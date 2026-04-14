Какие будут цены на тарифы lifecell?

Речь идет прежде всего о бизнес-тарифах и линейке "Диджитал офис", а также некоторых специальных предложениях. Об этом в lifecell сообщили заранее.

У части тарифов изменят даже названия, в большинстве – поднимут стоимость или увеличат объем интернета и минут. Оператор объясняет: вместе с ценой обновляется и наполнение пакетов – где-то добавляют больше гигабайтов или минут, но не везде.

Линейка "Диджитал офис"

"Диджитал офис 250" будет "Диджитал офис 280"(будет 280 гривен вместо 250);

"Диджитал офис 250+" будет "Диджитал офис 300" (будет 300 гривен вместо 250);

"Диджитал офис 300" будет "Диджитал офис 350" (будет 250 гривен вместо 300).

Тарифы для бизнеса

"Бизнес Союз" (и наложенный платеж) – будет 200 гривен вместо 150;

"Бизнес Альянс" (и наложенный платеж) – будет 220 гривен вместо 200;

"Бизнес Лига" (и наложенный платеж) – будет 280 гривен вместо 250.

Почему тарифы на мобильную связь в Украине растут и какие цены в Европе?

Участники рынка объясняют, что речь идет не только о коммерческом решении, но и о вопросах устойчивости инфраструктуры в условиях войны и экономического давления. По словам экономиста и эксперта телеком-рынка Анатолия Амелина, украинская мобильная связь сегодня демонстрирует качество, которое часто превышает показатели европейских и даже американских операторов.

Украинский мобильный интернет и связь – на голову выше европейского и тем более американского! Серьезно. В Берлине я ловил 4G с перебоями. В центре города! В Вашингтоне скорость иногда заставляла нервно обновлять страницу,

– отмечает он.

В то же время цена на мобильную связь в Украине остается одной из самых низких в мире. По состоянию на начало 2026 года средняя стоимость тарифов с пакетом мобильного интернета 20 – 40 ГБ составляет около 7 – 8,5 евро в месяц. Для сравнения: в Германии аналогичные услуги стоят 30 – 40 евро, во Франции – около 20 евро, в Польше – 10 – 12 евро.

А впрочем, низкая цена имеет и обратную сторону. За последние два года украинские операторы были вынуждены существенно инвестировать в энергонезависимость сети и ее восстановление после обстрелов.

Цена на мобильную связь в разных странах / Инфографика из фейсбука Анатолия Амелина

То, что построили украинские операторы за последние два года, не имеет аналогов в мире. Нигде. Ни в одной стране(!): 100% базовых станций – с батареями... не менее 25% станций в каждом регионе – с генераторами на 72 часа,

– объясняет Амелин.

