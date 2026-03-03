Кто меняет тарифы?

С 4 марта в полночь изменение вводит мобильный оператор lifecell, сообщили в компании.

С этого времени некоторые опции больше нельзя будет подключить, а за отдельные услуги придется платить больше. В частности, компания прекращает новые подключения услуги "Тарифная подписка" для пакетов "Гаджет планшет" и "Гаджет смарт".

Если же вы успели активировать ее ранее – сможете пользоваться до завершения уже оплаченного периода. Также среди изменений:

Возрастет стоимость развлекательных сервисов. Kidster и Games Club теперь будут стоить 30 гривен за 7 дней пользования.

Какие есть дешевые тарифы lifecell?

Сейчас самый доступный для украинцев тариф – "Забота" за 190 гривен в месяц (для абонентов от 55 лет). В пакете – 20 Гигабайт интернета, безлимит в сети и 1 000 минут на другие номера.

Тариф "Макси" стартует от 270 гривен, а "Мега" – от 350 гривен в месяц. Они предлагают больше интернета.

Что со стоимостью тарифов у других операторов?