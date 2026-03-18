Как изменятся цены на тарифы lifecell?
lifecell введет изменения со 2 апреля, пишет OBOZ.
Цена пакета услуг в тарифе "Просто Лайф" может подняться на 66%, "Свободный Лайф" может подорожать на 20%, "Смарт Лайф" аж на 68% и "Жара Лайт" – +41%. Итак, цены на тарифные планы будут такие:
"Просто Лайф":
- стандартная цена – повышение с 210 до 320 гривен;
- если номер идентифицирован или персонифицирован – повышение с 180 до 270 гривен;
- если номер перенесен в lifecell – повышение со 120 до 200 гривен.
"Свободный Лайф":
- стандартная стоимость – с 425 до 500 гривен;
- номер идентифицирован или персонифицирован – с 375 до 450 гривен;
- номер перенесен в lifecell – с 240 до 300 гривен.
"Смарт Лайф":
- стандартная стоимость – с 300 до 400 гривен;
- номер идентифицирован или персонифицирован – с 250 до 350 гривен;
- номер перенесен в lifecell – с 160 до 270 гривен.
"Жара Лайт":
- подорожание с 195 до 275 гривен.
Какой самый дешевый тариф на мобильный от lifecell?
Оператор lifecell предлагает акционный тариф "Просто Лайф" для тех, кто готов перейти в сеть со своим номером. В таком случае пакет стоит 120 гривен на четыре недели. За эти деньги абонент получает:
- безлимитные звонки внутри сети;
- 8 Гигабайтов мобильного интернета;
- 300 минут на звонки на другие украинские номера.
Кроме того, если абонент регулярно и вовремя пополняет счет, оператор начисляет еще 300 дополнительных минут для разговоров с другими сетями.
Как поднимут цены другие мобильные операторы?
Киевстар повышает стоимость некоторых архивных тарифов с 31 марта минимум на 50 гривен. В частности, пока известно о росте стоимости линейки LOVE UA.
Vodafone повысил цены на популярные тарифы, средний рост составляет 60 – 80 гривен. Обновления включают больше мобильного интернета, расширение минут для звонков и улучшение роуминговых возможностей в странах ЕС. Речь идет об архивных тарифах Joice, SuperNet, Light+.