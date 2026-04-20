Що треба знати про новий тариф Vodafone?

Програма стартувала 16 квітня 2026 року і триватиме до 31 травня, повідомили у Vodafone.

Саме в цей період можна оформити підключення та "закріпити" вартість тарифу одразу на цілий рік. Головна фішка пропозиції – стабільна ціна, що не зміниться:

Абонплата становить 200 гривень на місяць і не змінюватиметься протягом 12 місяців після підключення.

Підключення відбувається в межах контрактного тарифу Flexx GO.

Ще один важливий момент – можливість перейти до оператора зі своїм старим номером. Для цього потрібно скористатися послугою перенесення номера (MNP).

Проте є чіткі обмеження для тих, хто хоче користуватися тарифом: він доступний людям від 55 років, і під час оформлення оператор перевіряє відповідність цьому критерію. Також є ще одна умова – скористатися акцією можна лише один раз. Як підключити новий тариф:

Подати заявку на перенесення номера до мережі Vodafone;

Укласти контракт;

Поповнити рахунок на 200 гривень.

Після цього тариф автоматично активується.

Чому тарифи на мобільний в Україні зростають та які ціни в Європі?

Учасники ринку пояснюють, що йдеться не лише про комерційне рішення, а й про питання стійкості інфраструктури в умовах війни й економічного тиску. За словами економіста й експерта телеком-ринку Анатолія Амеліна, український мобільний зв’язок сьогодні демонструє якість, яка часто перевищує показники європейських і навіть американських операторів.

Український мобільний інтернет і зв'язок – на голову вище європейського і тим більше американського! Серйозно. У Берліні я ловив 4G з перебоями. У центрі міста! У Вашингтоні швидкість іноді змушувала нервово оновлювати сторінку,

– зазначає він.

Водночас ціна на мобільний зв’язок в Україні залишається однією з найнижчих у світі. Станом на початок 2026 року середня вартість тарифів із пакетом мобільного інтернету 20 – 40 ГБ становить близько 7 – 8,5 євро на місяць. Для порівняння: у Німеччині аналогічні послуги коштують 30 – 40 євро, у Франції – близько 20 євро, у Польщі – 10 – 12 євро.

А втім, низька ціна має і зворотний бік. За останні два роки українські оператори були змушені суттєво інвестувати в енергонезалежність мережі та її відновлення після обстрілів.

Ціна на мобільний звʼязок у різних країнах / Інфографіка з фейсбуку Анатолія Амеліна

Те, що побудували українські оператори за останні два роки, не має аналогів у світі. Ніде. Ні в одній країні(!): 100% базових станцій – з батареями… не менше 25% станцій у кожному регіоні – з генераторами на 72 години,

– пояснює Амелін.

