С новой волной отключений света в Украине с конца осени 2025 года до февраля 2026 года частично ухудшилась мобильная связь и мобильный интернет в крупных городах.

С дополнительной нагрузкой на сети в такие периоды условия для операторов были довольно сложными. Для того чтобы сети бесперебойно работали до 10 часов, lifecell, Киевстар и Vodafone системно улучшали автономность питания, закупали дополнительные генераторы, адаптировали процессы и прочее.

В то же время даже несмотря на определенную стабилизацию ситуации с энергоснабжением в некоторых регионах, российские атаки на энергетику продолжаются. Всего несколько дней назад под ударами снова оказались объекты критической инфраструктуры, что повлекло усиление почасовых графиков отключения, а в некоторых регионах – еще и аварийные отключения.

24 Канал узнал, почему мобильная связь и интернет могут исчезать даже при наличии аккумуляторов, как операторы поддерживают постоянную работу сети во время обесточивания и что могут сделать пользователи.

Как операторы связи в Украине поддерживают работу сети во время обесточиваний?

Телекоммуникационная компания lifecell в комментарии для 24 Канала объяснила, что сейчас один из главных вызовов для мобильной инфраструктуры является длительное отсутствие энергоснабжения.

Как объясняют в компании, в мирное время сети не проектировались под условия многосуточных отключений с минимальными временем питания. Но с 2022 года оператор связи начал системно инвестирует в энергомодернизацию собственной сети.

На сегодня абсолютное большинство оборудования сети lifecell способно работать автономно до 10 часов при условии полного заряда батарей (без учета поврежденных объектов, станций на временно оккупированных и неподконтрольных территориях, в зоне боевых действий и 30-километровой прифронтовой зоне, а также микробазовых станций),

– говорят в комментарии.

Важно! Во время отключений люди массово переходят на 4G. Соответственно аккумуляторы могут терять заряд быстрее.

Для достижения такой автономности было закуплено 48 тысяч литиевых батарей (48V, 100 Ah), из которых более 46 тысяч сейчас уже установлено по всей стране.

Литиевые аккумуляторы заряжаются быстрее и выдерживают до 3 500 циклов зарядки – примерно в десять раз больше, чем свинцовые. В среднем для полного заряда батареи необходимо 3 – 4 часа непрерывного питания.

Но если электроэнергию подают только на 1 – 2 часа, то батареи могут не успевать полностью восстановить ресурс. Это влияет на продолжительность дальнейшей автономной работы.

Поэтому, как объясняются в lifecell, при таких условиях в дальнейшем поддерживать работу сети можно только с помощью генераторов. Известно, что ключевые станции уже оборудованы стационарными генераторами.

В то же время физически невозможно установить генератор на каждую базовую станцию, ведь у lifecell их почти 10 тысяч по стране и есть ограничения по их логистике и обслуживанию. Кроме того, часть объектов связи расположена на крышах зданий, где есть ограничения с точки зрения безопасности,

– отмечают в lifecell.

Зато у оператора связи Vodafone Украина для 24 Канала говорят, что все их базовые станции уже имеют резервное питание от аккумуляторов, а за последние 2 года их количество увеличилось в 8 раз. Впрочем, при очень жестких графиках отключений решающим фактором становится возможность их вовремя зарядить.

Если свет дают только на короткое время, батареи просто не успевают восстановить ресурс. Именно поэтому компания активно развивает комплексную систему энергоустойчивости. Речь идет о дополнительных генераторах.

Кроме того, увеличивается парк современных аккумуляторов, а также создаем резервы топлива и диверсифицируем поставки. Параллельно тестируем альтернативные источники энергии – в частности солнечные станции, первые 100 таких объектов уже в процессе запуска,

– добавляют в Vodafone.

Особое внимание компания уделяет еще и сотрудничеству с общинами и бизнесом, ведь дополнительные источники генерации на местах часто позволяют поддерживать связь там, где иначе это было бы сложнее.

Обратите внимание! Фиксированного процента автономности более 10 – 12 часов у компании пока нет, а полной автономности всей сети достичь технически сложно. Впрочем, сейчас есть цель максимально повысить устойчивость сети к длительному отсутствию электроснабжения.

А вот в Киевстаре во время обесточиваний работу сети поддерживают более 251 тысячи аккумуляторов (за одну батарею берется номинал АКБ 12V 100 ампер-часов) и более 4,7 тысячи генераторов. Как делится компания с 24 Каналом, в целом базовые станции оператора могут работать в таком случае до 10 часов.

К слову, еще в декабре 2025 года президент компании Александр Комаров во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что в 9 регионах от 40% до 60% технической инфраструктуры одновременно были без электроснабжения в период длительных отключений света.

Как и в lifecell, для полной зарядки аккумуляторов Киевстар обычно требуется ориентировочно 3 – 4 часа непрерывной подачи электроэнергии.

При этом низкие температуры могут несколько увеличивать продолжительность зарядки и влиять на эффективность работы аккумуляторных батарей,

– добавляют в украинской компании.

Из-за коротких или нерегулярных интервалов подачи электроэнергии, сеть дополнительно поддерживается еще и стационарными генераторами. А во время длительных отключений также начинают работу аварийно-восстановительные бригады, которые подключают дополнительные мобильные генераторы.

В Киевстар напоминают, что абонентам сети доступна сейчас технология Starlink Direct to Cell, что позволяет отправлять SMS через спутники. Это довольно удобно, когда отсутствует наземное покрытие или продолжаются долгие обесточивания.

Почему исчезает мобильная связь и Интернет в городах, если сети оборудованы аккумуляторами?

