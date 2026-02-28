З новою хвилею відключень світла в Україні з кінця осені 2025 року до лютого 2026 року частково погіршився мобільний зв'язок та мобільний інтернет у великих містах.

З додатковим навантаженням на мережі у такі періоди умови для операторів були доволі складними. Для того, щоб мережі безперебійно працювали до 10 години, lifecell, Київстар та Vodafone системно покращували автономність живлення, закуповували додаткові генератори, адаптовували процеси та інше.

Водночас, навіть попри певну стабілізацію ситуації з енергопостачанням в деяких регіонах, російські атаки на енергетику тривають. Лише декілька днів тому під ударами знову опинилися об'єкти критичної інфраструктури, що спричинило посилення погодинних графіків відключення, а в деяких регіонах – ще й аварійні відключення.

24 Канал дізнався, чому мобільний зв'язок і інтернет можуть зникати навіть при наявності акумуляторів, як оператори підтримують постійну роботу мережі під час знеструмлень та що можуть зробити користувачі.

Як оператори зв'язку в Україні підтримують роботу мережі під час знеструмлень?

Телекомунікаційна компанія lifecell у коментарі для 24 Каналу пояснила, що зараз один із головних викликів для мобільної інфраструктури є тривала відсутність енергопостачання.

Як пояснюють в компанії, у мирний час мережі не проєктувалися під умови багатодобових відключень із мінімальними часом живлення. Але з 2022 року оператор зв'язку почав системно інвестує в енергомодернізацію власної мережі.

Станом на сьогодні абсолютна більшість обладнання мережі lifecell здатна працювати автономно до 10 годин за умови повного заряду батарей (без урахування пошкоджених об'єктів, станцій на тимчасово окупованих і непідконтрольних територіях, у зоні бойових дій та 30-кілометровій прифронтовій зоні, а також мікробазових станцій),

– кажуть у коментарі.

Важливо! Під час відключень люди масово переходять на 4G. Відповідно акумулятори можуть втрачати заряд швидше.

Для досягнення такої автономності було закуплено 48 тисяч літієвих батарей (48V, 100 Ah), з яких понад 46 тисяч наразі вже встановлено по всій країні.

Літієві акумулятори заряджаються швидше та витримують до 3 500 циклів заряджання – приблизно у десять разів більше, ніж свинцеві. В середньому для повного заряду батареї необхідно 3 – 4 години безперервного живлення.

Але якщо електроенергію подають лише на 1 – 2 години, то батареї можуть не встигати повністю відновити ресурс. Це впливає на тривалість подальшої автономної роботи.

А тому, як пояснюються в lifecell, за таких умов надалі підтримувати роботу мережі можна лише за допомогою генераторів. Відомо, що ключові станції вже обладнані стаціонарними генераторами.

Водночас фізично неможливо встановити генератор на кожну базову станцію, адже у lifecell їх майже 10 тисяч по країні і є обмеження щодо їх логістики та обслуговування. Крім того, частина об'єктів зв'язку розташована на дахах будівель, де є обмеження з погляду безпеки,

– зауважують в lifecell.

Натомість в оператора зв'язку Vodafone Україна для 24 Каналу кажуть, що усі їхні базові станції вже мають резервне живлення від акумуляторів, а за останні 2 роки їхня кількість збільшилась у 8 разів. Втім при дуже жорстких графіках відключень вирішальним фактором стає можливість їх вчасно зарядити.

Якщо світло дають лише на короткий час, батареї просто не встигають відновити ресурс. Саме тому компанія активно розвиває комплексну систему енергостійкості. Йдеться про додаткові генератори.

Крім того, збільшується парк сучасних акумуляторів, а також створюємо резерви пального та диверсифікуємо постачання. Паралельно тестуємо альтернативні джерела енергії – зокрема сонячні станції, перші 100 таких об'єктів вже в процесі запуску,

– додають у Vodafone.

Особливу увагу компанія приділяє ще й співпраці з громадами й бізнесом, адже додаткові джерела генерації на місцях часто дозволяють підтримувати зв'язок там, де інакше це було б складніше.

Зверніть увагу! Фіксованого відсотка автономності понад 10 – 12 годин компанія наразі немає, а повної автономності всієї мережі досягти технічно складно. Втім зараз є мета максимально підвищити стійкість мережі до тривалої відсутності електропостачання.

А от в Київстарі під час знеструмлень роботу мережі підтримують понад 251 тисяча акумуляторів (за одну батарею береться номінал АКБ 12V 100 ампер-годин) та понад 4,7 тисячі генераторів. Як ділиться компанія з 24 Каналом, загалом базові станції оператора можуть працювати у такому випадку до 10 годин.

До слова, ще у грудні 2025 року президент компанії Олександр Комаров під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив, що у 9 регіонах від 40% до 60% технічної інфраструктури одночасно були без електропостачання у період тривалих відключень світла.

Як і в lifecell, для повного заряджання акумуляторів Київстар зазвичай потрібно орієнтовно 3 – 4 години безперервної подачі електроенергії.

При цьому низькі температури можуть дещо збільшувати тривалість заряджання та впливати на ефективність роботи акумуляторних батарей,

– додають в українській компанії.

Через короткі або нерегулярні інтервали подачі електроенергії, мережа додатково підтримується ще й стаціонарними генераторами. А під час тривалих відключень також починають роботу аварійно-відновлювальні бригади, які підключають додаткові мобільні генератори.

В Київстар нагадують, що абонентам мережі доступна зараз технологія Starlink Direct to Cell, що дозволяє надсилати SMS через супутники. Це доволі зручно, коли відсутнє наземне покриття або тривають довгі знеструмлення.

Чому зникає мобільний зв'язок та Інтернет в містах, якщо мережі обладнані акумуляторами?

