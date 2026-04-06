Що Київстар змінює з 7 квітня?

Компанія проводить модернізацію мережі, щоб підвищити якість зв’язку та збільшити швидкість мобільного інтернету. У межах цього процесу технологію 3G поступово відключать і замінять на 4G, пише Київстар.

Перший етап стартує 7 квітня після опівночі в низці населених пунктів чотирьох областей України. У Київстарі зазначають, що це покращить роботу LTE та стане ще одним кроком до впровадження 5G в Україні.

Для більшості користувачів перехід відбудеться без труднощів: якщо смартфон підтримує 4G і SIM-картка сучасна, зміни проявляться лише у вигляді швидшого інтернету. Водночас деяким абонентам потрібно буде перевірити налаштування:

на Android – обрати режим мережі LTE або 4G;

на iPhone – увімкнути "Стільникові дані", після чого пристрій автоматично підключиться до мережі.

Якщо ж SIM-картка застаріла, 4G може не працювати – у такому випадку її доведеться замінити в магазині оператора. З 7 квітня 3G почнуть відключати в населених пунктах таких областей:

Рівненська (Рівне, Острог, Березне, Костопіль, Клевань, Рівненський район);

(Рівне, Острог, Березне, Костопіль, Клевань, Рівненський район); Волинська ( Камінь-Каширський район, Ковельський район, Луцький район, Володимир-Волинський район);

( Камінь-Каширський район, Ковельський район, Луцький район, Володимир-Волинський район); Черкаська (Звенигородка, Звенигородський район, Жашків, Уманський район);

(Звенигородка, Звенигородський район, Жашків, Уманський район); Чернігівська (Бахмач, Носівка, Ніжинський район, Новгород-Сіверський, Новгород-Сіверський район, Корюківський район).

Перехід не відбудеться миттєво по всій території – оновлення впроваджуватимуть поступово, а оператор додатково інформуватиме абонентів про зміни у їхніх населених пунктах.

Чому зникає мобільний зв'язок та Інтернет в містах?

Як пояснилися у Vodafone, під час відключень електроенергії навантаження на мобільну мережу різко зростає, тому що частина користувачів фіксованого інтернету переходить на мобільний.

За нашими даними, 60% користувачів фіксованого інтернету із відключенням світла переходять на мобільний інтернет. Це в 3 – 4 рази збільшує навантаження на мережу. Відповідно обладнання швидше витрачає заряд акумуляторів, а швидкість мобільного інтернету може тимчасово знижуватися,

– зазначають в компанії.

Попри це, мережа має "розумну" систему управління, на кшталт ШІ, а тому сама автоматично перерозподіляє ресурси, щоб досягти максимально ефективного покриття та якості. Крім того, вона постійно моніториться технічними фахівцями.

Особливо це стосується великих міст, зокрема Києва, де поєднуються високий попит на зв'язок і складна ситуація з електропостачанням.

У Київстар кажуть, що у столиці, як і в інших містах, в дні масових відключень електроживлення спостерігається зростання використання послуг мобільної передачі даних – добовий об'єм переданих мобільних даних в Києві в такі дні може перевищувати навіть 1 петабайт (тобто 1 000 терабайтів).

Втім балансування трафіку постійно працює: мережа автоматично розподіляє абонентів між частотними діапазонами та сусідніми стільниками з урахуванням навантаження, відстані до базової станції тощо. Це дозволяє підтримувати оптимальну швидкість передачі даних,

– пояснюють в компанії.

Відтак під час пікових навантажень ефективність перерозподілу може зменшуватись, однак усі алгоритми продовжують працювати.

В lifecell у той час виділяють основні причини зростання навантаження на їхню мережу:

Частина фіксованих мереж абонентів та їх обладнання залежить від електроживлення, тому трафік різко переходить у мобільну мережу.

Працює механізм національного роумінгу та абоненти інших операторів можуть перемикатися до мережі lifecell, що додатково збільшує навантаження.

Який найдешевший тариф від Київстар?

Оператор Kyivstar пропонує спеціальний тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт", який можуть підключити люди від 60 років або особи з інвалідністю.

Пакет коштує 220 гривень на місяць і поєднує одразу кілька послуг – мобільний зв’язок і домашній інтернет. У тариф входять:

безлімітні дзвінки всередині мережі;

100 хвилин на інші номери по Україні;

10 Гігабайтів інтернету;

100 SMS;

домашній інтернет.

