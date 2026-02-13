Когда возможно улучшение ситуации со светом?
Пока идет война, украинцы будут жить с графиками отключений света. Ослабление ограничений электроснабжения возможно в период потепления. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт по энергетике Владимир Омельченко.
По оценке эксперта, сейчас в Украине уничтожены или оккупированы около 60% генерации электрической энергии. Также существенно повреждены системы передачи электроэнергии компании "Укрэнерго" и системы распределения.
Если будут удары в той периодичности осуществлять, как последние полгода, то мы будем терять новые объекты, будут создаваться новые сложности. Рассчитывать на какое-то восстановление, улучшение возможно только в период потепления, благоприятных погодных условий – весной, осенью. Но в целом система при любых условиях, при любой противовоздушной обороне, работы энергетиков, если эти удары будут регулярными, понятно, что будет ослабевать.
Как ранее рассказывал эксперт, атомные электростанции генерируют около 60% от всей производимой в Украине электроэнергии. Однако из-за регулярных обстрелов подстанций АЭС, которые обеспечивают выдачу мощности в сеть, энергоблоки вынужденно разгружают.
Заметьте! После обстрела 7 февраля атомная генерация снизилась на несколько дней. О восстановлении мощности АЭС более чем на 90% стало известно 12 февраля.
В своем заявлении 12 февраля генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что в результате этой атаки произошло отключение нескольких линий электропередач вне площадки АЭС, один реакторный блок был отключен от сети, а другой – отключен из-за проблем с оборудованием, вызванных колебаниями напряжения.
Все украинские АЭС сообщили о многочисленных беспилотниках и крылатой ракете в пределах своих зон наблюдения, а команда МАГАТЭ на Хмельницкой АЭС также слышала военную активность,
– говорится в сообщении.
Как сообщал первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, из-за ночного массированного ракетного удара врага 12 февраля пострадали энергообъекты в Киеве, а также в Днепропетровской и Одесской областях.
Ситуация с электроэнергией сложная: в основном свет есть 3 – 4 часа после 7 – 8 часов отсутствия, однако в отдельных случаях – только 2 – 3 часа.
Ожидая новую волну похолодания в Украине, власти призвали причастные к восстановлению электроснабжения службы ускорить ремонты.
Что другие эксперты говорят о возможности уменьшения продолжительности обесточиваний?
В комментарии 24 Канала эксперт по энергетике Андрей Закревский сказал, что приближение весны и продление светового дня позволит увеличить производство электроэнергии солнечными электростанциями. Это поможет уменьшать дефицит днем.
Как отметил эксперт Юрий Корольчук, даже несмотря на повышение производительности СЭС весной, покрыть утренние и вечерние пики потребления они не смогут. По его мнению, Россия поэтапно расшатывала устойчивость энергосистемы Украины, чтобы снизить способности энергетиков ее восстанавливать.
Эксперт Святослав Павлюк говорит, что отключений света стоит ждать и летом, однако их продолжительность может уменьшиться днем благодаря солнечной генерации. Сложнее будет покрывать спрос в вечернее время, когда больше всего растет потребление электроэнергии населением.
Какова ситуация в энергосистеме?
По данным Укрэнерго, на утро 13 февраля из-за вражеских атак на энергоинфраструктуру Украины обесточены потребители в Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской, Донецкой и Запорожской областях. Где безопасные условия позволяют, продолжаются аварийно-восстановительные работы.
В большинстве областей Украины действуют графики ограничения мощности для промышленности и почасовые отключения для всех категорий потребителей. Они являются следствием предыдущих атак России. В некоторых регионах вынужденно применяют аварийные обесточивания для стабилизации ситуации.
Из-за потепления в большинстве областей снизилось потребление электроэнергии. Украинцев призывают по возможности включать энергоемкие приборы после 23:00.