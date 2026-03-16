Самый дешевый тариф от lifecell

Оператор lifecell предлагает акционный тариф "Просто Лайф" для тех, кто готов перейти в сеть со своим номером, пишет 24 Канал.

В таком случае пакет стоит 120 гривен на четыре недели. За эти деньги абонент получает:

  • безлимитные звонки внутри сети;
  • 8 Гигабайтов мобильного интернета;
  • 300 минут на звонки на другие украинские номера.

Кроме того, если абонент регулярно и вовремя пополняет счет, оператор начисляет еще 300 дополнительных минут для разговоров с другими сетями.

Самый дешевый тариф от Киевстар

Оператор Kyivstar предлагает специальный тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт", который могут подключить люди от 60 лет или лица с инвалидностью.

Пакет стоит 220 гривен в месяц и сочетает сразу несколько услуг – мобильную связь и домашний интернет. В тариф входят:

  • безлимитные звонки внутри сети;
  • 100 минут на другие номера по Украине;
  • 10 Гигабайтов интернета;
  • 100 SMS;
  • домашний интернет.

Такой пакет рассчитан на людей, которым важно иметь стабильную связь и доступ к интернету дома без лишних затрат.

Самый дешевый тариф от Vodafone

Ранее украинцы могли воспользоваться тарифом Joice Start за 270 гривен, однако с недавних пор он стал архивным и недоступным для подключения новым абонентам.

Зато самый дешевый сейчас – тариф Flexx GO для подключения по контракту. Пакет стоит 350 гривен в месяц и предусматривает:

  • безлимит на 45 приложений;
  • 25 Гигабайт интернета;
  • 500 минут на звонки по Украине;
  • 50 SMS.

Другие новости мобильных операторов

  • Киевстар ввел новую линейку тарифов для бизнеса, которые включают скидку 35% для новых абонентов на первые шесть месяцев. Самый дешевый мобильный тариф от Киевстара "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий" для общего пользования стоит 290 гривен в месяц при переносе номера.

  • Киевстар также обновил условия популярной услуги "Мастер" для пользователей домашнего интернета. Стоимость услуги "Мастер" изменилась с 12 марта и составляет 200 гривен.

  • Тем временем Vodafone повысил цены на популярные тарифы, средний рост составляет 60 – 80 гривен. Обновления включают больше мобильного интернета, расширение минут для звонков и улучшение роуминговых возможностей в странах ЕС. Речь идет об архивных тарифах Joice, SuperNet, Light+.