Как объяснили в Vodafone, во время отключений электроэнергии нагрузка на мобильную сеть резко возрастает, потому что часть пользователей фиксированного интернета переходит на мобильный.

По нашим данным, 60% пользователей фиксированного интернета с отключением света переходят на мобильный интернет. Это в 3 – 4 раза увеличивает нагрузку на сеть. Соответственно оборудование быстрее расходует заряд аккумуляторов, а скорость мобильного интернета может временно снижаться,

– отмечают в компании.

Несмотря на это, сеть имеет "умную" систему управления, вроде ИИ, а потому сама автоматически перераспределяет ресурсы, чтобы достичь максимально эффективного покрытия и качества. Кроме того, она постоянно мониторится техническими специалистами.

Особенно это касается крупных городов, в частности Киева, где сочетаются высокий спрос на связь и сложная ситуация с электроснабжением.

В Vodafone говорят, что частично балансировать ситуацию могут и сами пользователи:

Во-первых , экономно пользоваться интернетом (без тяжелого видеоконтента), чтобы продлить время работы станций.

, экономно пользоваться интернетом (без тяжелого видеоконтента), чтобы продлить время работы станций. Во-вторых, в результате подключения к интернету для дома по технологии GPON (такой, например, предоставляет Vodafone), запитать свой роутер и пользовательское устройство (для этого достаточно и павербанка), чтобы продолжать пользоваться домашним интернетом – такой интернет может работать и по несколько суток без света

В Киевстар говорят, что в столице, как и в других городах, в дни массовых отключений электропитания наблюдается рост использования услуг мобильной передачи данных – суточный объем переданных мобильных данных в Киеве в такие дни может превышать даже 1 петабайт (то есть 1 000 терабайт).

Впрочем, балансировка трафика постоянно работает: сеть автоматически распределяет абонентов между частотными диапазонами и соседними сотами с учетом нагрузки, расстояния до базовой станции и тому подобное. Это позволяет поддерживать оптимальную скорость передачи данных,

– объясняют в компании.

Поэтому во время пиковых нагрузок эффективность перераспределения может уменьшаться, однако все алгоритмы продолжают работать.

В lifecell в то время выделяют основные причины роста нагрузки на их сеть:

Часть фиксированных сетей абонентов и их оборудования зависит от электропитания, поэтому трафик резко переходит в мобильную сеть.

Работает механизм национального роуминга и абоненты других операторов могут переключаться в сеть lifecell, что дополнительно увеличивает нагрузку.

Интересно! В отдельные дни января объем минут и мобильного интернет-трафика таких подключений был на 65 – 70% выше, чем в ноябре.

Также 4G потребляет больше энергии, чем базовые сервисы, ведь передаются значительные объемы данных. Поэтому в условиях длительных обесточиваний ключевым приоритетом остается сохранение именно базовой связи.

По ситуации в крупных городах, в частности в Киеве, она непосредственно коррелирует с продолжительностью и цикличностью отключений электроэнергии. При таких условиях ключевым фактором является наличие достаточного промежутка для подзарядки: чем короче "окна" подачи питания, тем сложнее полностью восстановить ресурс аккумуляторов,

– отмечает оператор связи.

В общем реальное время работы без электричества зависит от нагрузки, температуры и того, как часто исчезает свет.

В холод батареи тратят часть заряда на самонагрев, поэтому автономность может уменьшаться. А обеспечить более 10 – 12 часов автономной работы для всей сети технически очень сложно: базовые станции расположены в разных условиях, а установить генераторы везде физически невозможно.

Именно поэтому среди приоритетов остается усиление резервного питания в крупных городах и ключевых узлах.

Сколько средств телеком-компании тратят на сохранение устойчивости сети во время отключений?

lifecell

После начала полномасштабной войны компания сделала энергоустойчивость одним из главных направлений инвестиций – в резервное питание уже вложили более 2 миллиардов гривен.

Но длительные отключения постоянно означают еще и большие расходы: нужно больше топлива, более сложная логистика, чаще обслуживать и отправлять технические бригады на объекты,

– добавляют в lifecell.

Главной задачей сейчас остается – выдержать баланс, а именно обеспечить стабильную работу сети, эффективно использовать технику и одновременно не перегружать людей, которые поддерживают связь в сложных условиях.

Киевстар

Компания Киевстар заявляет, что делает все возможное, чтобы абоненты оставались на связи при любых условиях. Устойчивость сети во время отключений света является одним из приоритетов, и с 2022 года она выросла более чем в 4 раза.

В энергоустойчивость мы уже вложили более 3,5 миллиарда гривен и планируют инвестировать и в дальнейшем. Кроме того, компания реализует инвестиционную программу объемом 1 миллиард долларов на 2023 – 2027 годы,

– заявляет оператор.

Эти средства направляются на усиление энергоустойчивости, развитие технологий связи, восстановление инфраструктуры и новые цифровые сервисы для пользователей.

Vodafone

Больше всего средств инвестировала в повышение энергостойкости компания Vodafone. Там заявляют, что с начала полномасштабной войны было инвестировано более 20 миллиардов гривен. Если сравнивать с довоенным периодом, то это рекордные показатели.

Мы инвестируем в модернизацию оборудования, системы резервного питания, новые технологические решения, которые позволяют потреблять меньше электроэнергии, альтернативную зеленую энергию и т.д,

– отмечают там.

Таким образом уже формируется новая энергетическая архитектура телеком-сети: от резервов топлива, автоматизированных систем питания и альтернативной энергетики до дополнительных логистических ресурсов и привлечения персонала по разным направлениям.