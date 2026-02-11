Хто встановлює ціни на електрику?

Про це під час виступу у Верховній Раді заявив голова НКРЕКП Юрій Власенко.

Для таких споживачів ціна формується ринковим шляхом на конкурентних сегментах ринку електричної енергії, насамперед на ринку на добу наперед та на внутрішньому добовому ринку,

– зазначив Власенко.

Він наголосив, що за чинними повноваженнями регулятор безпосередньо займається встановленням тарифів на передачу та розподіл електроенергії.

Відповідно у грудні минулого року НКРЕКП затвердила ці тарифи на 2026 рік. Протягом першого кварталу тарифи на передачу та розподіл поки не змінюються.

Юрій Власенко Голова НКРЕКП Це принципова позиція, оскільки будь-яка динаміка цін, яку ми спостерігаємо у платіжках, є похідною від ринкової кон'юктури, а не є результатом адміністративного регулювання зі сторони регулятора.

Чому зросли ціни на електроенергію?

Причини зростання цін на електроенергію для бізнесу Власенко вбачає у винятково складній ситуації, яка склалася в енергосистемі у третій декаді січня та першій декаді лютого.

Ринок формувався в воєнних умовах з суттєвою зміною структури виробництва електричної енергії, дефіцитом електроенергії, який мав об'єктивний, а не спекулятивний характер,

– наголосив Власенко.

Головним чинником дефіциту енергії були масовані атаки Росії на українську енергоструктуру:

за цей період енергосистема зазнала понад 30 ракетно-дронових атак;

наслідком ударів стали як прямі пошкодження об'єктів, так і вимушені обмеження в роботі об'єктів генерації з міркувань стабільності і безпеки системи.

У пікові моменти втрати потужності сягали до 40% від фактичного споживання, що й викликало дефіцит енергії. А за таких умов зростання цін є об'єктивним економічним процесом, а не дисфункцією ринку, підкреслив очільник Комісії.

Зауважте! У вівторок, 10 лютого, народні депутати на пленарному засіданні парламенту викликали до Ради голову НКРЕКП. Вони захотіли отримати від Власенка обґрунтовану відповідь, чому останнім часом зросли тарифи на електроенергію для бізнесу.

Що відповіли депутати на заяву Власенка?

Однак деякі нардепи не надто повірили поясненням голови Комісії. Зокрема, представник "Слуги народу" Руслан Горбенко закликав перезавантажити НКРЕКП та влаштувати перевірки.

Ми знаємо, що цей орган незалежний, але треба перезавантажувати і вводити поліграф раз на два місяці для керівників,

– заявив Горбенко.

Які тарифи встановила НКРЕКП для бізнесу?