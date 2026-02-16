Что известно о росте стоимости электроэнергии для бизнеса?
Цена на электроэнергию для бизнеса значительно выше той для бизнеса значительно выше той, которую платит население. В феврале она может вырасти, учитывая несколько факторов. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно.
Тариф для бытовых потребителей в Украине является фиксированным – 4,32 гривны за киловатт-час. Его установили в июне 2024 года. На этом уровне он останется как минимум до конца апреля 2026 года.
Для бизнеса ситуация другая: кроме стоимости электроэнергии, которая является рыночной, нужно платить за ее распределение, передачу и тому подобное. На рост цены влияют и действия государства, ведь рынок электроэнергии в Украине регулируемый.
Некоторый бизнес в Киеве предупредили, что за февраль у них будет платежка 19 гривен за киловатт-час, и это не лимит. Март может быть еще дороже.
По словам Кристины Ненно, в январе киловатт-час стоил предпринимателям около 10 гривен.
Цена на свет для бизнеса в Украине формируется из нескольких составляющих. Пользуясь электроэнергией, бизнес платит:
- ее рыночную стоимость;
- услуги по передаче магистральными сетями;
- услуги по распределению от облэнерго;
- наценку от поставщика;
- налог на добавленную стоимость, который начисляют на всю сумму.
Эксперт Кристина Ненно говорит, что цена также может зависеть от арендодателя.
Каждый по-разному получает платежки. Коммерческий тариф выше, но все еще зависит от того, на каких линиях расположено предприятие и какой там арендодатель. Потому что есть честные ответственные, которые, например, платят исключительно по тем тарифам, которые выставляет им ДТЭК, а есть такие, что еще пару гривен накидывают сверху,
– отмечает эксперт.
В январе 2026 года Нацрегулятор повысил максимальные предельные цены (прайс-кэпы) на закупку электроэнергии. Ранее они зависели от времени суток, однако сейчас – только от рынка:
- 15 тысяч гривен за мегаватт-час – на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке;
- 16 тысяч гривен за мегаватт-час – балансирующем рынке.
Обратите внимание! Повышение прайс-кэпов ввели в условиях дефицита электроэнергии из-за российских обстрелов. Таким образом планируют стимулировать украинских производителей, а также импорт из Европейского Союза.
Что в тарифе на свет изменится для бизнеса в 2026 году?
Установлением тарифов на передачу и распределение электроэнергии в Украине занимается Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП).
В 2026 году бизнесу следует ожидать повышение тарифов на передачу электроэнергии. Общий рост составит 7,2% и будет происходить поэтапно. С 1 января и до конца марта стоимость услуг выросла с 686,23 гривны до 713,68 гривны за мегаватт-час. С 1 апреля и до завершения года тариф составит 742,91 гривны за мегаватт-час.
Также Нацрегулятор утвердил увеличение тарифов на услуги диспетчерского управления на 11,2%.