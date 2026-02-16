Чому споживання може бути високим в умовах відключень світла?

Зростання споживання електроенергії в умовах відключень можливе, коли після появи світла потужна домашня техніка намагається надолужити виставлені параметри. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла експертка у сфері ЖКГ Христина Ненно.

Рівень споживання залежить також від наявності в помешканні накопичувачів енергії, які починають заряджатися після появи світла.

Христина Ненно Експертка у сфері житлово-комунального господарства Можна отримувати більші платіжки, якщо, наприклад, удома встановлений інвертор та акумулятори, які заряджаються. Тобто, коли з'являється світло, окрім того, що ви користуєтеся звичайними побутовими приладами, додатково ці акумулятори ще йдуть на зарядку.

Ефект зростання споживання може давати й користування зарядною станцією. Як зазначає експертка, потужна побутова техніка у проміжках між відключеннями світла працює на надолуження заданих параметрів, як-от температури. Це позначається на рівні споживання, адже щойно світло з'являється – починається максимальне використання.

Сказати, що платіжка подвоюється від того, що було, не можна. Витрати дійсно є, тому що холодильник, тепла підлога, бойлер, коли дають світло, починають наганяти задану температуру. Відповідно, і споживання зростає,

– підсумовує експертка.

Як пояснювали у ДТЕК, відключення світла в Україні змінили стиль користування електроенергією: споживання стискається в короткий період, коли світло з'являється. Одночасно працюють пралки, бойлери, електроплити тощо, що й призводить до того, що кількість використаних кіловатів за місяць не надто змінюється.

Вплинути на розмір платіжки за електроенергію може й передавання показників лічильника. Якщо не зробити цього вчасно, нарахування виконують за середньомісячним споживанням попередніх періодів, а воно може відрізнятися від реального.

Як уникнути пікового споживання?

Як повідомили в Міненерго, мережа зазнає найбільшого навантаження в перші 2 – 5 хвилин після повернення світла в оселі. Зазвичай це стається через одночасне вмикання приладів або надмірне освітлення.

Зауважте! Під час запуску електроприлади споживають у 2 – 3 рази більше електроенергії. Тому в перші хвилини після відновлення електропостачання навантаження може зростати на 20 – 40%.

Енергетики радять спочатку вмикати тільки освітлення, холодильник та зарядні пристрої. Потужні прилади – через 30 хвилин після появи світла й по черзі, а не всі одночасно.

Скільки коштує електроенергія для побутових споживачів?