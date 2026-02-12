Синоптики попереджають про тумани, підйом рівня води, лавинну небезпеку, а згодом – ймовірне похолодання. Про це повідомила метеоролог, синоптикиня Наталка Діденко та Укргідрометцентр.

Дивіться також Якою може бути погода весною: синоптик розповів, яких умов чекати в Україні

Яка негода накриє Україну?

Як прогнозують в Укргідрометцентрі, 13 лютого в центральних і більшості південних областей вночі та вранці буде туман із видимістю 200 – 500 метрів. Оголошено I рівень небезпеки (жовтий).

Аналогічний рівень небезпеки оголошено 12 та 13 лютого на Закарпатті. Там на річці Боржава біля села Великі Ремети рівень води може піднятися на 2 – 2,2 метра з початковим виходом води на заплаву.

Через відлигу та опади 12 – 13 лютого у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей прогнозують значну сніголавинну небезпеку – 3 рівень.

Корисно! Плануй день без сюрпризів. Перевір погоду у своєму населеному пункті в новому сервісі Погода від 24 Каналу.

Коли похолодає знову?

Як зазначила Діденко, потепління принесе бурульки, сходження снігу з дахів, ожеледицю, льодохід і розмивання ополонок.

За попереднім прогнозом синоптикині, 15 – 16 лютого в Україну прийде активний циклон із південного заходу. В ці дні можливі дощі із переходом у мокрий сніг, сильні опади, налипання мокрого снігу та штормовий вітер. Вже 16 – 18 лютого Діденко прогнозує короткочасне похолодання.

Яку температуру чекати днями?