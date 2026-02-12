Соответствующий прогноз предоставили в Украинском гидрометеорологическом центре. Там рассказали, насколько теплой будет пятница.

Чего ожидать от погоды 13 февраля?

Как информируют синоптики, осадки ожидаются лишь в отдельных регионах. Так, небольшой дождь возможен днем на юге, а также на востоке и в самых западных областях. На остальной территории страны осадков не предвидится.

В то же время стоит быть особенно внимательными из-за туманов, которые ночью и утром будут образовываться в центральных, большинстве южных, а иногда и в западных и северных областях. Кроме того, на дорогах (за исключением южных регионов) местами будет содержаться гололедица – это создает дополнительную опасность для водителей.

Ветер будет дуть с юго-востока, его скорость составит 5 – 10 метров в секунду. Температурный фон в течение суток:

  • ночью: от +3 градусов до -2 градусов (в восточных областях холоднее – 0...-5 градусов);
  • днем: 0...+5 тепла.

Теплее будет на Закарпатье и в южной части страны: ночью +1...+6, днем +4...+9. В Крыму температура днем может подняться до +15 градусов.

Какая погода будет в областных центрах?

  • Киев +1...+3;

  • Ужгород +5...+7;

  • Львов +3...+5;

  • Ивано-Франковск +3...+5;

  • Тернополь +2...+4;

  • Черновцы +3...+5;

  • Хмельницкий +2...+4;

  • Луцк +2...+4;

  • Ровно +2...+4;

  • Житомир +2...+4;

  • Винница +2...+4;

  • Одесса +5...+7;

  • Николаев +6...+8;

  • Херсон +6...+8;

  • Симферополь +12...+14;

  • Кропивницкий +3...+5;

  • Черкассы +2...+4;

  • Чернигов +2...+4;

  • Сумы +2...+4;

  • Полтава +2...+4;

  • Днепр +3....+5;

  • Запорожье +5...+7;

  • Донецк +3...+5;

  • Луганск +1...+3;

  • Харьков +2...+4.

Погода 13 февраля 2026 года
Вернутся ли в Украину морозы?

  • Сильных морозов до конца зимы не прогнозируют, возможны лишь небольшие похолодания. Циклоны с юго-запада 14 – 15 февраля принесут достаточно много осадков.

  • Виталий Постригань, начальник Черкасского областного центра по гидрометрологии, в комментарии для "Телеграфа" рассказал об ожидаемой погоде на весну. По его словам, ранние весны обычно бывают затяжными и обманчивыми.

  • Он сообщил, что в течение апреля и мая возможен дефицит осадков и засушливая погода. Весеннее половодье же, наоборот, имеет все шансы быть заметным, с наиболее высоким уровнем во второй половине марта