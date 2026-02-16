Почему потребление может быть высоким в условиях отключений света?
Рост потребления электроэнергии в условиях отключений возможен, когда после появления света мощная домашняя техника пытается наверстать выставленные параметры. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно.
Смотрите также Отключения света в Украине пойдут на спад: когда ждать улучшения в 2026 году
Уровень потребления зависит также от наличия в доме накопителей энергии, которые начинают заряжаться после появления света.
Можно получать большие платежки, если, например, дома установлен инвертор и аккумуляторы, которые заряжаются. То есть, когда появляется свет, кроме того, что вы пользуетесь обычными бытовыми приборами, дополнительно эти аккумуляторы еще идут на зарядку.
Эффект роста потребления может давать и пользование зарядной станцией. Как отмечает эксперт, мощная бытовая техника в промежутках между отключениями света работает на наверстывание заданных параметров, например температуры. Это сказывается на уровне потребления, ведь только свет появляется – начинается максимальное использование.
Сказать, что платежка удваивается от того, что было, нельзя. Расходы действительно есть, потому что холодильник, теплый пол, бойлер, когда дают свет, начинают нагонять заданную температуру. Соответственно, и потребление растет,
– заключает эксперт.
Как объясняли в ДТЭК, отключения света в Украине изменили стиль пользования электроэнергией: потребление сжимается в короткий период, когда свет появляется. Одновременно работают стиралки, бойлеры, электроплиты и т.д., что и приводит к тому, что количество использованных киловатт за месяц не слишком меняется.
Повлиять на размер платежки за электроэнергию может и передача показаний счетчика. Если не сделать этого вовремя, начисления выполняют по среднемесячному потреблению предыдущих периодов, а оно может отличаться от реального.
Как избежать пикового потребления?
Как сообщили в Минэнерго, сеть испытывает наибольшую нагрузку в первые 2 – 5 минут после возвращения света в дом. Обычно это происходит из-за одновременного включения приборов или чрезмерного освещения.
Обратите внимание! Во время запуска электроприборы потребляют в 2 – 3 раза больше электроэнергии. Поэтому в первые минуты после восстановления электроснабжения нагрузка может расти на 20 – 40%.
Энергетики советуют сначала включать только освещение, холодильник и зарядные устройства. Мощные приборы – через 30 минут после появления света и по очереди, а не все одновременно.
Сколько стоит электроэнергия для бытовых потребителей?
В Украине тариф на электроэнергию является фиксированным и будет находиться на уровне 4,32 гривны за киловатт-час минимум до конца апреля 2026 года.
Если пользоваться двухзонными или трехзонными счетчиками, тариф будет зависеть от времени потребления. К примеру, для двухзонного счетчика киловатт-час электроэнергии с 07:00 до 23:00 стоит 4,32 гривны, а 23:00 до 07:00 – 2,16 гривны.
Сейчас власть не анонсировала рост цен на электроэнергию для бытовых потребителей. Однако, как отмечал в комментарии 24 Каналу эксперт по энергетике Андрей Закревский, часть населения и бизнес уже платят за свет больше имеющихся тарифов – по 15 – 25 гривен за киловатт, ведь пользуются генераторами.