комерційне рішення, а й про питання стійкості інфраструктури в умовах війни й економічного тиску. За словами економіста й експерта телеком-ринку Анатолія Амеліна, український мобільний зв’язок сьогодні демонструє якість, яка часто перевищує показники європейських і навіть американських операторів.
Український мобільний інтернет і зв'язок – на голову вище європейського і тим більше американського! Серйозно. У Берліні я ловив 4G з перебоями. У центрі міста! У Вашингтоні швидкість іноді змушувала нервово оновлювати сторінку,
– зазначає він.
Водночас ціна на мобільний зв’язок в Україні залишається однією з найнижчих у світі. Станом на початок 2026 року середня вартість тарифів із пакетом мобільного інтернету 20 – 40 ГБ становить близько 7 – 8,5 євро на місяць. Для порівняння: у Німеччині аналогічні послуги коштують 30 – 40 євро, у Франції – близько 20 євро, у Польщі – 10 – 12 євро.
А втім, низька ціна має і зворотний бік. За останні два роки українські оператори були змушені суттєво інвестувати в енергонезалежність мережі та її відновлення після обстрілів.
Ціна на мобільний звʼязок у різних країнах / Інфографіка з фейсбуку Анатолія Амеліна
Те, що побудували українські оператори за останні два роки, не має аналогів у світі. Ніде. Ні в одній країні(!): 100% базових станцій – з батареями… не менше 25% станцій у кожному регіоні – з генераторами на 72 години,
– пояснює Амелін.
Новини інших мобільних операторів
Київстар з 7 квітня починає поступово відключати 3G і переходити на 4G у частині населених пунктів чотирьох областей України. Користувачам рекомендується перевірити налаштування смартфонів для підтримки 4G, а якщо SIM-картка застаріла, її потрібно замінити.
Мобільний оператор lifecell з 15 квітня 2026 року підвищив ціни на деякі лінійки тарифів. Йдеться насамперед про бізнес-тарифи та лінійку "Діджитал офіс", а також деякі спеціальні пропозиції. Підвищення цін обумовлене необхідністю підтримки стійкості інфраструктури, яка під час війни демонструє високу якість порівняно з європейськими та американськими операторами.