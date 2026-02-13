Когда возможно улучшение ситуации со светом?

Пока идет война, украинцы будут жить с графиками отключений света. Ослабление ограничений электроснабжения возможно в период потепления. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт по энергетике Владимир Омельченко.

По оценке эксперта, сейчас в Украине уничтожены или оккупированы около 60% генерации электрической энергии. Также существенно повреждены системы передачи электроэнергии компании "Укрэнерго" и системы распределения.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова Если будут удары в той периодичности осуществлять, как последние полгода, то мы будем терять новые объекты, будут создаваться новые сложности. Рассчитывать на какое-то восстановление, улучшение возможно только в период потепления, благоприятных погодных условий – весной, осенью. Но в целом система при любых условиях, при любой противовоздушной обороне, работы энергетиков, если эти удары будут регулярными, понятно, что будет ослабевать.

Как ранее рассказывал эксперт, атомные электростанции генерируют около 60% от всей производимой в Украине электроэнергии. Однако из-за регулярных обстрелов подстанций АЭС, которые обеспечивают выдачу мощности в сеть, энергоблоки вынужденно разгружают.

Заметьте! После обстрела 7 февраля атомная генерация снизилась на несколько дней. О восстановлении мощности АЭС более чем на 90% стало известно 12 февраля.

В своем заявлении 12 февраля генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что в результате этой атаки произошло отключение нескольких линий электропередач вне площадки АЭС, один реакторный блок был отключен от сети, а другой – отключен из-за проблем с оборудованием, вызванных колебаниями напряжения.

Все украинские АЭС сообщили о многочисленных беспилотниках и крылатой ракете в пределах своих зон наблюдения, а команда МАГАТЭ на Хмельницкой АЭС также слышала военную активность,

– говорится в сообщении.

Как сообщал первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, из-за ночного массированного ракетного удара врага 12 февраля пострадали энергообъекты в Киеве, а также в Днепропетровской и Одесской областях.

Ситуация с электроэнергией сложная: в основном свет есть 3 – 4 часа после 7 – 8 часов отсутствия, однако в отдельных случаях – только 2 – 3 часа.

Ожидая новую волну похолодания в Украине, власти призвали причастные к восстановлению электроснабжения службы ускорить ремонты.

Что другие эксперты говорят о возможности уменьшения продолжительности обесточиваний?

В комментарии 24 Канала эксперт по энергетике Андрей Закревский сказал, что приближение весны и продление светового дня позволит увеличить производство электроэнергии солнечными электростанциями . Это поможет уменьшать дефицит днем.

Как отметил эксперт Юрий Корольчук, даже несмотря на повышение производительности СЭС весной, покрыть утренние и вечерние пики потребления они не смогут. По его мнению, Россия поэтапно расшатывала устойчивость энергосистемы Украины, чтобы снизить способности энергетиков ее восстанавливать.

Эксперт Святослав Павлюк говорит, что отключений света стоит ждать и летом, однако их продолжительность может уменьшиться днем благодаря солнечной генерации. Сложнее будет покрывать спрос в вечернее время, когда больше всего растет потребление электроэнергии населением.

