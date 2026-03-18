Як зміняться ціни на тарифи lifecell?
lifecell запровадить зміни від 2 квітня, пише OBOZ.
Ціна пакету послуг у тарифі "Просто Лайф" може піднятися на 66%, "Вільний Лайф" може подорожчати на 20%, "Смарт Лайф" аж на 68% та "Жара Лайт" – +41%. Отже, ціни на тарифні плани будуть такі:
"Просто Лайф":
- стандартна ціна – підвищення з 210 до 320 гривень;
- якщо номер ідентифіковано або персоніфіковано – підвищення з 180 до 270 гривень;
- якщо номер перенесено до lifecell – підвищення з 120 до 200 гривень.
"Вільний Лайф":
- стандартна вартість – з 425 до 500 гривень;
- номер ідентифіковано або персоніфіковано – з 375 до 450 гривень;
- номер перенесено до lifecell – з 240 до 300 гривень.
"Смарт Лайф":
- стандартна вартість – з 300 до 400 гривень;
- номер ідентифіковано або персоніфіковано – з 250 до 350 гривень;
- номер перенесено до lifecell – з 160 до 270 гривень.
"Жара Лайт":
- здорожчання з 195 до 275 гривень.
Який найдешевший тариф на мобільний від lifecell?
Оператор lifecell пропонує акційний тариф "Просто Лайф" для тих, хто готовий перейти до мережі зі своїм номером. У такому разі пакет коштує 120 гривень на чотири тижні. За ці гроші абонент отримує:
- безлімітні дзвінки всередині мережі;
- 8 Гігабайтів мобільного інтернету;
- 300 хвилин на дзвінки на інші українські номери.
Крім того, якщо абонент регулярно і вчасно поповнює рахунок, оператор нараховує ще 300 додаткових хвилин для розмов з іншими мережами.
Як піднімуть ціни інші мобільні оператори?
Київстар підвищує вартість деяких архівних тарифів з 31 березня щонайменше на 50 гривень. Зокрема, поки відомо про зростання вартості лінійки LOVE UA.
Vodafone підвищив ціни на популярні тарифи, середнє зростання становить 60 – 80 гривень. Оновлення включають більше мобільного інтернету, розширення хвилин для дзвінків та покращення роумінгових можливостей у країнах ЄС. Мова йде про архівні тарифи Joice, SuperNet, Light+.