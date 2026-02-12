Відповідний прогноз надали в Українському гідрометеорологічному центрі. Там розповіли, наскільки теплою буде п'ятниця.
Чого очікувати від погоди 13 лютого?
Як інформують синоптики, опади очікуються лише в окремих регіонах. Так, невеликий дощ можливий вдень на півдні, а також на сході та в найзахідніших областях. На решті території країни опадів не передбачається.
Водночас варто бути особливо уважними через тумани, які вночі та вранці утворюватимуться в центральних, більшості південних, а подекуди й у західних та північних областях. Крім того, на дорогах (за винятком південних регіонів) місцями утримуватиметься ожеледиця – це створює додаткову небезпеку для водіїв.
Вітер дутиме з південного сходу, його швидкість становитиме 5 – 10 метрів за секунду. Температурний фон протягом доби:
- вночі: від +3 градусів до -2 градусів (у східних областях холодніше – 0…-5 градусів);
- вдень: 0…+5 тепла.
Тепліше буде на Закарпатті та в південній частині країни: вночі +1…+6, вдень +4…+9. У Криму температура вдень може піднятися до +15 градусів.
Яка погода буде в обласних центрах?
Київ +1…+3;
Ужгород +5…+7;
Львів +3…+5;
Івано-Франківськ +3…+5;
Тернопіль +2…+4;
Чернівці +3…+5;
Хмельницький +2…+4;
Луцьк +2…+4;
Рівне +2…+4;
Житомир +2…+4;
Вінниця +2…+4;
Одеса +5…+7;
Миколаїв +6…+8;
Херсон +6…+8;
Сімферополь +12…+14;
Кропивницький +3…+5;
Черкаси +2…+4;
Чернігів +2…+4;
Суми +2…+4;
Полтава +2…+4;
Дніпро +3…+5;
Запоріжжя +5…+7;
Донецьк +3…+5;
Луганськ +1…+3;
Харків +2…+4.
Чи повернуться в Україну морози?
Сильних морозів до кінця зими не прогнозують, можливі лише невеликі похолодання. Циклони з південного заходу 14 – 15 лютого принесуть досить багато опадів.
Віталій Постригань, начальник Черкаського обласного центру з гідрометрології, у коментарі для "Телеграфу" розповів про очікувану погоду на весну. За його словами, ранні весни зазвичай бувають затяжними та оманливими.
Він повідомив, що протягом квітня й травня можливий дефіцит опадів і посушлива погода. Весняне водопілля ж, навпаки, має всі шанси бути помітним, з найбільш високим рівнем у другій половині березня