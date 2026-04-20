Что надо знать о новом тарифе Vodafone?
Программа стартовала 16 апреля 2026 года и продлится до 31 мая, сообщили в Vodafone.
Именно в этот период можно оформить подключение и "закрепить" стоимость тарифа сразу на целый год. Главная фишка предложения – стабильная цена, не изменится:
- Абонплата составляет 200 гривен в месяц и не будет меняться в течение 12 месяцев после подключения.
- Подключение происходит в рамках контрактного тарифа Flexx GO.
Еще один важный момент – возможность перейти к оператору со своим старым номером. Для этого нужно воспользоваться услугой переноса номера (MNP).
Однако есть четкие ограничения для тех, кто хочет пользоваться тарифом: он доступен людям от 55 лет, и при оформлении оператор проверяет соответствие этому критерию. Также есть еще одно условие – воспользоваться акцией можно только один раз. Как подключить новый тариф:
Подать заявку на перенос номера в сеть Vodafone;
- Заключить контракт;
- Пополнить счет на 200 гривен.
- После этого тариф автоматически активируется.
Почему тарифы на мобильный в Украине растут и какие цены в Европе?
Участники рынка объясняют, что речь идет не только о коммерческом решении, но и о вопросах устойчивости инфраструктуры в условиях войны и экономического давления. По словам экономиста и эксперта телеком-рынка Анатолия Амелина, украинская мобильная связь сегодня демонстрирует качество, которое часто превышает показатели европейских и даже американских операторов.
Украинский мобильный интернет и связь – на голову выше европейского и тем более американского! Серьезно. В Берлине я ловил 4G с перебоями. В центре города! В Вашингтоне скорость иногда заставляла нервно обновлять страницу,
– отмечает он.
В то же время цена на мобильную связь в Украине остается одной из самых низких в мире. По состоянию на начало 2026 года средняя стоимость тарифов с пакетом мобильного интернета 20 – 40 ГБ составляет около 7 – 8,5 евро в месяц. Для сравнения: в Германии аналогичные услуги стоят 30 – 40 евро, во Франции – около 20 евро, в Польше – 10 – 12 евро.
А впрочем, низкая цена имеет и обратную сторону. За последние два года украинские операторы были вынуждены существенно инвестировать в энергонезависимость сети и ее восстановление после обстрелов.
Цена на мобильную связь в разных странах / Инфографика из фейсбука Анатолия Амелина
То, что построили украинские операторы за последние два года, не имеет аналогов в мире. Нигде. Ни в одной стране(!): 100% базовых станций – с батареями... не менее 25% станций в каждом регионе – с генераторами на 72 часа,
– объясняет Амелин.
Новости других мобильных операторов
Киевстар с 7 апреля начинает постепенно отключать 3G и переходить на 4G в части населенных пунктов четырех областей Украины. Пользователям рекомендуется проверить настройки смартфонов для поддержки 4G, а если SIM-карта устарела, ее нужно заменить.
Мобильный оператор lifecell с 15 апреля 2026 года повысил цены на некоторые линейки тарифов. Речь идет прежде всего о бизнес-тарифах и линейке "Диджитал офис", а также некоторых специальных предложениях. Повышение цен обусловлено необходимостью поддержания устойчивости инфраструктуры, которая во время войны демонстрирует высокое качество по сравнению с европейскими и американскими операторами.