Самый дешевый тариф от lifecell
Оператор lifecell предлагает акционный тариф "Просто Лайф" для тех, кто готов перейти в сеть со своим номером, пишет 24 Канал.
В таком случае пакет стоит 120 гривен на четыре недели. За эти деньги абонент получает:
- безлимитные звонки внутри сети;
- 8 Гигабайтов мобильного интернета;
- 300 минут на звонки на другие украинские номера.
Кроме того, если абонент регулярно и вовремя пополняет счет, оператор начисляет еще 300 дополнительных минут для разговоров с другими сетями.
Самый дешевый тариф от Киевстар
Оператор Kyivstar предлагает специальный тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт", который могут подключить люди от 60 лет или лица с инвалидностью.
Пакет стоит 220 гривен в месяц и сочетает сразу несколько услуг – мобильную связь и домашний интернет. В тариф входят:
- безлимитные звонки внутри сети;
- 100 минут на другие номера по Украине;
- 10 Гигабайтов интернета;
- 100 SMS;
- домашний интернет.
Такой пакет рассчитан на людей, которым важно иметь стабильную связь и доступ к интернету дома без лишних затрат.
Самый дешевый тариф от Vodafone
Ранее украинцы могли воспользоваться тарифом Joice Start за 270 гривен, однако с недавних пор он стал архивным и недоступным для подключения новым абонентам.
Зато самый дешевый сейчас – тариф Flexx GO для подключения по контракту. Пакет стоит 350 гривен в месяц и предусматривает:
- безлимит на 45 приложений;
- 25 Гигабайт интернета;
- 500 минут на звонки по Украине;
- 50 SMS.
Другие новости мобильных операторов
Киевстар ввел новую линейку тарифов для бизнеса, которые включают скидку 35% для новых абонентов на первые шесть месяцев. Самый дешевый мобильный тариф от Киевстара "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий" для общего пользования стоит 290 гривен в месяц при переносе номера.
Киевстар также обновил условия популярной услуги "Мастер" для пользователей домашнего интернета. Стоимость услуги "Мастер" изменилась с 12 марта и составляет 200 гривен.
Тем временем Vodafone повысил цены на популярные тарифы, средний рост составляет 60 – 80 гривен. Обновления включают больше мобильного интернета, расширение минут для звонков и улучшение роуминговых возможностей в странах ЕС. Речь идет об архивных тарифах Joice, SuperNet, Light+.