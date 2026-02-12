Синоптики предупреждают о туманах, подъеме уровня воды, лавинной опасности, а впоследствии – вероятное похолодание. Об этом сообщила метеоролог, синоптик Наталья Диденко и Укргидрометцентр.

Какая непогода накроет Украину?

Как прогнозируют в Укргидрометцентре, 13 февраля в центральных и большинстве южных областей ночью и утром будет туман с видимостью 200 – 500 метров. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Аналогичный уровень опасности объявлен 12 и 13 февраля на Закарпатье. Там на реке Боржава возле села Великие Реметы уровень воды может подняться на 2 – 2,2 метра с начальным выходом воды на пойму.

Из-за оттепели и осадков 12 – 13 февраля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей прогнозируют значительную снеголавинную опасность – 3 уровень.

Когда похолодает снова?

Как отметила Диденко, потепление принесет сосульки, схождение снега с крыш, гололедицу, ледоход и размывание прорубей.

По предварительному прогнозу синоптикини, 15 – 16 февраля в Украину придет активный циклон с юго-запада. В эти дни возможны дожди с переходом в мокрый снег, сильные осадки, налипание мокрого снега и штормовой ветер. Уже 16 – 18 февраля Диденко прогнозирует кратковременное похолодание.

Какую температуру ждать на днях?