Что известно о росте стоимости электроэнергии для бизнеса?

Цена на электроэнергию для бизнеса значительно выше той для бизнеса значительно выше той, которую платит население. В феврале она может вырасти, учитывая несколько факторов. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно.

Тариф для бытовых потребителей в Украине является фиксированным – 4,32 гривны за киловатт-час. Его установили в июне 2024 года. На этом уровне он останется как минимум до конца апреля 2026 года.

Для бизнеса ситуация другая: кроме стоимости электроэнергии, которая является рыночной, нужно платить за ее распределение, передачу и тому подобное. На рост цены влияют и действия государства, ведь рынок электроэнергии в Украине регулируемый.

Кристина Ненно Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Некоторый бизнес в Киеве предупредили, что за февраль у них будет платежка 19 гривен за киловатт-час, и это не лимит. Март может быть еще дороже.

По словам Кристины Ненно, в январе киловатт-час стоил предпринимателям около 10 гривен.

Цена на свет для бизнеса в Украине формируется из нескольких составляющих. Пользуясь электроэнергией, бизнес платит:

ее рыночную стоимость;

услуги по передаче магистральными сетями;

услуги по распределению от облэнерго;

наценку от поставщика;

налог на добавленную стоимость, который начисляют на всю сумму.

Эксперт Кристина Ненно говорит, что цена также может зависеть от арендодателя.

Каждый по-разному получает платежки. Коммерческий тариф выше, но все еще зависит от того, на каких линиях расположено предприятие и какой там арендодатель. Потому что есть честные ответственные, которые, например, платят исключительно по тем тарифам, которые выставляет им ДТЭК, а есть такие, что еще пару гривен накидывают сверху,

– отмечает эксперт.

В январе 2026 года Нацрегулятор повысил максимальные предельные цены (прайс-кэпы) на закупку электроэнергии. Ранее они зависели от времени суток, однако сейчас – только от рынка:

15 тысяч гривен за мегаватт-час – на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке;

за мегаватт-час – на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке; 16 тысяч гривен за мегаватт-час – балансирующем рынке.

Обратите внимание! Повышение прайс-кэпов ввели в условиях дефицита электроэнергии из-за российских обстрелов. Таким образом планируют стимулировать украинских производителей, а также импорт из Европейского Союза.

Что в тарифе на свет изменится для бизнеса в 2026 году?