Як пояснилися у Vodafone, під час відключень електроенергії навантаження на мобільну мережу різко зростає, тому що частина користувачів фіксованого інтернету переходить на мобільний.

За нашими даними, 60% користувачів фіксованого інтернету із відключенням світла переходять на мобільний інтернет. Це в 3 – 4 рази збільшує навантаження на мережу. Відповідно обладнання швидше витрачає заряд акумуляторів, а швидкість мобільного інтернету може тимчасово знижуватися,

– зазначають в компанії.

Попри це, мережа має "розумну" систему управління, на кшталт ШІ, а тому сама автоматично перерозподіляє ресурси, щоб досягти максимально ефективного покриття та якості. Крім того, вона постійно моніториться технічними фахівцями.

Особливо це стосується великих міст, зокрема Києва, де поєднуються високий попит на зв'язок і складна ситуація з електропостачанням.

У Vodafone кажуть, що частково балансувати ситуацію можуть і самі користувачі:

По-перше , ощадливо користуватися інтернетом (без важкого відеоконтенту), щоб продовжити час роботи станцій.

, ощадливо користуватися інтернетом (без важкого відеоконтенту), щоб продовжити час роботи станцій. По-друге, внаслідок підключення до інтернету для дому за технологією GPON (такий, наприклад, надає Vodafone), заживити свій роутер та користувацький пристрій (для цього достатньо і павербанка), щоб продовжувати користуватись домашнім інтернетом – такий інтернет може працювати й по кілька діб без світла

У Київстар кажуть, що у столиці, як і в інших містах, в дні масових відключень електроживлення спостерігається зростання використання послуг мобільної передачі даних – добовий об'єм переданих мобільних даних в Києві в такі дні може перевищувати навіть 1 петабайт (тобто 1 000 терабайтів).

Втім балансування трафіку постійно працює: мережа автоматично розподіляє абонентів між частотними діапазонами та сусідніми стільниками з урахуванням навантаження, відстані до базової станції тощо. Це дозволяє підтримувати оптимальну швидкість передачі даних,

– пояснюють в компанії.

Відтак під час пікових навантажень ефективність перерозподілу може зменшуватись, однак усі алгоритми продовжують працювати.

В lifecell у той час виділяють основні причини зростання навантаження на їхню мережу:

Частина фіксованих мереж абонентів та їх обладнання залежить від електроживлення, тому трафік різко переходить у мобільну мережу.

Працює механізм національного роумінгу та абоненти інших операторів можуть перемикатися до мережі lifecell, що додатково збільшує навантаження.

Цікаво! В окремі дні січня обсяг хвилин і мобільного інтернет-трафіку таких підключень був на 65 – 70% вищим, ніж у листопаді.

Також 4G споживає більше енергії, ніж базові сервіси, адже передаються значні обсяги даних. Тому в умовах тривалих знеструмлень ключовим пріоритетом залишається збереження саме базового зв'язку.

Щодо ситуації у великих містах, зокрема в Києві, вона безпосередньо корелює з тривалістю та циклічністю відключень електроенергії. За таких умов ключовим фактором є наявність достатнього проміжку для підзарядки: чим коротші "вікна" подачі живлення, тим складніше повністю відновити ресурс акумуляторів,

– наголошує оператор зв'язку.

Загалом реальний час роботи без електрики залежить від навантаження, температури та того, як часто зникає світло.

У холод батареї витрачають частину заряду на самонагрів, тому автономність може зменшуватися. А забезпечити понад 10 – 12 годин автономної роботи для всієї мережі технічно дуже складно: базові станції розташовані в різних умовах, а встановити генератори всюди фізично неможливо.

Саме тому серед пріоритетів залишається посилення резервного живлення у великих містах та ключових вузлах.

Скільки коштів телеком-компанії витрачають на збереження стійкості мережі під час відключень?

lifecell

Після початку повномасштабної війни компанія зробила енергостійкість одним із головних напрямків інвестицій – у резервне живлення вже вклали понад 2 мільярди гривень.

Але тривалі відключення постійно означають ще й більші витрати: потрібно більше пального, складніша логістика, частіше обслуговувати та відправляти технічні бригади на об'єкти,

– додають в lifecell.

Головним завданням зараз залишається – витримати баланс, а саме забезпечити стабільну роботу мережу, ефективно використовувати техніку та водночас не перевантажувати людей, які підтримують зв'язок у складних умовах.

Київстар

Компанія Київстар заявляє, що робить усе можливе, аби абоненти залишалися на зв'язку за будь-яких умов. Стійкість мережі під час відключень світла є одним із пріоритетів, і з 2022 року вона зросла більш ніж у 4 рази.

В енергостійкість ми уже вклали понад 3,5 мільярди гривень і планують інвестувати й надалі. Крім того, компанія реалізує інвестиційну програму обсягом 1 мільярд доларів на 2023 – 2027 роки,

– заявляє оператор.

Ці кошти спрямовують на посилення енергостійкості, розвиток технологій зв'язку, відновлення інфраструктури та нові цифрові сервіси для користувачів.

Vodafone

Натомість найбільше коштів інвестувала в підвищення енергостійкості компанія Vodafone. Там заявляють, що з початку повномасштабної війни було інвестовано понад 20 мільярдів гривень. Якщо порівнювати з довоєнним періодом, то це рекордні показники.

Ми інвестуємо в модернізацію обладнання, системи резервного живлення, нові технологічні рішення, які дозволяють споживати менше електроенергії, альтернативну зелену енергію тощо,

– зазначають там.

Таким чином вже формується нова енергетична архітектура телеком-мережі: від резервів пального, автоматизованих систем живлення та альтернативної енергетики до додаткових логістичних ресурсів й залучення персоналу з різних напрямків.