Самый дешевый тариф от lifecell

Оператор lifecell предлагает акционный тариф "Просто Лайф" для тех, кто готов перейти в сеть со своим номером, пишет 24 Канал.

В таком случае пакет стоит 120 гривен на четыре недели. За эти деньги абонент получает:

безлимитные звонки внутри сети;

8 Гигабайтов мобильного интернета;

300 минут на звонки на другие украинские номера.

Кроме того, если абонент регулярно и вовремя пополняет счет, оператор начисляет еще 300 дополнительных минут для разговоров с другими сетями.

Самый дешевый тариф от Киевстар

Оператор Kyivstar предлагает специальный тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт", который могут подключить люди от 60 лет или лица с инвалидностью.

Пакет стоит 220 гривен в месяц и сочетает сразу несколько услуг – мобильную связь и домашний интернет. В тариф входят:

безлимитные звонки внутри сети;

100 минут на другие номера по Украине;

10 Гигабайтов интернета;

100 SMS;

домашний интернет.

Такой пакет рассчитан на людей, которым важно иметь стабильную связь и доступ к интернету дома без лишних затрат.

Самый дешевый тариф от Vodafone

Ранее украинцы могли воспользоваться тарифом Joice Start за 270 гривен, однако с недавних пор он стал архивным и недоступным для подключения новым абонентам.

Зато самый дешевый сейчас – тариф Flexx GO для подключения по контракту. Пакет стоит 350 гривен в месяц и предусматривает:

безлимит на 45 приложений;

25 Гигабайт интернета;

500 минут на звонки по Украине;

50 SMS.

