Як зміняться ціни на тарифи lifecell?

lifecell запровадить зміни від 2 квітня, пише OBOZ.

Ціна пакету послуг у тарифі "Просто Лайф" може піднятися на 66%, "Вільний Лайф" може подорожчати на 20%, "Смарт Лайф" аж на 68% та "Жара Лайт" – +41%. Отже, ціни на тарифні плани будуть такі:

"Просто Лайф":

стандартна ціна – підвищення з 210 до 320 гривень;

якщо номер ідентифіковано або персоніфіковано – підвищення з 180 до 270 гривень;

якщо номер перенесено до lifecell – підвищення з 120 до 200 гривень.

"Вільний Лайф":

стандартна вартість – з 425 до 500 гривень;

номер ідентифіковано або персоніфіковано – з 375 до 450 гривень;

номер перенесено до lifecell – з 240 до 300 гривень.

"Смарт Лайф":

стандартна вартість – з 300 до 400 гривень;

номер ідентифіковано або персоніфіковано – з 250 до 350 гривень;

номер перенесено до lifecell – з 160 до 270 гривень.

"Жара Лайт":

здорожчання з 195 до 275 гривень.

Який найдешевший тариф на мобільний від lifecell?

Оператор lifecell пропонує акційний тариф "Просто Лайф" для тих, хто готовий перейти до мережі зі своїм номером. У такому разі пакет коштує 120 гривень на чотири тижні. За ці гроші абонент отримує:

безлімітні дзвінки всередині мережі;

8 Гігабайтів мобільного інтернету;

300 хвилин на дзвінки на інші українські номери.

Крім того, якщо абонент регулярно і вчасно поповнює рахунок, оператор нараховує ще 300 додаткових хвилин для розмов з іншими мережами.

