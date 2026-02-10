В субботу, 7 февраля, Россия атаковала западные области. Основной целью врага были объекты критической инфраструктуры. Под атакой оказались Добротворская и Бурштынская ТЭС, а также Ладыжинская. Кроме того, россияне обстреляли высоковольтную электрическую подстанцию "Западноукраинская", которая объединяет в себе выдачу с Хмельницкой и Ровненской АЭС.

После атаки западные регионы, которые обычно имели больше света, столкнулись с более жесткими графиками отключений. В среднем электроэнергии нет по 18 – 20 часов в сутки. Зато ситуация в Киеве, которая до этого была не лучшей, ухудшилась еще больше. В столице свет дают только на 1,5 – 2 часа за все сутки.

24 Канал узнал, с какой целью Россия атаковала энергетические объекты на Западе страны, почему в Киеве свет начали выключать еще чаще, как атака повлияла на энергоснабжение в западных областях, а также повлияют ли морозы на ухудшение ситуации в энергосистеме на этой неделе.

Для чего Россия атаковала объекты критической инфраструктуры на Западе страны?

Энергетический эксперт Владимир Омельченко рассказал в комментарии для 24 Канала, что Россия продолжает системные обстрелы генерации и системы передачи электрической энергии от АЭС, а последняя массированная атака была направлена в основном на объекты на Западе страны.

Впрочем как добавляет эксперт, главная цель такой атаки заключалась больше не в обесточивании западного региона страны, а в том, чтобы перебить передачу электрической энергии на Восток и Центр Украины с Запада. Ведь именно в таком направлении происходит импорт электроэнергии и выдается мощность от Ровенской и Хмельницкой АЭС.

Владимир Омельченко Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Кроме того, были еще и атаки на Добротворскую и Бурштынскую ТЭС, что на Львовщине и Ивано-Франковщине. Дело в том, что эти ТЭС выполняют еще и балансирующую роль в энергосистеме. Таким образом, последний массированный удар России это не только атака на запад, но и на всю Украину.

Как объясняет Омельченко, все крупные тепловые электростанции, атомные электростанции и гидроэлектростанции работают в объединенной энергосистеме и подают электрическую энергию в общую сеть, а когда эта цепь работы перебивается, то возникают проблемы по всем регионам.

Похожее мнение высказал в разговоре с 24 Каналом эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук. Он отметил, что с октября 2025 года россияне нарастили систематические атаки по энергетическим объектам, в том числе и по электрическим подстанциям, которые отвечают за распределение электрической энергии.

По-прежнему, главная цель врага выбить маневренную генерацию. Речь идет о тепловых электростанциях, гидроэлектростанции и тому подобное.

Юрий Корольчук Эксперт Института энергетических стратегий Сейчас враг пытается полностью выбить второй и третий уровни производства электроэнергии. То есть те объекты, которые в случае аварийной ситуации на АЭС могли нарастить производство электроэнергии.

Эксперт напоминает, что крупнейший производитель электроэнергии в Украине – это атомные электростанции (более 50%). Это первый уровень. Далее следуют тепловые электростанции (25 – 30%), ГЭС (10%) и другие.

Сейчас враг уже разбил частично ГЭС и ТЭС Украины, тем самым вызвал большую нагрузку на АЭС. В то же время передать электроэнергию от АЭС невозможно, ведь электрические подстанции, соединенные со станциями, также повреждены.

Обратите внимание! Еще раньше в результате атак россиян Дарницкая теплоэлектроцентраль в Киеве была почти полностью уничтожена. Как сообщил мэр Виталий Кличко, на восстановление ТЭЦ понадобится не менее 2 месяцев, но при условии, что враг не будет атаковать объект снова.

Цель врага заключается в том, чтобы Украина в таком случае постоянно понижала и повышала мощности АЭС, что может привести к каскадной аварии и полному блэкауту,

– говорит Корольчук.

Кроме того, недавние удары врага были попыткой также повлиять на импорт электроэнергии из ЕС, который, в первую очередь, влияет на стабилизацию работы АЭС.

Импорт электроэнергии помогает балансировать, то есть ни существенно снижать, ни существенно повышать мощность станций. Для этого была осуществлена атака на высоковольтную подстанцию "Западноукраинская",

– добавляет господин Юрий.

Подытоживая Корольчук заявил, что сейчас украинская энергосистема фактически потеряла способность регенерироваться, то есть восстанавливаться. И вопрос уже даже не в оборудовании, а в том, что нужно строить новые объекты. А для этого нужны время и деньги. Кроме того, остаются риски относительно новых ударов врага.

Какие объекты были атакованы?

Атаки на ТЭС

Корольчук добавляет, что под обстрелами, кроме Добротворской и Бурштынской ТЭС, также была Ладыжинская ТЭС, что в Винницкой области.

Все эти объекты генерации участвуют в балансировке энергосистемы. Они также производят электроэнергию и закрывают потребности, в частности для внутренних потребителей Львовщины, Ивано-Франковской области и тому подобное. Сейчас повреждения на этих объектах на Западе приводят к ограничению потребителей, ведь нет одной из частей этой "энергетической цепочки",

– говорит господин Юрий.

