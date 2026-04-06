Что Киевстар меняет с 7 апреля?
Компания проводит модернизацию сети, чтобы повысить качество связи и увеличить скорость мобильного интернета. В рамках этого процесса технологию 3G постепенно отключат и заменят на 4G, пишет Киевстар.
Первый этап стартует 7 апреля после полуночи в ряде населенных пунктов четырех областей Украины. В Киевстаре отмечают, что это улучшит работу LTE и станет еще одним шагом к внедрению 5G в Украине.
Для большинства пользователей переход произойдет без труда: если смартфон поддерживает 4G и SIM-карта современная, изменения проявятся только в виде более быстрого интернета. В то же время некоторым абонентам нужно будет проверить настройки:
- на Android – выбрать режим сети LTE или 4G;
- на iPhone – включить "Сотовые данные", после чего устройство автоматически подключится к сети.
Если же SIM-карта устаревшая, 4G может не работать – в таком случае ее придется заменить в магазине оператора. С 7 апреля 3G начнут отключать в населенных пунктах таких областей:
- Ровенская (Ровно, Острог, Березно, Костополь, Клевань, Ровенский район);
- Волынская ( Камень-Каширский район, Ковельский район, Луцкий район, Владимир-Волынский район);
- Черкасская (Звенигородка, Звенигородский район, Жашков, Уманский район);
- Черниговская (Бахмач, Носовка, Нежинский район, Новгород-Северский, Новгород-Северский район, Корюковский район).
Переход не произойдет мгновенно по всей территории – обновления будут внедрять постепенно, а оператор дополнительно будет информировать абонентов об изменениях в их населенных пунктах.
Почему исчезает мобильная связь и Интернет в городах?
Как объяснили в Vodafone, во время отключений электроэнергии нагрузка на мобильную сеть резко возрастает, потому что часть пользователей фиксированного интернета переходит на мобильный.
По нашим данным, 60% пользователей фиксированного интернета с отключением света переходят на мобильный интернет. Это в 3 – 4 раза увеличивает нагрузку на сеть. Соответственно оборудование быстрее расходует заряд аккумуляторов, а скорость мобильного интернета может временно снижаться,
– отмечают в компании.
Несмотря на это, сеть имеет "умную" систему управления, вроде ИИ, а потому сама автоматически перераспределяет ресурсы, чтобы достичь максимально эффективного покрытия и качества. Кроме того, она постоянно мониторится техническими специалистами.
Особенно это касается крупных городов, в частности Киева, где сочетаются высокий спрос на связь и сложная ситуация с электроснабжением.
В Киевстар говорят, что в столице, как и в других городах, в дни массовых отключений электропитания наблюдается рост использования услуг мобильной передачи данных – суточный объем переданных мобильных данных в Киеве в такие дни может превышать даже 1 петабайт (то есть 1 000 терабайтов).
Впрочем балансировка трафика постоянно работает: сеть автоматически распределяет абонентов между частотными диапазонами и соседними сотами с учетом нагрузки, расстояния до базовой станции и тому подобное. Это позволяет поддерживать оптимальную скорость передачи данных,
– объясняют в компании.
Поэтому во время пиковых нагрузок эффективность перераспределения может уменьшаться, однако все алгоритмы продолжают работать.
В lifecell в то время выделяют основные причины роста нагрузки на их сеть:
- Часть фиксированных сетей абонентов и их оборудования зависит от электропитания, поэтому трафик резко переходит в мобильную сеть.
- Работает механизм национального роуминга и абоненты других операторов могут переключаться в сеть lifecell, что дополнительно увеличивает нагрузку.
Какой самый дешевый тариф от Киевстар?
Оператор Kyivstar предлагает специальный тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт", который могут подключить люди от 60 лет или лица с инвалидностью.
Пакет стоит 220 гривен в месяц и сочетает сразу несколько услуг – мобильная связь и домашний интернет. В тариф входят:
- безлимитные звонки внутри сети;
- 100 минут на другие номера по Украине;
- 10 Гигабайтов интернета;
- 100 SMS;
- домашний интернет.
Какие изменения у других операторов?
Со 2 апреля lifecell повысил стоимость архивных тарифов, цены выросли на 66%, 20%, 68%, или на 41%. Акционный тариф "Просто Лайф" для новых абонентов, которые переходят в сеть, стоит 120 гривен и включает безлимитные звонки внутри сети и 8 ГБ интернета.
Vodafone повысил цены на популярные тарифы, средний рост составляет 60 – 80 гривен. Обновления включают больше мобильного интернета, расширение минут для звонков и улучшение роуминговых возможностей в странах ЕС. Речь идет об архивных тарифах Joice, SuperNet, Light+.