Соответствующий прогноз предоставили в Украинском гидрометеорологическом центре. Там рассказали, насколько теплой будет пятница.

Интересно Какой может быть погода весной: синоптик рассказал, каких условий ждать в Украине

Чего ожидать от погоды 13 февраля?

Как информируют синоптики, осадки ожидаются лишь в отдельных регионах. Так, небольшой дождь возможен днем на юге, а также на востоке и в самых западных областях. На остальной территории страны осадков не предвидится.

В то же время стоит быть особенно внимательными из-за туманов, которые ночью и утром будут образовываться в центральных, большинстве южных, а иногда и в западных и северных областях. Кроме того, на дорогах (за исключением южных регионов) местами будет содержаться гололедица – это создает дополнительную опасность для водителей.

Ветер будет дуть с юго-востока, его скорость составит 5 – 10 метров в секунду. Температурный фон в течение суток:

ночью: от +3 градусов до -2 градусов (в восточных областях холоднее – 0...-5 градусов);

днем: 0...+5 тепла.

Теплее будет на Закарпатье и в южной части страны: ночью +1...+6, днем +4...+9. В Крыму температура днем может подняться до +15 градусов.

Какая погода будет в областных центрах?

Киев +1...+3;

Ужгород +5...+7;

Львов +3...+5;

Ивано-Франковск +3...+5;

Тернополь +2...+4;

Черновцы +3...+5;

Хмельницкий +2...+4;

Луцк +2...+4;

Ровно +2...+4;

Житомир +2...+4;

Винница +2...+4;

Одесса +5...+7;

Николаев +6...+8;

Херсон +6...+8;

Симферополь +12...+14;

Кропивницкий +3...+5;

Черкассы +2...+4;

Чернигов +2...+4;

Сумы +2...+4;

Полтава +2...+4;

Днепр +3....+5;

Запорожье +5...+7;

Донецк +3...+5;

Луганск +1...+3;

Харьков +2...+4.

Интересно! Детальный прогноз в 28 812 населенных пунктах Украины. Узнайте, какой будет погода именно в вашем городе в новом сервисе 24 Канала.



Прогноз погоды на 13 февраля 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Вернутся ли в Украину морозы?