Несмотря на то, что Бурштынская ТЭС после атаки полностью прекратила свою работу, эксперт отмечает, что вероятность восстановления все же есть.

Есть случаи, когда врагу не всегда удается выбивать весь объект из работы, ведь речь идет об огромных объемах ТЭС. Собственно ремонт заключается в том, чтобы понять, что еще можно подключить к работе, а что стоит ремонтировать полностью,

– добавляет энергетический эксперт Корольчук.

Напоминаем! Как заявил мэр города Василий Андриешин, по состоянию на утро 9 февраля, Бурштынская ТЭС частично начала восстанавливать подачу тепла, но не в полном объеме. До этого в городе не было ни тепла, ни воды. Особенность Бурштынской ТЭС заключается в том, что она является еще и важным элементом поставки электроэнергии из ЕС.

Обстрелы подстанции "Западноукраинская"

Россияне атаковали на западе еще и одну из крупнейших высоковольтных электрических подстанций "Западноукраинская" (750 киловольт).

Это крупнейшая электроподстанция в Европе, которая объединяет сети Хмельницкой и Ровненской АЭС и обеспечивает импорт электрической энергии из ЕС. Кроме того, эта подстанция балансирует в результате Бурштынской ТЭС и частично Добротворской ТЭС.

Где ситуация со светом хуже всего в Украине?

Сейчас ситуация с электроэнергией, а также отоплением, хуже всего в столице. Как объясняет Корольчук, в Киеве враг разбил так называемый энергетический узел, а это – внутренние производители электроэнергии, электрические подстанции, которые соединяют высоковольтные сети, и другие. Это и привело к существенному дефициту.

Даже если бы была возможность увеличивать мощность АЭС, это бы не улучшило ситуацию, ведь объекты, передающих электрическую энергию, повреждены,

– говорит эксперт.

Кроме Киева, плохая ситуация в Одессе, Харькове и остальных прифронтовых городах и областях Украины.

Омельченко также говорит о том, что после атаки на Запад страны непростая ситуация в Киеве еще больше ухудшилась. Сейчас ситуация хуже, чем на Западе страны, в частности во Львове. За сутки свет есть от 1,5 до 2 часов.

Сейчас Киев практически без собственной электрической и тепловой генерации из-за обстрелов. Поэтому город полностью зависит от внешних поставок. Враг это знает, и фактически не допускает поставки электрической энергии, обстреливая системы передачи,

– объясняет господин Владимир.

К слову, сейчас в Киеве более 1 400 многоквартирных домов остаются без отопления, заявил президент Владимир Зеленский.

Когда во Львове и Ивано-Франковске будет больше света?

Омельченко говорит, что антициклон на самом деле покидает Украину, а значит, холод будет отступать. Это, свою очередь, уменьшит энергопотребление, а значит, графики отключений будут улучшаться, в частности на Западе страны.

Уже в этот четверг ожидается более теплая погода. Еще больший эффект окажет ремонт на подстанции "Западноукраинская". Во Львове, Ивано-Франковске и других городах на Западе ситуация должна достаточно быстро исправиться, по сравнению с Киевом,

– добавляет он.

Однако надо понимать, готовится ли враг нанести удары снова, что планируют и когда. Кроме того, будет влиять на это улучшение ситуации еще и наличие систем противовоздушной обороны, их способность отражать атаки.

Об улучшении ситуация на западе говорит и Корольчук. Он в целом замечает, что с началом весны все может измениться, но это не означает, что в пиковые часы, например утренние и вечерние, электроэнергии будет хватать.

Напоминаем! По состоянию на 9 февраля, в среднем на Львовщине отключения света продолжаются от 15 до 17,5 часов в сутки, в зависимости от очереди. На Прикарпатье самые длительные отключения света – до 18 часов в сутки, в Хмельницкой области – от 18 до 20 часов в сутки, а на Тернопольщине – в среднем также 18 часов в сутки.

Юрий Корольчук также говорит, что если бы морозы в Украине были затяжные, как это было несколько недель назад, то все было бы гораздо серьезнее, и света было бы меньше.

Есть вероятность, что до среды ситуация может более-менее стабилизироваться. Кроме того, даже если будет потепление, это не означает, что свет не будут выключать на Западе страны. Его станет больше, но не на все 24 часа,

– прогнозирует господин Юрий.

Сейчас морозы все же ожидаются в Украине, но в течение нескольких дней. Эксперт отмечает, что это может повлиять на ситуацию, но временно.

Заметьте! По прогнозам синоптика Игоря Кибальчича, в начале этой недели Украину накроют снова морозы, где холоднее всего будет ночью, в частности 10 февраля в центральных, северных и восточных областях мороз опустится до 17 – 22 градусов, а на крайнем Севере – до минус 25 градусов. Впрочем до конца недели будет ожидаться уже теплая погода.

Зато об улучшении ситуации со светом в Киеве не стоит говорить, по крайней мере до середины марта.