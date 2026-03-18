Как изменятся цены на тарифы lifecell?

lifecell введет изменения со 2 апреля, пишет OBOZ.

Смотрите также Доступные тарифы на мобильный от 120 гривен: как украинцам платить меньше

Цена пакета услуг в тарифе "Просто Лайф" может подняться на 66%, "Свободный Лайф" может подорожать на 20%, "Смарт Лайф" аж на 68% и "Жара Лайт" – +41%. Итак, цены на тарифные планы будут такие:

"Просто Лайф":

стандартная цена – повышение с 210 до 320 гривен;

если номер идентифицирован или персонифицирован – повышение с 180 до 270 гривен;

если номер перенесен в lifecell – повышение со 120 до 200 гривен.

"Свободный Лайф":

стандартная стоимость – с 425 до 500 гривен;

номер идентифицирован или персонифицирован – с 375 до 450 гривен;

номер перенесен в lifecell – с 240 до 300 гривен.

"Смарт Лайф":

стандартная стоимость – с 300 до 400 гривен;

номер идентифицирован или персонифицирован – с 250 до 350 гривен;

номер перенесен в lifecell – с 160 до 270 гривен.

"Жара Лайт":

подорожание с 195 до 275 гривен.

Какой самый дешевый тариф на мобильный от lifecell?

Оператор lifecell предлагает акционный тариф "Просто Лайф" для тех, кто готов перейти в сеть со своим номером. В таком случае пакет стоит 120 гривен на четыре недели. За эти деньги абонент получает:

безлимитные звонки внутри сети;

8 Гигабайтов мобильного интернета;

300 минут на звонки на другие украинские номера.

Кроме того, если абонент регулярно и вовремя пополняет счет, оператор начисляет еще 300 дополнительных минут для разговоров с другими сетями.

Как поднимут цены другие мобильные операторы?