Синоптики попереджають про тумани, підйом рівня води, лавинну небезпеку, а згодом – ймовірне похолодання. Про це повідомила метеоролог, синоптикиня Наталка Діденко та Укргідрометцентр.
Яка негода накриє Україну?
Як прогнозують в Укргідрометцентрі, 13 лютого в центральних і більшості південних областей вночі та вранці буде туман із видимістю 200 – 500 метрів. Оголошено I рівень небезпеки (жовтий).
Аналогічний рівень небезпеки оголошено 12 та 13 лютого на Закарпатті. Там на річці Боржава біля села Великі Ремети рівень води може піднятися на 2 – 2,2 метра з початковим виходом води на заплаву.
Через відлигу та опади 12 – 13 лютого у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей прогнозують значну сніголавинну небезпеку – 3 рівень.
Коли похолодає знову?
Як зазначила Діденко, потепління принесе бурульки, сходження снігу з дахів, ожеледицю, льодохід і розмивання ополонок.
За попереднім прогнозом синоптикині, 15 – 16 лютого в Україну прийде активний циклон із південного заходу. В ці дні можливі дощі із переходом у мокрий сніг, сильні опади, налипання мокрого снігу та штормовий вітер. Вже 16 – 18 лютого Діденко прогнозує короткочасне похолодання.
Яку температуру чекати днями?
За даними Укргідрометцентру, 13 лютого по всій країні очікується відносно тепла погода. Найнижча температура очікується вночі у східних областях 0 – -5 градусів.
Вдень синоптики прогнозують 0 – +5 градусів. Водночас у Криму температура буде найвища – до +15 градусів.
Також прогнозували, що з 16 лютого в столиці можливі морози до -10 градусів вночі та до -8 градусів вдень. Після 19 лютого повернеться поступове потепління.