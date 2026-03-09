Как вырастут цены на услугу от Киевстара?

Стоимость услуги "Мастер" изменится с 12 марта и составит 200 гривен, пишет Киевстар.

Однако вместе с повышением цены компания расширила и перечень работ, которые входят в эту услугу. В частности, теперь мастер может настроить роутер, приобретенный не в Киевстаре, чего раньше не было в стандартном списке.

Сам механизм вызова специалиста остался без изменений. Заказать услугу можно в фирменном магазине оператора или позвонив по специальному номеру.

Обратите внимание! Клиентам стоит учитывать, что часть работ оплачивается отдельно. Например, дополнительно могут взимать плату за удлинение кабеля, прокладку новой линии, установку интернет-розеток или помощь с регистрацией в различных сервисах и приложениях.

Какие есть дешевые тарифы на мобильный от Киевстара?

Самым дешевым является предложение от Киевстара за 220 гривен, но оно предусмотрено для людей 60+ лет и лиц с инвалидностью.

Если говори об общем тарифе, то ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий от Киевстара самый дешевый, он стоит на месяц:

290 гривен, если перенести номер,

370 гривен, если меняете тариф в пределах оператора Киевстар.

Также есть такие тарифы:

ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой – 350 гривен или 450 гривен

ВСЕ ВМЕСТЕ Топовый контракт – 750 гривен.

Как изменились цены на тарифов и услуги у других операторов?