Откуда поступают зарядные станции?

Об этом рассказал бренд-менеджер компании по продаже зарядных станций Сергей Силин в эфире КИЕВ24.

Смотрите также Иногда выгоднее купить: сколько стоит аренда зарядной станции в Киеве

Речь идет о станциях, которые находились на европейских стоках для разных стран:

для Германии;

Франции;

Нидерландов;

Испании и тому подобное.

Оно все приехало в Украину. И аллокация была процентов на 80 всех зарядных станций в Украину. То есть оно здесь у нас, и оно все разошлось среди наших граждан,

– отметил Силин.

Какую наценку делают продавцы?

Сегодняи наценка на оборудование для разных продавцов в среднем составляет 20%. По словам бренд-менеджера, это и маржинальность, которая дает возможность компаниям сотрудничать с крупными торговыми сетями.

При этом зарядные станции значительно подорожали по сравнению, например, с октябрем 2025 года. Это объясняется несколькими причинами:

Курс евро изменился, а большинство официальных дистрибьюторов привязывают цены именно к европейской валюте;

Большой дефицит на рынке заставляет дистрибьюторов заказывать сейчас зарядные станции авиадоставкой, что добавляет 30 – 35% к стоимости оборудования.

Аналогичная ситуация и у отечественных производителей зарядных станций. В Украине, как говорит Силин, таких пока есть 4 – 5 серьезных компаний. Но и они все комплектующие закупают в Китае, что тоже влияет на стоимость.

Они все так же собирают из китайских запчастей, так же его продают. И у них тоже, кстати, дефицит. У них очень сильный, безумный дефицит,

– резюмировал Силин.

Сколько станций накупили украинцы?

На конец января 2026 года украинцы в целом накупили зарядных станций совокупной мощностью более 3 гигаватт – почти столько производит Южноукраинская АЭС. Об этом Delo.ua сообщил соучредитель DroneUA Валерий Яковенко.

Весь период, который мы сегодня анализируем, – это период повышенного спроса. Мы начали энергетическое направление в 2021 году и чувствовали системный рост рынка в течение 2022 года – до 10 октября, когда произошел первый пик потребления энергонезависимых технологий,

– отметил эксперт.

По его словам, украинцы сейчас чаще всего выбирают:

между пиковыми периодами спроса – станции емкостью 256 – 1 000 ватт-часов;

во время блэкаутов – более мощные системы на 1 000 – 2 000 ватт-часов.

Бизнес чаще отдает предпочтение системам большой емкости до 90 киловатт-часов, нередко сочетая их с собственными генераторами.

Какую поддержку оказывает государство?