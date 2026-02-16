Що відомо про зростання вартості електроенергію для бізнесу?

Ціна на електроенергію для бізнесу значно вища за ту, яку сплачує населення. У лютому вона може зрости з огляду на кілька факторів. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла експертка у сфері ЖКГ Христина Ненно.

Тариф для побутових споживачів в Україні є фіксованим – 4,32 гривні за кіловат-годину. Його встановили у червні 2024 року. На цьому рівні він залишиться щонайменше до кінця квітня 2026 року.

Для бізнесу ситуація інша: окрім вартості електроенергії, яка є ринковою, потрібно платити за її розподіл, передачу тощо. На зростання ціни впливають і дії держави, адже ринок електроенергії в Україні регульований.

Христина Ненно Експертка у сфері житлово-комунального господарства Деякий бізнес у Києві попередили, що за лютий у них буде платіжка 19 гривень за кіловат-годину, і це не ліміт. Березень може бути ще дорожчим.

За словами Христини Ненно, у січні кіловат-година коштувала підприємцям близько 10 гривень.

Ціна на світло для бізнесу в Україні формується з кількох складників. Користуючись електроенергією, бізнес сплачує:

її ринкову вартість;

послуги з передачі магістральними мережами;

послуги з розподілу від обленерго;

націнку від постачальника;

податок на додану вартість, який нараховують на всю суму.

Експертка Христина Ненно говорить, що ціна також може залежати від орендодавця.

Кожен по-різному отримує платіжки. Комерційний тариф вищий, але все ще залежить від того, на яких лініях розташоване підприємство і який там орендододавець. Бо є чесні відповідальні, які, наприклад, сплачують виключно по тих тарифах, які виставляє їм ДТЕК, а є такі, що ще пару гривень накидають зверху,

– зазначає експертка.

У січні 2026 року Нацрегулятор підвищив максимальні граничні ціни (прайс-кепи) на закупівлю електроенергії. Раніше вони залежали від часу доби, проте нині – тільки від ринку:

15 тисяч гривень за мегават-годину – на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку;

за мегават-годину – на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку; 16 тисяч гривень за мегават-годину – балансуючому ринку.

Зверніть увагу! Підвищення прайс-кепів запровадили в умовах дефіциту електроенергії через російські обстріли. Таким чином планують стимулювати українських виробників, а також імпорт з Європейського Союзу.

Що в тарифі на світло зміниться для бізнесу у 2026 році?