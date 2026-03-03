Хто змінює тарифи?
З 4 березня опівночі зміна запроваджує мобільний оператор lifecell, повідомили у компанії.
З цього часу деякі опції більше не можна буде підключити, а за окремі послуги доведеться платити більше. Зокрема, компанія припиняє нові підключення послуги "Тарифна підписка" для пакетів "Гаджет планшет" і "Гаджет смарт".
Якщо ж ви встигли активувати її раніше – зможете користуватися до завершення вже оплаченого періоду. Також серед змін:
- Зросте вартість розважальних сервісів. Kidster та Games Club тепер коштуватимуть 30 гривень за 7 днів користування.
- Оновлюють ціни на мовний сервіс BUSUU. Із 4 березня він обійдеться у 60 гривень за 7 днів або 180 гривень за 28 днів.
Які є дешеві тарифи lifecell?
Наразі найдоступніший для українців тариф – "Турбота" за 190 гривень на місяць (для абонентів від 55 років). У пакеті – 20 Гігабайт інтернету, безліміт у мережі та 1 000 хвилин на інші номери.
Тариф "Максі" стартує від 270 гривень, а "Мега" – від 350 гривень на місяць. Вони пропонують більше інтернету.
Що з вартістю тарифів у інших операторів?
Vodafone підвищує ціни на популярні тарифи, середнє зростання становить 60 – 80 гривень. Оновлення включають більше мобільного інтернету, розширення хвилин для дзвінків та покращення роумінгових можливостей у країнах ЄС. Мова йже про архівні тарифи Joice, SuperNet, Light+.
З 1 березня 2026 року один з тарифів Київстар здорожчав, проте й обсяг послуг збільшиться. У роумінгу буде доступно 50 мегабайтів трафіку, 50 SMS, та 50 хвилин на вхідні дзвінки. Мова йде про тариф "SIM для пристроїв".