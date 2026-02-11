Кто устанавливает цены на электричество?
Об этом во время выступления в Верховной Раде заявил председатель НКРЭКУ Юрий Власенко.
Для таких потребителей цена формируется рыночным путем на конкурентных сегментах рынка электрической энергии, прежде всего на рынке на сутки вперед и на внутреннем суточном рынке,
– отметил Власенко.
Он отметил, что по действующим полномочиям регулятор непосредственно занимается установлением тарифов на передачу и распределение электроэнергии;
Соответственно в декабре прошлого года НКРЭКУ утвердила эти тарифы на 2026 год. В течение первого квартала тарифы на передачу и распределение пока не меняются.
Это принципиальная позиция, поскольку любая динамика цен, которую мы наблюдаем в платежках, является производной от рыночной конъюнктуры, а не является результатом административного регулирования со стороны регулятора.
Почему выросли цены на электроэнергию?
Причины роста цен на электроэнергию для бизнеса Власенко видит в исключительно сложной ситуации, которая сложилась в энергосистеме в третьей декаде января и первой декаде февраля.
Рынок формировался в военных условиях с существенным изменением структуры производства электрической энергии, дефицитом электроэнергии, который имел объективный, а не спекулятивный характер,
– подчеркнул Власенко.
Главным фактором дефицита энергии были массированные атаки России на украинскую энергоструктуру:
- за этот период энергосистема подверглась более 30 ракетно-дронных атак;
- следствием ударов стали как прямые повреждения объектов, так и вынужденные ограничения в работе объектов генерации из соображений стабильности и безопасности системы.
В пиковые моменты потери мощности достигали до 40% от фактического потребления, что и вызвало дефицит энергии. А при таких условиях рост цен является объективным экономическим процессом, а не дисфункцией рынка, подчеркнул глава Комиссии.
Во вторник, 10 февраля, народные депутаты на пленарном заседании парламента вызвали в Раду главу НКРЭКУ. Они захотели получить от Власенко обоснованный ответ, почему в последнее время выросли тарифы на электроэнергию для бизнеса.
Что ответили депутаты на заявление Власенко?
Однако некоторые нардепы не слишком поверили объяснениям председателя Комиссии. В частности, представитель "Слуги народа" Руслан Горбенко призвал перезагрузить НКРЭКУ и устроить проверки.
Мы знаем, что этот орган независимый, но надо перезагружать и вводить полиграф раз в два месяца для руководителей,
– заявил Горбенко.
Какие тарифы установила НКРЭКУ для бизнеса?
НКРЭКУ приняла решение о повышении тарифов на передачу электроэнергии для бизнеса в 2026 году. Общий рост составит 7,2%, сообщили в "Укрэнерго".
Новые тарифы вводят поэтапно. С 1 января 2026 года стоимость услуг по передаче электроэнергии выросла с 686,23 гривны до 713,68 гривны за мегаватт-час. Этот тариф будет действовать до конца марта.
Второй этап повышения запланирован на 1 апреля 2026 года. С этого момента и до завершения года тариф на передачу электроэнергии составит 742,91 гривны за мегаватт-час. Кроме этого, регулятор утвердил увеличение тарифов на услуги диспетчерского управления на 11,2%.