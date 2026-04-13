Куда украинцы переносили свои мобильные номера?

Больше всего людей выбрали для перехода lifecell, тогда как больше всего абонентов потеряла сеть Vodafone, сообщили в НКЕК.

Если посмотреть на цифры подробнее, то именно Vodafone остался без наибольшего количества пользователей – от него ушли 29 375 абонентов.

Вторым по потерям стал Киевстар – его покинули 21 297 клиентов.

Меньше всего отток коснулся lifecell – оттуда перешли 8 387 пользователей.

Интертелеком покинули 87 абонентов.

ТриМоб – лишь 31.

Зато, если говорить о том, куда именно переходили украинцы, здесь безоговорочным лидером стал lifecell. Именно к этому оператору перенесли свои номера 38 857 раз.

Киевстар также получил новых клиентов – 12 257 номеров было перенесено в его сеть.

Vodafone в этом плане значительно отстал – к нему перешли 7 984 абонента.

Еще меньше переходов зафиксировали в ТриМоб – 41 номер.

Интертелеком – 38.

В итоге лишь два оператора смогли остаться "в плюсе" за счет переноса номеров. Больше всего выиграл lifecell – его абонентская база увеличилась на 30 470 пользователей. ТриМоб также показал рост – плюс 10 новых клиентов.

Участники рынка объясняют, что речь идет не только о коммерческом решении, но и о вопросе устойчивости инфраструктуры в условиях войны и экономического давления. По словам экономиста и эксперта телеком-рынка Анатолия Амелина, украинская мобильная связь сегодня демонстрирует качество, которое часто превышает показатели европейских и даже американских операторов.

Украинский мобильный интернет и связь – на голову выше европейского и тем более американского! Серьезно. В Берлине я ловил 4G с перебоями. В центре города! В Вашингтоне скорость иногда заставляла нервно обновлять страницу,

– отмечает он.

В то же время цена на мобильную связь в Украине остается одной из самых низких в мире. По состоянию на начало 2026 года средняя стоимость тарифов с пакетом мобильного интернета 20 – 40 ГБ составляет около 7 – 8,5 евро в месяц. Для сравнения: в Германии аналогичные услуги стоят 30 – 40 евро, во Франции – около 20 евро, в Польше – 10 – 12 евро.

А впрочем, низкая цена имеет и обратную сторону. За последние два года украинские операторы были вынуждены существенно инвестировать в энергонезависимость сети и ее восстановление после обстрелов.

Цена на мобильную связь в разных странах / Инфографика из фейсбука Анатолия Амелина

То, что построили украинские операторы за последние два года, не имеет аналогов в мире. Нигде. Ни в одной стране(!): 100% базовых станций – с батареями... не менее 25% станций в каждом регионе – с генераторами на 72 часа,

– объясняет Амелин.

